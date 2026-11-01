„Hrajeme o ni, protože jsme se tam dostali sami. Nestačí odehrát za měsíc jeden dobrý zápas,“ dodal kouč.
Skuhravý upozornil, že se už třikrát mohli dostat na vyšší příčky ligy, ale pokaždé to nezvládli.
Použil ostřejší slovo a pokračoval: „My jsme Baník Ostrava a uděláme si zase takovou ostudu, když můžeme získat lidi na svou stranu, jenže po Spartě (kvalitní výkon v lize 0:0 a výhra v poháru 2:0 – pozn. red.) předvedeme doma před krásnou návštěvou takový výkon.“
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Trenér připustil, že si myslel, že hráči už dávno pochopili, že bez tvrdé práce, agresivity a především zodpovědnosti se dnešní fotbal nedá hrát na jakékoliv úrovni. „Jenže zase jsme v situaci, že když jsme se nadechli, tak jsme se sami střelili do nohy,“ uvedl.
Ostravské s Plzní po vyrovnané první půli srazil začátek druhého poločasu, kdy dostali tři góly během devíti minut.
„Že dostanete gól na 0:1 se stát může, ale takový kolaps, který jsme měli, a přispěli jsme k němu my, jsem nečekal. Bohužel jsme celý druhý poločas byli bázliví, nesebevědomí, a proto je výsledek jaký je,“ řekl Skuhravý.
Zdůraznil, že od hráčů očekává, že budou chápat, v jakém klubu jsou. „Po minulé sezoně se bavíme o organizaci hry, o vášni. Teď jsem se zpětně díval na všechny čtyři góly, na všech pět (jeden sudí neuznali kvůli ruce Kabonga – pozn. red.), a mám v sobě mix pocitů. Vím, že teď nemůžu zastřelit některého hráče, ale s některými mi došla trpělivost, protože chyby opakují. Nechci po nich jadernou fyziku, ale aby herní situace řešili tak, jak se o tom dennodenně bavíme.“
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„Doma góly nedáváme, což ukázala i šance Ozzyho na začátku,“ připomněl, že střelu Michala Kohúta v 5. minutě zblokoval plzeňský Tobiáš Pališčák. „My jsme se v úvodních třicet minutách dostávali do obehrávání boxu, ale byli jsme tam nesebevědomí, nenavádíme si tam rychle balon, nezrychlíme, nevidíme branku. Ano, útok nám nejde, ale dneska jsme ten zápas prohráli v defenzivě.“
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Skuhravý zmínil, že mu s některými fotbalisty došla trpělivost. Už jim to stačil oznámit?
„Ne,“ odpověděl kouč. „Jen jsem jim po zápase položil otázku, proč jsme před třemi dny a před tím v lize se Spartou, hráli agresivně, což nás někam posunulo, a najednou to byl úplně jiný výkon? A v únavě to nebylo.“