Chance Liga 2025/2026

Slovácko se bude opět zachraňovat. Věděl jsem, že to bude o život, říká Skuhravý

Petr Fojtík
  9:06
Teoreticky se ještě mohli vyhnout skupině o záchranu. Po sobotní domácí porážce 1:3 od Hradce Králové ale získali fotbalisté Slovácka smutnou jistotu: po roce se budou zachraňovat ve skupině šesti nejhorších týmů ligy.
Kouč Slovácka Roman Skuhravý sleduje utkání svých hráčů proti Hradci Králové.

Královéhradecký záložník Vladimír Darida v utkání proti Slovácku
Královéhradecký záložník Vladimír Darida s míčem před Romanem Horákem ze...
Slovácký obránce Filip Vaško hraje míč před Ondřejem Mihálikem z Hradce Králové.
Slovácký útočník Adonija Ouanda v utkání proti Hradci Králové
9 fotografií

„Pro nás se nic nemění. Když jsem přišel k mužstvu v listopadu, věděl jsem, že to bude těžká závěrečná práce. Kdybyste mi tehdy řekli, že v této fázi budeme hrát, abychom se vyhnuli baráži, ani bych tomu nevěřil. Nemělo by nás to znervózňovat. Posledních sedm kol bude o život a rozhodne, kdo bude chtít víc,“ pověděl trenér Slovácka Roman Skuhravý.

Naděje, že se jeho celek po dvou vítězstvích na přelomu února a března přece jen vysmekne ze skupiny o záchranu, definitivně zhasla po aktuální sérii čtyř kol bez vítězství a posledních třech nezdarech. „Pořád se v naší hře objevují výkyvy především v zodpovědnosti. Proto prohráváme,“ poznamenal Skuhravý.

Slovácko - Hradec Kr. 1:3, hosté po otočce drží šestku, dvakrát pálil Mihálik

Sobotní duel přitom Slovácko rozjelo na vítězství, ve 27. minutě ho dostal do vedení Ouanda, jenže o náskok přišlo na konci dlouhého pětiminutového nastavení úvodního poločasu. „Postavili jsme se do nízkého bloku, nezablokovali jsme centr a pak prohráli duel ve vápně,“ shrnul kapitán domácích Milan Rundič. „Do zápasu jsme vstoupili velice dobře, 40 minut jsme hráli, co jsme chtěli a na soupeře to fungovalo,“ řekl Skuhravý.

Slovácký útočník Adonija Ouanda uniká soupeři v utkání proti Hradci Králové.

Gól do kabiny, který po třech minutách zkoumání možného ofsajdu potvrdil VAR, ale Slovácko uzemnil a od té doby kraloval na hřišti Hradec Králové.

„U tohoto mužstva se za nepříznivého stavu mění principy hry, na které trénujeme a připravujeme se. Najednou děláme hloupé věci. Góly, které dostáváme, se podobají jako vejce vejci. Obě branky padly po našich chybách, mohli jsme akci přerušit,“ shrnul Skuhravý.

Oba vstřelil Ondřej Mihálik, který dostal moře prostoru, aby mohl přesně zamířit. Exslovácký útočník, který za dva roky v Uherském Hradišti zaznamenal jen šest gólů, hraje v životní formě a za poslední tři kola se prosadil pětkrát. „Chtěli jsme na něj hrát jeden na jednoho, ale to se nepovedlo,“ vadilo kouči Slovácka volné bránění.

Královéhradecký záložník Vladimír Darida s míčem před Tihomirem Kostadinovem ze Slovácka

Na to, že stoper Vaško utrpěl v závěru poločasu otřes mozku a v pauze musel odstoupit, se nevymlouval. Problémy v defenzivě vidí jinde. „Najednou mužstvo cukne z aktivní hry a začne hrát pasivně bez balonu. Tlak před vápnem, nabírání hráčů v boxu, v tom nejsme dostatečně dobří,“ vypíchl Skuhravý.

I tak byl přesvědčený, že Slovácko mohlo uhrát alespoň remízu. „Měli jsme dvě tisíciprocentní příležitosti. Milan (Petržela) ji měl vyřešit nahrávkou na Baráta do prázdné brány. Krmenčík dostal míč do otevřené obrany a mohl přihrát lépe Ouandovi,“ zmínil akce za stavu 1:2. „Čekal bych, že budeme mít více klidu. Ale rozumím klukům. Strašně chtějí a mít v této situaci klid, jako ho měl Mihálik, není jednoduché,“ zastal se Skuhravý hráčů, který se snažil hledat na pokažené sobotě i pozitiva.

Pochválil Horáka, který nastoupil na nezvyklém postu hrotového hráče. A vyhlíží brzký návrat marodů Stojčevského s Trávníkem.

Vstoupit do diskuse

29. kolo

30. kolo

Kompletní los

28. kolo

29. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 27 20 7 0 60:20 67
2. AC Sparta PrahaSparta 27 17 6 4 56:30 57
3. FK JablonecJablonec 28 15 6 7 39:28 51
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 27 14 7 6 49:33 49
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 28 12 7 9 40:33 43
6. FC Slovan LiberecLiberec 27 11 9 7 40:26 42
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 27 11 7 9 30:29 40
8. MFK KarvináKarviná 27 10 3 14 38:46 33
9. FK PardubicePardubice 27 8 8 11 33:44 32
10. FC ZlínZlín 28 8 7 13 33:43 31
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 27 7 9 11 40:51 30
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 28 8 6 14 22:35 30
13. FK TepliceTeplice 27 6 11 10 27:33 29
14. 1. FC SlováckoSlovácko 28 5 8 15 24:41 23
15. FC Baník OstravaOstrava 28 5 7 16 25:42 22
16. FK Dukla PrahaDukla 27 3 10 14 16:38 19
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

12. dubna 2026  9:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.