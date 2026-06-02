Skuhravý a Slovácko licitují o délce smlouvy. Trenér chce, aby se klub rozvíjel

„Můžeme se domluvit za hodinu. Měl jsem jasný požadavek, že chci vidět u Slovácka ambici. Jde také o délku smlouvy. Vedení chce dlouhodobý kontrakt, já jen roční. Během něj chci vidět, jak Slovácko bude přemýšlet a jaké kroky dělat. V tom je jediný problém,“ vysvětloval Skuhravý bezprostředně po úspěšné baráži, na čem podpis nové smlouvy vázne.
Ač se představy obou stran v jejím trvání zásadně liší a klub se třemi majiteli těžko přehodnotí svoje skromné ambice, podle všeho si plácnou. Slovácko nemá nachystanou náhradní variantu, po marném hledání nástupce Martina Svědíka potřebuje na trenérském postu stabilitu.
Za pouhé dva roky pohořeli Roman West, Ondřej Smetana i Jan Kameník, Tomáš Palinek byl jen přechodným záskokem. Herní progres zajistil až Skuhravý, který vytáhl celek z posledního na 14. místo.
„Slovácko bylo z týmů, které jsme mohli v baráži dostat, fotbalově jednoznačně nejdál. Líbí se mi, že jako jeden z mála českých celků se v tom našem malém rybníčku ještě snaží hrát fotbal. Dobře se na to dívá a dělá s tím i výsledky,“ vysekl mu poklonu kapitán Artisu Martin Pospíšil.
Revize kádru Slovácka
Konec smlouvy
Konec hostování
Hráči pod smlouvou
Obránci: Jonathan Mulder, Milan Rundič, Andrej Stojčevski, Filip, Vaško, Martin Koscelník
Záložníci: Marek Havlík, Michal Trávník, Pavel Juroška, Paul Ndubuisi, Daniel Tetour, Martin Šviderský, Patrik Blahút
Útočníci: Daniel Barát, Ousman Ceesay, Alan Marinelli
*Hráči, kteří ve Slovácku po sezoně jistě končí.
„Ukázala se velká kvalita Slovácka, které patří spíše do středu ligy. Říkal jsem dopředu, že ho nechci,“ doplnil ho kouč Artisu Roman Nádvorník.
Přestože Skuhravý žádá jednoletý kontrakt, ani on nemůže Slovácku jednoduše říct ne. Sám sebe dostal pod tlak ještě před baráží.
„Když jsem viděl, v jakém stavu jsme, jaký mají hráči strach z toho, co bude, řekl jsem jim, že zůstanu trenérem Slovácka. A moje slovo platí. Jen to došlo do situace, že je výhoda na mé straně, a ne na straně Slovácka,“ prohodil Skuhravý.
Pravda ale leží uprostřed, obě strany se nyní vzájemně potřebují. Skuhravý, který v letech 2021 až 2025 působil na Slovensku, se v českém fotbale zase zviditelnil. Jinde v Chance lize by ovšem momentálně těžko našel trenérské uplatnění.
„Věděl jsem, že pokud chci, aby v Česku zase někdo znal moje jméno, tak musím Slovácko zachránit. A k tomu mi pomohli hráči, bez nich je jakýkoliv trenér nic. Za to jim děkuji,“ vzkázal Skuhravý, který se zbavil tlaku až po baráži.
Zůstala jen únava z hektického půlroku. „Pro klub byla záchrana životně důležitá. Kdyby sestoupil, nevím, jak by to s ním dopadlo. Doufám, že je to obrovské memento. Minimálně pro mě ano. Už tohle nechci nikdy zažít. Ale to si mě bude muset vybrat někdo, abych se nedostával do takových situací. Naučilo mě to strašně moc a jsem za to vděčný,“ filozofoval Skuhravý na závěrečné pozápasové tiskové konferenci.
Na odpočinek bude mít jen málo času. Kvůli baráži nabralo Slovácko v přípravě skluz. Hráči dostali jen dvoutýdenní volno.
„Musíme poskládat daleko hladovější a konkurenceschopnější mužstvo. Věřím, že základ, který jsme letos položili, se nám příští sezonu vrátí,“ poznamenal trenér Slovácka, který má celkem jasnou představu o složení týmu pro příští sezonu.
„Vím, koho chci udržet, a vím, koho v kádru nechci, ale konkrétní nebudu,“ odmítl jmenovat.
Jisté je, že končí třetí brankář Tomáš Fryšták, univerzál Vlastimil Daníček a rekordman v počtu ligových startů Milan Petržela. Kontrakty k 30. červnu dobíhají dalším třem hráčům. Bylo by překvapením, pokud by pokračoval útočník Michael Krmenčík, který na jaře jen paběrkoval, otazník visí nad jedním z posledních pamětníků Svědíkovy éry Petrem Reinberkem.
Půltuctu pak vyprší hostování. Skuhravý má zájem o kanadského křídelníka Ouandu, nejproduktivnější slovácký hráč jara (4+2) ale patří Slavii. Záložníci Jan Suchan s Romanem Horákem by mohli zůstat v Hradišti jako volní hráči, polský stoper Tomáš Huk většinu času promarodil.
„Jednoznačně chceme omladit o hráče, kteří budou zapadat do způsobu hry. Co jste viděli tento půlrok, bylo jen čtyřicet procent toho, co bych chtěl, abyste viděli příští sezonu,“ naznačil Skuhravý, že s pokračováním počítá.