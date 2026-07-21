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Chance Liga 2026/2027

Jiná tvář Baníku. Skuhravý před ligou vzkázal: Kdo bude hrát takhle, nenastoupí

Jiří Seidl
  8:45
Nový kouč fotbalistů Baníku Ostrava Roman Skuhravý na prvním tréninku.

Nový kouč fotbalistů Baníku Ostrava Roman Skuhravý na prvním tréninku. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Do hry se na tréninku fotbalistů Baníku Ostrava zapojil i nový kondiční trenér...
Nový kouč fotbalistů Baníku Ostrava Roman Skuhravý na prvním tréninku.
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Roman Skuhravý je přesvědčený, že nepřesvědčivý výkon z přípravného utkání v Trenčíně nebude mít vliv na sobotní úvodní utkání nového ročníku první ligy ve Zlíně. Ostravští fotbalisté zakončili o víkendu přípravu na novou sezonu prohrou 2:3 a trenér prohlásil: „Poprvé od příchodu do Baníku jsem naštvaný!“

Abychom byli přesnější, v rozhovoru pro klubový web zvolil expresivnější výraz. „Jsem silně nas..., jakým způsobem jsme se prezentovali, jak jsme pracovali,“ prohlásil.

Takže, bude těžké připravit mužstvo na duel ve Zlíně?

„Vůbec,“ odpověděl kouč. „Pokud někdo bude hrát za Baník tímto způsobem, tak nenastoupí. Věřte mi, že si klidně vezmu mladé hráče, je mi to úplně jedno. Jsem rád, že se to stalo, poprvé jsem viděl jinou tvář některých hráčů.“

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Zdůraznil, že bude nekompromisní. „Nebudu brát ohled na to, zda je někdo talent, nebo jakou má výši smlouvy, to mě nezajímá. Od každého chci, aby odváděl náročnou práci a nic neodfláknul.“

Proti Trenčínu poprvé dostaly příležitost i posily – ukrajinský stoper Jevhenij Skyba, který přišel z Karviné, a záložník Dantaye Gilbert z Trinidadu a Tobaga, jenž na jaře působil v Dukle Praha, kam přestoupil jako volný hráč z maďarské Nyíregyházy. Hned se uvedl gólem.

„Zatím měli málo času, aby se do týmu zapracovali,“ poznamenal Skuhravý. „Ale víme, proč jsme oba brali. Každý hráč bez ohledu na svou kvalitu potřebuje chvíli na adaptaci, takže jsem rád, že odehráli poločas a nyní se budeme snažit jejich přizpůsobení posouvat co nejrychleji. Je to standardní proces.“

Nový kouč fotbalistů Baníku Ostrava Roman Skuhravý na prvním tréninku.

Z fotbalistů z prvoligového kádru při utkání v Trenčíně chyběli Lukáš Dvořáček, Tadeáš Frýdl, Marek Havran a Dennis Owusu, kteří pomohli druholigové rezervě Baníku k výhře nad Odrou Opole 3:0.

„V Trenčíně byli hráči, kteří v přípravě vypadali lépe než ti, co jeli do Opole. Šlo také o to, aby všichni měli herní vytížení,“ řekl Skuhravý. „Ale nemám problém postavit v první lize do základní sestavy kluky, kteří mě zaujmou. Platí to, co ukážou, kecy nemají smysl.“

Posily z ciziny a návrat Kubaly

Kromě Skyby a Gilberta přišli do Baníku ještě brankář Matouš Babka z Opavy, který pravděpodobně začne v druholigové rezervě, obránce Matúš Kmeť z Minnesoty a Maksym Djačuk z Dynama Kyjev.

Kromě toho z rezervy povýšili obránci Roan Nogha a Jiří Míček a záložníci Dvořáček a Frýdl.

Z hostování v Ružomberku se vrátil středopolař Samuel Grygar, jenže si poranil kotník a na šest týdnů vypadl ze hry. Hned se zranil i Djačuk, který si natáhl postranní vaz v koleni. Podle zástupců klubu by měl chybět ještě jeden až dva týdny.

Karvinský obránce Jevhenij Skyba vráží do plzeňského Denise Višinského.

Skyba uvedl, že si vybral Baník, protože o něj usiloval nejvytrvaleji ze všech zájemců. A dodal, že v jeho rozhodování hrálo roli i to, že proti Ostravě nastoupil v semifinále domácího poháru, které tehdy Karviná doma vyhrála 2:1, načež v této soutěži triumfovala i celkově.

„Baník jsem vůbec neznal, ale spoluhráči mi před semifinále říkali, že je to silné mužstvo a že to bude těžké utkání, o čemž jsem se už sám přesvědčil,“ hlásil Skyba. „Teď už vím, že Baník je legendární klub s ambicemi, s velmi dobrými hráči i fanoušky.“

Skybu těší, že má v týmu i krajana Djačuka. „V Baníku jsem nikoho neznal, takže jsem Maksymův příchod uvítal. Je fajn mít v mužstvu někoho, kdo mluví stejným jazykem.“

Tréninky na hraně, testování. Kondičák Baníku: Cesta po USA mi dala hodně

Mezi posily by se mohl zařadit i útočník Filip Kubala, který se vrací zhruba po roce, kdy si v pohárovém utkání s Legií Varšava poranil koleno a musel na plastiku předního zkříženého vazu.

„Nějaký čas to ještě potrvá. Ale pomáhají mi i kluci, za což jsem moc rád,“ uvedl Kubala. „Doufám, že budu moci hrát co nejdřív. Potřebuju herní praxi, dostat zase všechno do nohou, i když se cítím dobře. Tréninky jsou jedna věc, ale zápasy nejdou nahradit.“

Fanoušci mají příležitost setkat se s některými hráči a vedením klubu v úterý na Bazalech při akci nazvané „5:10 sraz na Baníku“.

„Chci mít otevřený účet s kýmkoliv, s jakýmkoliv fanouškem a znát jeho názor,“ řekl trenér Skuhravý. „Udělám vše pro to, aby byl Baník úspěšný, takže se mě bude moci každý zeptat na cokoliv a k dispozici budu tak dlouho, jak bude potřeba.“

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
0:1
Španělsko
USA
1:4
Belgie
Francie
2:0
Maroko
Španělsko
2:1
Belgie
Francie
0:2
Španělsko
Španělsko
1:0
Argentina
Anglie
1:2
Argentina
Norsko
1:2
Anglie
Argentina
3:1
Švýcarsko
Brazílie
1:2
Norsko
Mexiko
2:3
Anglie
Argentina
3:2
Egypt
Švýcarsko
0:0
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Francie
4:6
Anglie
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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