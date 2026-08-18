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Chance Liga 2026/2027

Očekávání je svině, říká Skuhravý. A varuje: Kdo nebude hrát fotbal, nemá místo

Jiří Seidl
  8:11
Nervózní trenér Roman Skuhravý sleduje zápas Baníku s Artisem.

Nervózní trenér Roman Skuhravý sleduje zápas Baníku s Artisem. | foto: ALEXANDR SATINSKY, Alexandr Satinský,  MAFRA

Rozhodčí Jan Všetečka uděluje červenou kartu Vlasiji Sinjavskému z Ostravy.
Jiří Boula z Baníku fauluje Martina Pospíšila z Artisu Brno.
Fotbalisté Artisu Brno slaví gól proti Baníku Ostrava.
Fanoušci Baníku sledují utkání s Artisem.
10 fotografií
Smutný a ošklivý zápas, který nám přinesl tři body. Tak trenér fotbalistů ostravského Baníku Roman Skuhravý hodnotil utkání s Artisem Brno. Ostravští vyhráli 1:0. Hru několikrát přerušila práce videoasistentů, kteří neuznali jeden gól domácím a dva Brňanům, jimž upřeli i původně sudím Janem Všetečkou nařízený pokutový kop.

„Moc si ale přeji, aby chlapcům ty tři body pomohly, protože tomuhle fotbalu nerozumím. Jsem zklamaný, jak se trápíme ve vlastních hlavách. Nečekal jsem, že ten problém bude takhle zásadní. Ale opravdu věřím tomu, že ta výhra by klukům mohla nahrát na smeč,“ prohlásil Roman Skuhravý.

Ošklivým utkáním máte na mysli časté zásahy videoasistentů do utkání, které hru hodně rozkouskovaly?
Jednak tohle, ale především přemýšlím o našem výkonu. Samozřejmě, že když se nedostanete do tempa, tak zápas nemůže být kvalitní, ale viděl jsem na našich hráčích obrovskou pracovitost, chuť vyhrát. Ale chyběla nám lehkost, kvalita při hře s míčem, bylo tam strašně moc dlouhých přihrávek a... To jsou věci, které po tom, co jsme už spolu absolvovali, a o kterých se bavíme, musíme změnit.

Byl to hrozně zvláštní zápas, komentoval Kohút utkání plné zásahů VAR

Proč to pořád nejde?
Zápas jsme mohli ve druhém poločase zavřít druhým gólem po krásné akci Vencou Jurečkou (míč po levé straně potáhl Abdullahi Bewene a Vít Škrkoň nahrál Václavu Jurečkovi před odkrytou branku, ale ten minul – pozn. red.). To jsou přesně ty situace, kdy vím, že je hráči umějí zvládat. Musí to pro nás být standard. A opravdu jsem celý týden cítil, že kluci strašně chtějí, oni dřou jako koně, ale... Ale nemáme sebevědomí. A to je prostě alfa omega nás všech v klubu. Musíme změnit sebevědomí hráčů.

Rozhodčí Jan Všetečka uděluje červenou kartu Vlasiji Sinjavskému z Ostravy.
Jiří Boula z Baníku fauluje Martina Pospíšila z Artisu Brno.
Fotbalisté Artisu Brno slaví gól proti Baníku Ostrava.
Fanoušci Baníku sledují utkání s Artisem.
10 fotografií

Říkal jste, že se trápíte ve svých hlavách, že hráčům chybí sebevědomí. Jak ho do nich dostat, když máte před sebou těžké zápasy v Jablonci a doma s Olomoucí?
Věřím, že nám může pomoct, že hrajeme se soupeři, kteří jsou momentálně výkonnostně nad námi. Sebevědomí ale musíte mít a podporovat ho, pokud chcete hrát fotbal, a ne se jen modlit, že utkání nějak dopadne. Holt sebevědomí bude přicházet později. Je to o vzájemné podpoře. Děláme profesionální sport a chci, aby mí hráči měli koule.

Nebylo utkání s Artisem, s nováčkem, zrovna tím, v němž by hráči měli sebevědomí získat?
Byl to nejtěžší zápas. Daleko těžší než třeba se Spartou. Všichni očekávají, že musíte vyhrát a očekávání je svině. A přesně to se ukázalo. Proto jsme nebyli lehcí, proto jsme hráli hůř než prvních třicet minut v Hradci Králové (1:2), protože jsme věděli, že musíme vyhrát, a to nám svazovalo nohy.

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Říkal jste, že jste nečekal, že problém, jak zvednout mužstvo, bude tak zásadní, ale chápou hráči, co po nich chcete?
Strašně mi to připomíná období, kdy tady byl Luboš Kozel (trénoval Baník od ledna 2020 do února 2021 – pozn. red.). Také s tím mužstvem chtěl hrát fotbal. Po sobotním tréninku jsem nespal, protože jsme myslel, že někoho zabiju (řekl s nadsázkou). Pro mě je brutální výzva dostat do hráčů fotbalovost. Ti hráči na to mají. Umějí to, jsou dobří. A chci, aby to ukazovali světu. A ten, kdo to nebude ukazovat, nebude hrát. Po čtyřech kolech máme šest bodů, na to kašlu (zvolil ostřejší slovo), ale chci, abychom hráli fotbal. Kdo ne, nebude pode mnou hrát za Baník Ostrava. To je vzkaz pro hráče.

Proč jste chtěl někoho po pátečním tréninku zabít?
Protože to byla úroveň asi tak... Asi čtvrté nejnižší soutěže.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 4 3 1 0 12:3 10
2. FK JablonecJablonec 3 3 0 0 5:1 9
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 4 2 2 0 9:5 8
4. FC Slovan LiberecLiberec 4 2 1 1 5:3 7
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 3 2 1 0 4:2 7
6. SK Sigma OlomoucOlomouc 4 2 1 1 7:6 7
7. FK TepliceTeplice 4 2 1 1 10:10 7
8. AC Sparta PrahaSparta 4 2 0 2 8:7 6
9. FC Baník OstravaOstrava 4 2 0 2 3:6 6
10. FC Viktoria PlzeňPlzeň 4 1 2 1 10:11 5
11. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 3 1 1 1 4:3 4
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 3 1 1 1 3:3 4
13. SK Artis BrnoArtis Brno 4 0 1 3 4:8 1
14. FK PardubicePardubice 4 0 1 3 3:7 1
15. 1. FC SlováckoSlovácko 4 0 1 3 3:9 1
16. FC ZlínZlín 4 0 0 4 3:9 0
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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