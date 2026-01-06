„Vím, že si nemůžu ukázat na jakéhokoliv hráče, kterého chci,“ říká Skuhravý, který po svém listopadovém příchodu vyhrál s ligovým odpadlíkem dva ze čtyř zápasů a oživil naději na udržení.
Vážně vás neštve, že klub zatím nepředstavil žádnou posilu?
Absolvoval jsem hodiny jednání, kafí, telefonátů a ne všechno se povede. Nechci kusy, ale hráče, kteří nám reálně pomůžou nebo s velkým talentem s budoucností. Vnímám, jaká je naše pozice, a jsem s tím naprosto srozuměný. Hráčům, kteří tady jsou, věřím. A věřím, že pokud bude tým dobrý systémově, budeme zdraví a dobře připravení, budeme konkurenceschopní. Můžete bojovat různými způsoby a my chceme bojovat tím, co ukážeme na hřišti. Záleží jen na nás, jakou kvalitu do hráčů dostaneme.
Proč vytipovaní hráči nevyšli? Byli pro Slovácko drazí?
Každý hráč má volbu a většinou si vybrali jiné možnosti, což plně respektuji. Věřím, že během tohoto týdne minimálně dva hráči přijdou. Po analýze měsíce, který jsem byl u týmu, jsme určili, že potřebujeme stopera a krajního wingbeka a je jedno, jestli levého, nebo pravého.
Útočníka už nehledáte?
Daleko více jsem přemýšlel o změně systému, než že mi přijde Lewandowski. (úsměv)
V jakém stavu jste našel tým po krátké zimní pauze?
Bylo důležité, aby si hráči od fotbalu odpočinuli. Dostali silový a běžecký plán, který splnili. Do odjezdu na soustředění beru kádr jako otevřený. Sleduji, jakým způsobem chlapci navnímávají systémové věci, ve kterých se potřebujeme zlepšit. Jsem rád, že jsme zdraví, že je pozitivní atmosféra. Uvidíme, jak se vyvine složení kádru. Ať to dopadne jakkoliv, stejně rozhodne, jak dobří budeme na hřišti, jak budeme připravení. Jsem rád, že příprava začala. Kluci makají, jak se na profíky patří. Z tohoto pohledu jsem absolutně spokojený.
Bude stačit měsíc přípravy, abyste do týmu dostal, co chcete?
Jednoduchá odpověď – musí. Věděl jsem, do čeho ve Slovácku jdu, a hráči mi v tom pomáhají. Uděláme všechno, abychom měli nějakou tvář, měli dobrou mentalitu, protože ta rozhodne. Víme, na čem jsme, jaké máme možnosti. Pracujeme s tím, co máme. Klíčové je, aby celý klub táhl za jeden provaz. To je alfa a omega. Mentalita, síla hlavy, ukázat, co umíš, určí výsledek. Na jaro jsem natěšený.
Už jste po víkendových kondičních testech kompletní?
Řešili jsme Ndefeho, který v neděli kvůli počasí nestihl letadlo. Zajímavě to vypadá už i s Pavlem Juroškou, který pro nás bude velká posila.
Co útočníci Krmenčík a Kvasina, se kterými jste nebyl spokojený? Po posledním utkání jste naznačil, že jejich pozice je nejistá.
Trénují a musím říct, že velice dobře. Jsou ve skupině hráčů, o nichž se bavíme. Pokud zůstanou, přesvědčili nás, že tady mají být. Pakliže budou chtít větší vytížení, budeme jim hledat pomoc. V této chvíli pracuji s tím, co máme, a počítám, že s tím budeme hrát první jarní kolo proti Baníku. Jsem s tím úplně O. K., baví mě to.
Soumrak Krmenčíka? Skuhravý: Otázka pod žebra, nemůžeme být samaritáni
Třetí útočník do party Medved už je zdravý?
Měl individuální plán, který každý den konzultoval s kondičními trenéry, a od pondělí je v plném tréninku. Je to hráč na hostování, nemáme to úplně ve svých rukách. Záleží na něm. Znám ho. Trénoval jsem ho. Musí ukázat více, než ukázal. V zápasech, kdy jsem tady nebyl, se snažil, pracoval, ale vím, že dokáže být daleko nebezpečnější.
Do Artisu jste pustili mladého brankáře Borka. Jak jste v případě gólmanů přemýšleli?
Jednoduše. Za měsíc jsem navnímal všechny hráče včetně brankářů. Přišla na něj nabídka a my jsme ji akceptovali. Budu mu držet palce, aby to byl v jeho kariéře správný krok. Vrátil se nám Urban, uvidíme, jestli ho budeme ještě řešit. Ale možností a času experimentovat na téhle pozici moc nemáme.
Z jedenácti hráčů, kterým končí po sezoně smlouva, prodloužili jen brankář Heča a kapitán Trávník. Není to málo?
Zapadá to do stavu, jaké máme možnosti. Se všemi hráči jsme jednali a ne se všemi chceme kontrakty prodloužit. V dnešní době je fotbal tvrdý byznys a my ho respektujeme. Nejsem trenér, který bude trestat hráče za to, že nechtějí prodloužit smlouvu. Ale musí to být něco za něco. Věřím, že jsou to profíci. Bavím se s nimi o této situaci skoro každý den. Jsou tady hráči jako Marek Havlík, který bude pro Slovácko za každého trenéra důležitý hráč. Pro region, pro klub, jak se chce prezentovat.
Slovácko má v případě nejen Havlíka poslední šanci ještě ho v zimě zpeněžit, takže se může stát, že odejde. Připouštíte si tuhle variantu?
Dělám všechno, abych kluky získal na svoji stranu, nalákal. Mám informace, snažím se je ovlivnit, ale nejsem manažer a nemám poslední slovo. Je to otázka na vedení, které dělá maximum. Chceme ukázat, že táhneme za jeden provaz, že se o to chceme porvat. Chceme mít kvalitu. Jsem v této situaci poixté. Vím, že si nemůžu ukázat na jakéhokoliv hráče, kterého chci. Věřím, že to jde i po mém způsobu. Ale klade to vyšší nároky na hráče, které máme. Mým úkolem je, abych to do nich dostal.
Počítáte se Štěpánem Beranem, který se vrátil z hostování ve Vlašimi?
Ano, je to náš hráč. Trošku se pere se systémem, ale přišel připravený a má fantastické technické dovednosti. Uvidíme, jakou roli si v týmu vybojuje.
Co Korejec Kim Seung-Bin, který chyběl o víkendu?
Je to moje fotbalové dítě, máme jasnou domluvu. Rozhodnutí padne v tomto týdnu, velkým způsobem do toho vstupuje vojna, kterou musí absolvovat. Uděláme to tak, aby to bylo výhodné pro obě strany.
Potřebujete wingbeka. Chtěl jste zpátky do přípravy Koska z hostování v Artisu, který přišel v létě, ale nedostal ve Slovácku na podzim od trenéra Jana Kameníka žádnou šanci?
Měl jsem s ním skvělý telefonát. Strašně jsem ho chtěl, ale staly se tady nějaké věci, které mu nepomohly. Zajímavý hráč na to, kolik mu je. V našem systému by měl uplatnění. Rozhodl se zůstat v Artisu, který mu v pro něj těžké situaci pomohl, a já to plně respektuji.
Do zimní přípravy jste zapojil ve větším počtu i africké hráče. Co od nich čekáte?
Vzali jsme čtyři kluky z juniorky. Dostali individuální plán, aby přišli připravení. Záleží jen na nich. Pak ještě na zkoušku jednoho chlapce, který hrál ve Finsku (Sonko). Je zajímavý pohybově, na pozici, kterou chceme. Trénoval jsem strašně moc kluků z Afriky a dokážu odhadnout délku jejich adaptace a kvality do systému. Jejich nevýhodou je, že mají málo času, aby zaujali, ale tím, že hrají o život, se to vyrovnává. Karviné to přineslo obrovský boom, tahle cesta je asi nevyhnutelná.
Trenérský štáb rozšířil asistent Václav Stráník z Kroměříže. Potřeboval jste pomoc?
Když jsem přišel, zdědil jsem celý realizační tým a přišel se mnou jen můj syn (kondiční kouč). Je pro mě důležité, že zůstal. Vencu Stráníka jsme přivedli zpátky do Slovácka s výhledem do budoucnosti. Realizační tým je velmi pracovitý a servis hráčům dokážeme vytvořit i v počtu, v jakém jsme.
Juroška fandí MMA, operaci si nepřipouštěl
Ještě než si rozbalil dárky pod vánočním stromečkem, dostal Pavel Juroška možná ten nejlepší pár dnů před Štědrým večerem po kontrole v nemocnici. S kyčlí, kterou si poranil v utkání s Libercem, nemusí na operaci.
„Obavy jsem měl, nevěděl jsem, jestli se to zahojí samo, jak to bude dlouho trvat, samé otazníky. Nepříjemné. Věřil jsem a nepřipouštěl si operaci,“ oddechl si Juroška, který naposledy nastoupil na začátku listopadu v domácím utkání s Libercem, po němž dostal padáka trenér Jan Kameník.
Příchod nového kouče Romana Skuhravého tak sledoval z pozice maroda. Jeho slova, že se nejvíce těšil právě na něj, a jak ho mrzí, že je zraněný, mu nemohla uniknout.
„Samozřejmě mi to lichotí. Beru to jako obrovskou motivaci. Moc se těším. Celý rok pro mě byl náročný, měl jsem častá zranění. Chci do toho investovat maximum a důvěru splatit na hřišti,“ vzkázal hradišťský rychlonožka na zahájení zimní přípravy.
Zatím se do ní zapojuje postupně, návrat nehodlá uspěchat.
„Ještě nejsem na sto procent, ale zlepšuje se a začínám zatěžovat kyčel. Zatím to vypadá dobře, jsem pozitivní,“ líčí Juroška. „Potřebuji nohu naposilovat, kondiční trenéři a fyzioterapeuti mi dávají každý den plán. Doufám, že v Turecku se zapojím do společné přípravy.“
A pokud se nic nepokazí, měl být připravený na úvodní jarní kolo 1. února, kdy Slovácko přivítá v duelu dvou posledních týmů ligy ostravský Baník.
„Nezbývá nám nic jiného než zkusit každý zápas vyhrát,“ připomněl Juroška, že Slovácko vystartuje do jara z posledního místa.
Cíl je přitom jasně daný: „Chceme se vyhnout baráži. Týmy ve druhé lize dost posilují,“ naznačil, že letos by mohl v prolínací soutěži poprvé v historii uspět vyzývatel z Národní ligy. „Ale tak daleko se nekoukáme.“
Juroška doufá, že pozitivní změna, kterou způsobil Skuhravého nástup, si přenese Slovácko i do nového roku.
„Najednou jsme byli dominantnější, všichni běhali, presovali, rozdíl byl znatelný. Konečně jsme uhráli výsledky. Dodal nám sebevědomí a jiskru, které jsme potřebovali,“ shrnul Juroška, který ve Slovácku zatím svůj fotbalový potenciál z mnoha důvodů nenaplnil.
Skuhravý ale věří, že jej dokáže z 24letého křídelníka dostat.
„Vnímám pozitivně, co po mně trenér požaduje. Je to pro mě změna, není to jen běhání za obranu, ale komplexnější,“ těší se na spolupráci Juroška, který vynucenou pauzu zkrátil návštěvou prosincového galavečeru OKTAGON 81 v pražské O2 areně.
„MMA jsem sledoval v televizi, teď poprvé naživo. Užil jsem si to. Byla to show. Atmosféra mě překvapila. Zápasníky obdivuji,“ líčil.
Třeba se jimi nechá inspirovat v bitvě o záchranu.