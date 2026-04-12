Slovácko se bude opět zachraňovat. Věděl jsem, že to bude o život, říká Skuhravý

„Pro nás se nic nemění. Když jsem přišel k mužstvu v listopadu, věděl jsem, že to bude těžká závěrečná práce. Kdybyste mi tehdy řekli, že v této fázi budeme hrát, abychom se vyhnuli baráži, ani bych tomu nevěřil. Nemělo by nás to znervózňovat. Posledních sedm kol bude o život a rozhodne, kdo bude chtít víc,“ pověděl trenér Slovácka Roman Skuhravý.
Naděje, že se jeho celek po dvou vítězstvích na přelomu února a března přece jen vysmekne ze skupiny o záchranu, definitivně zhasla po aktuální sérii čtyř kol bez vítězství a posledních třech nezdarech. „Pořád se v naší hře objevují výkyvy především v zodpovědnosti. Proto prohráváme,“ poznamenal Skuhravý.
Slovácko - Hradec Kr. 1:3, hosté po otočce drží šestku, dvakrát pálil Mihálik
Sobotní duel přitom Slovácko rozjelo na vítězství, ve 27. minutě ho dostal do vedení Ouanda, jenže o náskok přišlo na konci dlouhého pětiminutového nastavení úvodního poločasu. „Postavili jsme se do nízkého bloku, nezablokovali jsme centr a pak prohráli duel ve vápně,“ shrnul kapitán domácích Milan Rundič. „Do zápasu jsme vstoupili velice dobře, 40 minut jsme hráli, co jsme chtěli a na soupeře to fungovalo,“ řekl Skuhravý.
Gól do kabiny, který po třech minutách zkoumání možného ofsajdu potvrdil VAR, ale Slovácko uzemnil a od té doby kraloval na hřišti Hradec Králové.
„U tohoto mužstva se za nepříznivého stavu mění principy hry, na které trénujeme a připravujeme se. Najednou děláme hloupé věci. Góly, které dostáváme, se podobají jako vejce vejci. Obě branky padly po našich chybách, mohli jsme akci přerušit,“ shrnul Skuhravý.
Oba vstřelil Ondřej Mihálik, který dostal moře prostoru, aby mohl přesně zamířit. Exslovácký útočník, který za dva roky v Uherském Hradišti zaznamenal jen šest gólů, hraje v životní formě a za poslední tři kola se prosadil pětkrát. „Chtěli jsme na něj hrát jeden na jednoho, ale to se nepovedlo,“ vadilo kouči Slovácka volné bránění.
Na to, že stoper Vaško utrpěl v závěru poločasu otřes mozku a v pauze musel odstoupit, se nevymlouval. Problémy v defenzivě vidí jinde. „Najednou mužstvo cukne z aktivní hry a začne hrát pasivně bez balonu. Tlak před vápnem, nabírání hráčů v boxu, v tom nejsme dostatečně dobří,“ vypíchl Skuhravý.
I tak byl přesvědčený, že Slovácko mohlo uhrát alespoň remízu. „Měli jsme dvě tisíciprocentní příležitosti. Milan (Petržela) ji měl vyřešit nahrávkou na Baráta do prázdné brány. Krmenčík dostal míč do otevřené obrany a mohl přihrát lépe Ouandovi,“ zmínil akce za stavu 1:2. „Čekal bych, že budeme mít více klidu. Ale rozumím klukům. Strašně chtějí a mít v této situaci klid, jako ho měl Mihálik, není jednoduché,“ zastal se Skuhravý hráčů, který se snažil hledat na pokažené sobotě i pozitiva.
Pochválil Horáka, který nastoupil na nezvyklém postu hrotového hráče. A vyhlíží brzký návrat marodů Stojčevského s Trávníkem.