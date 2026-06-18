Ostravský trenér Skuhravý: Chci hrát náročný, sebevědomý, agresivní fotbal

„Chlapci, teď jsme rodina a společně chceme být dobří. A proto budeme tvrdě trénovat,“ řekl Roman Skuhravý na startu přípravy fotbalistům.
Co mu první trénink ukázal?
„Byl spíše o poznávání, než o nějakých soudech do budoucna,“ odpověděl. „Za čtyři dny chci poznat hráče, mluvit s nimi a koukat, co se děje na tréninku. Ale samozřejmě už chci i upravovat některé věci, abychom neztráceli čas.“
Máte už představu, jak bude kádr pod vámi vypadat?
To mužstvo je opravdu talentované, ale není náhoda, že prožilo takovou sezonu, jako byla ta minulá. Kádr potřebuje trošičku konkurenční prostředí. Ještě nám chyběli někteří klíčoví hráči, ale po neděli uvidíme, zda se potvrdí, co máme v hlavách, jaké pozice potřebujeme doplnit. Ale pokud někdo přijde, tak musí být lepší než hráči, kteří tady jsou.
Klíčovými hráči myslíte koho?
Frydrycha, Chaluše a konečně se po zranění vrací Kubala. To jsou pozitivní věci. Ještě tady nebyli ani Sinjavskij, Bewene, Ortiz a Owusu, které chci také vidět. Teď budu každý trénink vyhodnocovat tak, abych měl v neděli jasno, kudy jít dál.
Kdo bude hlavním tvůrcem hry?
To je nejmenší problém Baníku Ostrava. Jde však o to, že tým nevyužíval správně meziprostory a hráče, kteří tady jsou. V kreativitě vidím velikánskou sílu. Naproti tomu veliký problém je v somatotypech hráčů. Mužstvo je malé, a proto kondičně neodolné.
V jednu chvíli jste na tréninku na hráče křičel, že mají kondici jako v krajském přeboru. Myslel jste to vážně, anebo jste je hecoval?
To je taková hra. Říkám věci, aby zasáhly moje hráče, ale říkám to taky na základě toho, co jsem přečetl z kondičních dat minulé sezony. Je to takový mix, který k přípravě patří. Potřebuju hráče poznat, jak reagují na kritiku, jakým způsobem dokážou pracovat v únavě. To jsou teď pro mě základní věci.
Dva vysocí hráči vám odešli, Ondřej Kričfaluši do Royale Union Saint-Gilloise a Ladislav Almási do Bohemians. Na jejich přestupy jste neměl žádný vliv?
Respektuju, jakým způsobem se klub chová. Nemůžete přijít do klubu a říkat si: Teď chci tohle, teď tohle. Baník ví, kam směřovat, a toho chci být součástí, co se týká posunutí klubu v systému hry. A kdo se prodá, to je dneska byznys. Není dobré hráče přidržet.
A jak jste přijal odchod Srdjana Plavšiče?
O něm jsme se nebavili, skončilo mu hostování, což plně respektuju. Takovou hráčskou typologii, jako byl on, tady máme.
Na případných příchodech hráčů se předpokládám podílet budete.
Nějaké posily vytipované máme. Především vyšší hráče do nižších pozic.
Baník má za sebou nepovedenou sezonu. Co bude důležité, aby se neopakovala?
K profesionálnímu sportu patří i propady. Nechci hodnotit, co tu bylo, i když musím přemýšlet o tom, co se dělo v těch klíčových momentech jednotlivých zápasů. Ale to je minulost. V tuhle chvíli jsou pro mě důležitá kondiční a herní data na jednotlivých pozicích, protože budu chtít, aby mužstvo hrálo trošičku jiným systémem. Máme krátkou dobu na to, abychom hráče připravili.
Jaký fotbal od vás fanoušci mohou očekávat?
Chci hrát fotbal, kde bude mužstvo ovládat hru, a je jedno s kým bude hrát. Chci hned v prvním kole ligy, bez ohledu na soupeře, aby fanoušek Baníku viděl, kam se ubíráme. Je jasné, že na detaily potřebujete daleko více času, ale na to se nás nikdo ptát nebude. Budeme chtít hrát náročný, sebevědomý, agresivní fotbal. Trénuji dvacet let a myslím si, že i analfabet pozná, že mužstvo vede Skuhravý. A to budu chtít dodržet.
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Už se zdálo, že budete pokračovat ve Slovácku, ale jste v Baníku. Rozmýšlel jste se dlouho?
Rozhodoval jsem se jednu vteřinu. Absolvoval jsem náročnou schůzku, a přesto, že mám Slovácko rád, tak mu vůbec nic nedlužím. Ba naopak. To rozhodnutí jsem udělal čistě z profesních důvodů.
Před 26 roky jste v Baníku krátce působil jako hráč, ale zranil jste si koleno. Jaký to je pro vás návrat?
Vůbec to tak neberu. Baník, Spartu, Slavii a teď Plzeň vnímám jako nejsilnější značky v českém fotbale. A vždycky to tak bylo. Je úplně jedno, kolikátí jste v tabulce, ale tím zázemím, těmi fanoušky to je historicky dané. Pro mě je důležité, že tady jdu i s celou rodinou. A to dělám poprvé.
Když jste před osmi roky po dvou sezonách končil v Opavě, říkal jste, že se vracíte do Prahy za rodinou. Musel jste své blízké dlouho přemlouvat, aby šli s vámi do Ostravy?
Můj syn jde v patnácti letech na střední školu. Dosud hrál za Spartu, ale s jejími šéfy jsme se domluvili, že bude hrát tady. Manželku jsem přemlouval trošičku déle, té se z Prahy nechtělo, ale jsem rád, že jdou se mnou, protože se chci věnovat dvacet čtyři hodin sedm dnů v týdnu Baníku. A k tomu potřebuju mít zázemí. Proto jsem vděčný, že rodina jde se mnou.
Do realizačního týmu jste si přivedl staršího syna Davida jako kondičního trenéra. Proč?
Nejde o to, že je můj syn, ale je to nejlepší kondičák, jakého jsem poznal. Mluví za něj už v tom mladém věku fakta, třeba jakým způsobem dokáže brutálně rychle posunout hráče. Takže věřte, že tady není proto, že je můj syn. Jsem rád, že šel se mnou, protože měl spoustu nabídek. Ale není to o nás, je to o celém klubu. My jsme připraveni klub stmelit ze všech stran, což bez dobrého výkonu nepůjde.
V minulé sezoně ostravský tým vedli čtyři trenéři. Není pro vás angažmá v Baníku riskantní?
Nevnímám to jako risk. Vždy je to o tom, co ukážete. V životě jsem se bál jen dvou lidí – maminky a manželky (usmál se). Takže když to nepůjde, tak mě vyhodí. Je to profesionální sport, ale v tuhle chvíli jsem ochotný pro to, abych tady uspěl, udělat skoro cokoliv.