Jsem natěšený, hlásí Skuhravý. Na nervozitu je už prý kouč Baníku starý

„Už jsem dost starý na to, abych nebyl nervózní,“ prohlásil Skuhravý, který Baník převzal po minulé, bídné sezoně. „Miluji fotbal a chci po hráčích, aby neřešili, s kým hrají, kde hrají, jestli je to první, nebo třicáté kolo. Zkrátka jdeme hrát a chceme podat co nejlepší výkon. To je moje filozofie.“
Jaká je forma mužstva?
K tomu řeknu dvě slova – respekt a pokora. Mužstvo prošlo určitými změnami a my jsme nemohli udělat nic jiného než začít od nuly. A i to je pro mě nová zkušenost, a hlavně pro hráče, protože tlak na ně byl z mé strany enormní. Ale věřte mi, že motivaci uspět mám velkou, protože si nedovedu představit, že za tři měsíce přijdu za manželkou a řeknu jí: „Mámo, stěhujeme se zpátky do Prahy...“
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Jiná tvář Baníku. Skuhravý před ligou vzkázal: Kdo bude hrát takhle, nenastoupí
Získali jste ukrajinské stopery Jevhenije Skybu a Maksyma Djačuka, k tomu ofenzivního záložníka Dantaye Gilberta z Dukly Praha, což jsou vysocí hráči, kteří vám chyběli. Měl jste šanci zasahovat do přestupů?
Dohodli jsme se úplně jasně. Baník má hodně zajímavé, talentované fotbalisty, a tak jsme přivedli jen ty, kteří v klubu chyběli. Jednání nebyla jednoduchá. Věděl jsem, jak složité to je, takže jsem rád, že se to povedlo. Teď už záleží na mně a na hráčích, jakým způsobem kluky zapracujeme do sestavy.
O sestavě na Zlín máte jasno?
V přípravě jsme udělali velký kus práce. Chci využít každého hráče, ale bude záležet jen na nich. Důležité je konkurenční prostředí a troufám si říct, že tady je, ale dál ho budujeme. A abych odpověděl na otázku – ano, mám.
Nicméně, nezamotala vám hlavu prohra v Trenčíně 2:3 v posledním přípravném duelu, po níž jste hráče kritizoval?
Ne, protože tam bylo tak málo dobrých výkonů... Daleko víc budu brát v potaz, co jsme předvedli před tím s těžkými soupeři v Polsku. Tam byly parametry hry zajímavé. To, že mužstvo ještě neumí kontrolovat hru, že intenzitu nevydrží celý zápas, jsou spojité nádoby. S tím budu muset kalkulovat, co se týká nějakého taktického záměru do utkání. Vše ještě není takové, jak bych chtěl, ale to je normální věc.
Nač si Baník může troufnout v nadcházející sezoně?
Respektuji, v jakém klubu pracuji. Nejsem naivní, abych si myslel, že mi tady někdo dá dlouhý čas, abych něco ukázal. Chci hrát způsobem, který je mi vlastní a kterému věřím, ale teď potřebuji mužstvo zaměřit na nejbližší zápas. Po pěti šesti utkáních budu moct vyhodnotit nějaký reálný cíl. Rád bych řekl, že budeme hrát nahoře, ale musí to mít reálné základy. A ty teď neznám, protože jsem mužstvo ještě nikdy nekoučoval v soutěžním zápase.