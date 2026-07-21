Jiná tvář Baníku. Skuhravý před ligou vzkázal: Kdo bude hrát takhle, nenastoupí

Abychom byli přesnější, v rozhovoru pro klubový web zvolil expresivnější výraz. „Jsem silně nas..., jakým způsobem jsme se prezentovali, jak jsme pracovali,“ prohlásil.
Takže, bude těžké připravit mužstvo na duel ve Zlíně?
„Vůbec,“ odpověděl kouč. „Pokud někdo bude hrát za Baník tímto způsobem, tak nenastoupí. Věřte mi, že si klidně vezmu mladé hráče, je mi to úplně jedno. Jsem rád, že se to stalo, poprvé jsem viděl jinou tvář některých hráčů.“
|
Slavia přehrála v generálce Lyon, rozhodla v závěru. Baník zakončil přípravu porážkou
Zdůraznil, že bude nekompromisní. „Nebudu brát ohled na to, zda je někdo talent, nebo jakou má výši smlouvy, to mě nezajímá. Od každého chci, aby odváděl náročnou práci a nic neodfláknul.“
Proti Trenčínu poprvé dostaly příležitost i posily – ukrajinský stoper Jevhenij Skyba, který přišel z Karviné, a záložník Dantaye Gilbert z Trinidadu a Tobaga, jenž na jaře působil v Dukle Praha, kam přestoupil jako volný hráč z maďarské Nyíregyházy. Hned se uvedl gólem.
„Zatím měli málo času, aby se do týmu zapracovali,“ poznamenal Skuhravý. „Ale víme, proč jsme oba brali. Každý hráč bez ohledu na svou kvalitu potřebuje chvíli na adaptaci, takže jsem rád, že odehráli poločas a nyní se budeme snažit jejich přizpůsobení posouvat co nejrychleji. Je to standardní proces.“
Z fotbalistů z prvoligového kádru při utkání v Trenčíně chyběli Lukáš Dvořáček, Tadeáš Frýdl, Marek Havran a Dennis Owusu, kteří pomohli druholigové rezervě Baníku k výhře nad Odrou Opole 3:0.
„V Trenčíně byli hráči, kteří v přípravě vypadali lépe než ti, co jeli do Opole. Šlo také o to, aby všichni měli herní vytížení,“ řekl Skuhravý. „Ale nemám problém postavit v první lize do základní sestavy kluky, kteří mě zaujmou. Platí to, co ukážou, kecy nemají smysl.“
Posily z ciziny a návrat Kubaly
Kromě Skyby a Gilberta přišli do Baníku ještě brankář Matouš Babka z Opavy, který pravděpodobně začne v druholigové rezervě, obránce Matúš Kmeť z Minnesoty a Maksym Djačuk z Dynama Kyjev.
Kromě toho z rezervy povýšili obránci Roan Nogha a Jiří Míček a záložníci Dvořáček a Frýdl.
Z hostování v Ružomberku se vrátil středopolař Samuel Grygar, jenže si poranil kotník a na šest týdnů vypadl ze hry. Hned se zranil i Djačuk, který si natáhl postranní vaz v koleni. Podle zástupců klubu by měl chybět ještě jeden až dva týdny.
Skyba uvedl, že si vybral Baník, protože o něj usiloval nejvytrvaleji ze všech zájemců. A dodal, že v jeho rozhodování hrálo roli i to, že proti Ostravě nastoupil v semifinále domácího poháru, které tehdy Karviná doma vyhrála 2:1, načež v této soutěži triumfovala i celkově.
„Baník jsem vůbec neznal, ale spoluhráči mi před semifinále říkali, že je to silné mužstvo a že to bude těžké utkání, o čemž jsem se už sám přesvědčil,“ hlásil Skyba. „Teď už vím, že Baník je legendární klub s ambicemi, s velmi dobrými hráči i fanoušky.“
Skybu těší, že má v týmu i krajana Djačuka. „V Baníku jsem nikoho neznal, takže jsem Maksymův příchod uvítal. Je fajn mít v mužstvu někoho, kdo mluví stejným jazykem.“
|
Tréninky na hraně, testování. Kondičák Baníku: Cesta po USA mi dala hodně
Mezi posily by se mohl zařadit i útočník Filip Kubala, který se vrací zhruba po roce, kdy si v pohárovém utkání s Legií Varšava poranil koleno a musel na plastiku předního zkříženého vazu.
„Nějaký čas to ještě potrvá. Ale pomáhají mi i kluci, za což jsem moc rád,“ uvedl Kubala. „Doufám, že budu moci hrát co nejdřív. Potřebuju herní praxi, dostat zase všechno do nohou, i když se cítím dobře. Tréninky jsou jedna věc, ale zápasy nejdou nahradit.“
Fanoušci mají příležitost setkat se s některými hráči a vedením klubu v úterý na Bazalech při akci nazvané „5:10 sraz na Baníku“.
„Chci mít otevřený účet s kýmkoliv, s jakýmkoliv fanouškem a znát jeho názor,“ řekl trenér Skuhravý. „Udělám vše pro to, aby byl Baník úspěšný, takže se mě bude moci každý zeptat na cokoliv a k dispozici budu tak dlouho, jak bude potřeba.“