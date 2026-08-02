Porážku beru na sebe, nedostal jsem do hráčů sebevědomí, prohlásil Skuhravý

Kouče mrzelo, že se mu nepovedlo do týmu během týdne dostat sebevědomí. „Takové, abychom hráli od začátku jako ve druhém poločase. Ale ze zkušenosti vím, že takové výkyvy jsou. Naším záměrem bylo postavit defenzivnější sestavu, ale nevyšlo to. Jsem z toho zklamaný, ale ne úplně překvapený.“
Překvapený nejste kvůli tomu chybějícímu sebevědomí hráčů?
Když se podíváte na mou historii zápasů s Jindrou Trpišovským, tak se chci zastřelit. (usmál se) Pro mě to je jako souboj dvou světů, který brutálně prohrávám. A vždycky chytnu Slavii jako soupeře na začátku sezony, kdy je vše surové. A je jedno, jestli s Baníkem Ostrava, nebo Duklou. Potřebujete chvilku. Už jsem si o sobě přečetl, že jsem naivní, ale bohužel bez takových výprasků, které někdy na začátku ligy dostanete, to nejde.
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Pokud jde o psychiku, po výhře ve Zlíně jste říkal, že za minulou sezonou je tlustá čára, že hru odbrzdíte. Jak chcete do hráčů sebedůvěru dostat?
S tím bojuju hodně dlouho. Hrana mezi naivitou a kvalitou je velice tenká. Když najednou hrajete jinak, než trénujete, tak zákonitě používáte víc zbraně soupeře. A to se nám stalo první poločas. Ale od toho, že budu na hráče náročný, neustoupím. Nastupovat bude ten, kdo bude hrát tak, jak trénujeme. Jinak to nemá smysl. Říkal jsem: Chlapci, můžeme hrát dlouhé balony, ale musíme to trénovat. Nejde trénovat krátkou hru, otáčení těžiště hry, presink na malém prostoru a najednou v prvním poločase máme hřiště velké. A to tým jako Slavia vždycky potrestá.
Z prvních čtyř slávistických rohů jste dostali dva góly a vy jste se mohl ukřičet. Co vás nejvíc štvalo?
Slavia má ve standardních situacích obrovskou sílu. Když jsem viděl, jak stojíme, tak jsme si o ty góly koledovali, ale těch situací tam bylo víc. Ale i my jsme na naše poměry měli celkem dost rohů, ale bohužel dvě příležitosti, které jsme měli, jsme nevyužili, gól jsme nedali. Klíčové bylo, že naše čtyřka byla rozbitá a naši brzdiči (hráči, kteří měli hlídat nabíhající protivníky) se nechali zablokovat. Pokud Slavii necháte převahu tři na jednoho, tak to je gól.
A slávisté výborně bránili vaše standardní situace.
Mají opěrné body svého výkonu a útočné i obranné standardky jsou jedněmi z nich. Pokud chcete se Slavií uspět, musí být výkon ve všech směrech nadstandardní.
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Mohli bychom hrát se šesti stopery, smál se Trpišovský. Ale k výkonu měl výtky
O přestávce jste vystřídal tři hráče. Bylo to kvůli tomu, že jste netrefil základní sestavu?
Do utkání jsme šli s defenzivní sestavou, což nevyšlo. Změny do druhého poločasu byly proto, abych hráče přesvědčil, že pokud budeme hrát kratší hru, budeme se nabízet, presovat, vycházet z kompaktu, tak můžeme být úspěšní.
Hledáte stále základní sestavu?
Ne. Jsem tady šest týdnů i s cestou. Vím, že je to pro hráče náročné a je mi jich svým způsobem i líto, ale nepochybuju, že máme potřebnou kvalitu, že nepříznivé výsledky a výkony zlomíme. Jsem úplně v klidu. Dostali jsme výprask od Slavie, ano, vím, že jsme Baník Ostrava, tomu rozumím, ale byl bych špatný trenér, kdybych po prvním zápase říkal, že hledáme sestavu. Těm klukům věřím a vůbec nepochybuju, že se budeme výkonnostně posouvat. Ten zápas mě mrzí, protože jsme ho z mého pohledu soupeři fakt darovali.
V prvním poločase jste měli v sestavě šest cizinců, po přestávce osm. O čem to svědčí?
O tom, že do mužstva během léta přišlo víc cizinců, než tady bylo zvykem. A svědčí to i o tom, že oni strach nemají.
Říkáte, že cizinci nemají strach, ale třeba Abdallah Gning už od dubna nedal gól. Není čas postavit místo něj třeba mladého Víta Škrkoně?
V tom jsem troufám si říct férový. Sleduji data a očekávám od těch hráčů větší kvalitu nejenom, co se týká vstřelení gólů. Tentokrát tam bylo strašně moc situací, kdy jsme měli jednoduché ztráty od Venci (Jurečky) i od Abua (Gninga), od hráčů jejich kvalit, to nás stojí hodně sil. Škrky (Škrkoň) potřebuje čas, pracujeme trochu na něm, aby zesílil. V tom musíme být opatrní. Jeho čas ale určitě přijde.
A co Dantaye Gilbert?
Ten potřebuje ještě chvilku, ale určitě budu přemýšlet i o něm. Na lavičku se nám po zranění dostal Michal Kohút a Filip Kubala už i hrál. Ale ještě je takový křečovitý, do příležitostí se však dostává. Jsem nekompromisní, je mi úplně jedno, kdo je kdo. Samozřejmě byl bych moc rád, aby se Abu i Venca zlepšovali a nikoho do sestavy nepustili.