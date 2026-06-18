Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Chance Liga 2025/2026

Ostravský trenér Skuhravý: Chci hrát náročný, sebevědomý, agresivní fotbal

Jiří Seidl
  19:37
Rázné pokyny. Křik. Povzbuzování. To vše ve čtvrtek odpoledne předvedl na Bazalech trenér Roman Skuhravý. Poprvé vedl fotbalisty ostravského Baníku, kteří zahájili přípravu na nadcházející sezonu. Ta, jak všichni jejich příznivci doufají, bude mnohem lepší než minulá. V ní se Ostravští zachránili až baráží.
Nový kouč fotbalistů Baníku Ostrava Roman Skuhravý na prvním tréninku.

Nový kouč fotbalistů Baníku Ostrava Roman Skuhravý na prvním tréninku. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Brankář Matouš Babka, který přišel do Baníku Ostrava z Opavy.
Obránce Karel Pojezný tahá v souboji o míč záložníka Lukáše Dvořáčka.
Brankář Matouš Babka, který přišel do Baníku Ostrava z Opavy.
Do hry se na tréninku fotbalistů Baníku Ostrava zapojil i nový kondiční trenér...
7 fotografií

„Chlapci, teď jsme rodina a společně chceme být dobří. A proto budeme tvrdě trénovat,“ řekl Roman Skuhravý na startu přípravy fotbalistům.

Co mu první trénink ukázal?

„Byl spíše o poznávání, než o nějakých soudech do budoucna,“ odpověděl. „Za čtyři dny chci poznat hráče, mluvit s nimi a koukat, co se děje na tréninku. Ale samozřejmě už chci i upravovat některé věci, abychom neztráceli čas.“

Máte už představu, jak bude kádr pod vámi vypadat?
To mužstvo je opravdu talentované, ale není náhoda, že prožilo takovou sezonu, jako byla ta minulá. Kádr potřebuje trošičku konkurenční prostředí. Ještě nám chyběli někteří klíčoví hráči, ale po neděli uvidíme, zda se potvrdí, co máme v hlavách, jaké pozice potřebujeme doplnit. Ale pokud někdo přijde, tak musí být lepší než hráči, kteří tady jsou.

Klíčovými hráči myslíte koho?
Frydrycha, Chaluše a konečně se po zranění vrací Kubala. To jsou pozitivní věci. Ještě tady nebyli ani Sinjavskij, Bewene, Ortiz a Owusu, které chci také vidět. Teď budu každý trénink vyhodnocovat tak, abych měl v neděli jasno, kudy jít dál.

Kdo bude hlavním tvůrcem hry?
To je nejmenší problém Baníku Ostrava. Jde však o to, že tým nevyužíval správně meziprostory a hráče, kteří tady jsou. V kreativitě vidím velikánskou sílu. Naproti tomu veliký problém je v somatotypech hráčů. Mužstvo je malé, a proto kondičně neodolné.

Do hry se na tréninku fotbalistů Baníku Ostrava zapojil i nový kondiční trenér David Skuhravý (vpravo).

V jednu chvíli jste na tréninku na hráče křičel, že mají kondici jako v krajském přeboru. Myslel jste to vážně, anebo jste je hecoval?
To je taková hra. Říkám věci, aby zasáhly moje hráče, ale říkám to taky na základě toho, co jsem přečetl z kondičních dat minulé sezony. Je to takový mix, který k přípravě patří. Potřebuju hráče poznat, jak reagují na kritiku, jakým způsobem dokážou pracovat v únavě. To jsou teď pro mě základní věci.

Dva vysocí hráči vám odešli, Ondřej Kričfaluši do Royale Union Saint-Gilloise a Ladislav Almási do Bohemians. Na jejich přestupy jste neměl žádný vliv?
Respektuju, jakým způsobem se klub chová. Nemůžete přijít do klubu a říkat si: Teď chci tohle, teď tohle. Baník ví, kam směřovat, a toho chci být součástí, co se týká posunutí klubu v systému hry. A kdo se prodá, to je dneska byznys. Není dobré hráče přidržet.

A jak jste přijal odchod Srdjana Plavšiče?
O něm jsme se nebavili, skončilo mu hostování, což plně respektuju. Takovou hráčskou typologii, jako byl on, tady máme.

Na případných příchodech hráčů se předpokládám podílet budete.
Nějaké posily vytipované máme. Především vyšší hráče do nižších pozic.

Baník má za sebou nepovedenou sezonu. Co bude důležité, aby se neopakovala?
K profesionálnímu sportu patří i propady. Nechci hodnotit, co tu bylo, i když musím přemýšlet o tom, co se dělo v těch klíčových momentech jednotlivých zápasů. Ale to je minulost. V tuhle chvíli jsou pro mě důležitá kondiční a herní data na jednotlivých pozicích, protože budu chtít, aby mužstvo hrálo trošičku jiným systémem. Máme krátkou dobu na to, abychom hráče připravili.

Jaký fotbal od vás fanoušci mohou očekávat?
Chci hrát fotbal, kde bude mužstvo ovládat hru, a je jedno s kým bude hrát. Chci hned v prvním kole ligy, bez ohledu na soupeře, aby fanoušek Baníku viděl, kam se ubíráme. Je jasné, že na detaily potřebujete daleko více času, ale na to se nás nikdo ptát nebude. Budeme chtít hrát náročný, sebevědomý, agresivní fotbal. Trénuji dvacet let a myslím si, že i analfabet pozná, že mužstvo vede Skuhravý. A to budu chtít dodržet.

Kričfaluši se Baníku vyplatil, belgický vicemistr za něj dává 121 milionů

Už se zdálo, že budete pokračovat ve Slovácku, ale jste v Baníku. Rozmýšlel jste se dlouho?
Rozhodoval jsem se jednu vteřinu. Absolvoval jsem náročnou schůzku, a přesto, že mám Slovácko rád, tak mu vůbec nic nedlužím. Ba naopak. To rozhodnutí jsem udělal čistě z profesních důvodů.

Před 26 roky jste v Baníku krátce působil jako hráč, ale zranil jste si koleno. Jaký to je pro vás návrat?
Vůbec to tak neberu. Baník, Spartu, Slavii a teď Plzeň vnímám jako nejsilnější značky v českém fotbale. A vždycky to tak bylo. Je úplně jedno, kolikátí jste v tabulce, ale tím zázemím, těmi fanoušky to je historicky dané. Pro mě je důležité, že tady jdu i s celou rodinou. A to dělám poprvé.

Když jste před osmi roky po dvou sezonách končil v Opavě, říkal jste, že se vracíte do Prahy za rodinou. Musel jste své blízké dlouho přemlouvat, aby šli s vámi do Ostravy?
Můj syn jde v patnácti letech na střední školu. Dosud hrál za Spartu, ale s jejími šéfy jsme se domluvili, že bude hrát tady. Manželku jsem přemlouval trošičku déle, té se z Prahy nechtělo, ale jsem rád, že jdou se mnou, protože se chci věnovat dvacet čtyři hodin sedm dnů v týdnu Baníku. A k tomu potřebuju mít zázemí. Proto jsem vděčný, že rodina jde se mnou.

Nový kouč fotbalistů Baníku Ostrava Roman Skuhravý na prvním tréninku.

Do realizačního týmu jste si přivedl staršího syna Davida jako kondičního trenéra. Proč?
Nejde o to, že je můj syn, ale je to nejlepší kondičák, jakého jsem poznal. Mluví za něj už v tom mladém věku fakta, třeba jakým způsobem dokáže brutálně rychle posunout hráče. Takže věřte, že tady není proto, že je můj syn. Jsem rád, že šel se mnou, protože měl spoustu nabídek. Ale není to o nás, je to o celém klubu. My jsme připraveni klub stmelit ze všech stran, což bez dobrého výkonu nepůjde.

V minulé sezoně ostravský tým vedli čtyři trenéři. Není pro vás angažmá v Baníku riskantní?
Nevnímám to jako risk. Vždy je to o tom, co ukážete. V životě jsem se bál jen dvou lidí – maminky a manželky (usmál se). Takže když to nepůjde, tak mě vyhodí. Je to profesionální sport, ale v tuhle chvíli jsem ochotný pro to, abych tady uspěl, udělat skoro cokoliv.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu

Skupina o titul - 4. kolo

Play off o umístění - 2. finále

Skupina o záchranu - 5. kolo

Skupina o titul - 5. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 1 1 0 0 2:0 3
2. Jižní KoreaJižní Korea 1 1 0 0 2:1 3
3. ČeskoČesko 2 0 1 1 2:3 1
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 2 0 1 1 1:3 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 1 0 1 0 1:1 1
2. Bosna a HercegovinaBosna 1 0 1 0 1:1 1
3. KatarKatar 1 0 1 0 1:1 1
4. ŠvýcarskoŠvýcarsko 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SkotskoSkotsko 1 1 0 0 1:0 3
2. MarokoMaroko 1 0 1 0 1:1 1
3. BrazílieBrazílie 1 0 1 0 1:1 1
4. HaitiHaiti 1 0 0 1 0:1 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 1 1 0 0 4:1 3
2. AustrálieAustrálie 1 1 0 0 2:0 3
3. TureckoTurecko 1 0 0 1 0:2 0
4. ParaguayParaguay 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 1 1 0 0 7:1 3
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 1 1 0 0 1:0 3
3. EkvádorEkvádor 1 0 0 1 0:1 0
4. CuraçaoCuraçao 1 0 0 1 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 1 1 0 0 5:1 3
2. JaponskoJaponsko 1 0 1 0 2:2 1
3. NizozemskoNizozemsko 1 0 1 0 2:2 1
4. TuniskoTunisko 1 0 0 1 1:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ÍránÍrán 1 0 1 0 2:2 1
2. Nový ZélandNový Zéland 1 0 1 0 2:2 1
3. BelgieBelgie 1 0 1 0 1:1 1
4. EgyptEgypt 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. UruguayUruguay 1 0 1 0 1:1 1
2. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 1 0 1 0 1:1 1
3. ŠpanělskoŠpanělsko 1 0 1 0 0:0 1
4. KapverdyKapverdy 1 0 1 0 0:0 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 1 1 0 0 4:1 3
2. FrancieFrancie 1 1 0 0 3:1 3
3. SenegalSenegal 1 0 0 1 1:3 0
4. IrákIrák 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 1 1 0 0 3:0 3
2. RakouskoRakousko 1 1 0 0 3:1 3
3. JordánskoJordánsko 1 0 0 1 1:3 0
4. AlžírskoAlžírsko 1 0 0 1 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 1 1 0 0 3:1 3
2. Demokratická republika KongoDR Kongo 1 0 1 0 1:1 1
3. PortugalskoPortugalsko 1 0 1 0 1:1 1
4. UzbekistánUzbekistán 1 0 0 1 1:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 1 1 0 0 4:2 3
2. GhanaGhana 1 1 0 0 1:0 3
3. PanamaPanama 1 0 0 1 0:1 0
4. ChorvatskoChorvatsko 1 0 0 1 2:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Nejčtenější

Korea - Česko 2:1, po Krejčího gólu euforie, soupeř ale dvěma zásahy utkání zvrátil

Zklamaný kapitán Ladislav Krejčí po prohře s Jižní Koreou na mistrovství světa

Od našeho zpravodaje v Mexiku Čeští fotbalisté v prvním zápase mistrovství světa vedli, ale výsledek proti Koreji neudrželi. Na gól kapitána Krejčího odpověděl záhy šikovný In-pom, který deset minut před koncem připravil gól i...

KVÍZ: Velký fotbalový test. Jak pečlivě sledujete probíhající MS?

Pohled na Dallas Stadium před víkendovým zápasem Nizozemska s Japonskem.

Po dlouhých dvaceti letech se na mistrovství světa probojovali i čeští fotbalisté. Na velkolepém turnaji v Americe bojují v konkurenci těch nejlepších týmů planety. Sledujete národní tým pozorně? A...

Kde budou hrát Češi na MS? Jak vypadají všechny stadiony pro americký šampionát

MetLife Stadium v New Jersey, kde se odehraje finále fotbalového mistrovství...

Svou cestu Severní Amerikou začínají už v pátek, kdy se v přípravném utkání čeští fotbalisté střetnou s Guatemalou v New Jersey. Úvodní zápas mistrovství světa je ale čeká v mexické Guadalajaře. V...

MS ve fotbale 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci jsou i Češi. Národní tým na světovém šampionátu bojuje po 20...

Česko - JAR 1:1, postup se komplikuje. Z penalty po Šulcově ruce srovnal Mokoena

Aktualizujeme
Gólová radost hráčů JAR po vyrovnání s Českem.

Od našeho zpravodaje z USA Čeští fotbalisté ani ve druhém zápase na mistrovství světa nezvítězili. Proti Jihoafrické republice měli v Atlantě skvěle nakročeno, jelikož už od 6. minuty vedli zásluhou Sadílka. Jenže další gól...

MS ve fotbale 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci jsou i Češi. Národní tým na světovém šampionátu bojuje po 20...

18. června 2026  20:07

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Češi s Jihoafričany remizovali, Tuchelovi vadili fotografové

Sledujeme online
První zkoušku zvládl, německý trenér Anglie Thomas Tuchel se mohl radovat z...

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho zúčastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů,...

18. června 2026  17:58,  aktualizováno  20:01

Tabulka třetích týmů na MS ve fotbale 2026: Kdo má nejblíže k postupu

Uzbecký gólman Utkir Jusupov zastavuje kolumbijskou akci.

Letošní mistrovství světa má poměrně štědrý postupový klíč. Po skončení soubojů v základních skupinách projdou do 1. kola play off všechny týmy na prvních a druhých místech a také osm nejlepších...

18. června 2026

ZNÁMKY: Jak se vám líbili čeští fotbalisté v zápase MS proti Jihoafrické republice?

Česká reprezentace před zápasem s Jihoafrickou republikou.

Čeští fotbalisté za sebou mají druhý zápas na mistrovství světa. S Jihoafrickou republikou remizovali 1:1 a získali první bod na šampionátu. Jak se vám jejich výkon líbil? Ohodnoťte je v tradiční...

18. června 2026

Jak byste ohodnotili výkon českých fotbalistů v zápase MS proti Jihoafrické republice?

Logo portálu iDNES.cz

Ohodnoťte fotbalisty jako ve škole - jednička je nejlepší, pětka nejhorší známka. Hráč musí odehrát alespoň dvacet minut, aby mohl být hodnocen.

vydáno 18. června 2026

Česko - JAR 1:1, postup se komplikuje. Z penalty po Šulcově ruce srovnal Mokoena

Aktualizujeme
Gólová radost hráčů JAR po vyrovnání s Českem.

Od našeho zpravodaje z USA Čeští fotbalisté ani ve druhém zápase na mistrovství světa nezvítězili. Proti Jihoafrické republice měli v Atlantě skvěle nakročeno, jelikož už od 6. minuty vedli zásluhou Sadílka. Jenže další gól...

18. června 2026  16:37,  aktualizováno  19:59

Ostravský trenér Skuhravý: Chci hrát náročný, sebevědomý, agresivní fotbal

Nový kouč fotbalistů Baníku Ostrava Roman Skuhravý na prvním tréninku.

Rázné pokyny. Křik. Povzbuzování. To vše ve čtvrtek odpoledne předvedl na Bazalech trenér Roman Skuhravý. Poprvé vedl fotbalisty ostravského Baníku, kteří zahájili přípravu na nadcházející sezonu....

18. června 2026  19:37

Slávistky vstoupí do bojů o Ligu mistryň proti fotbalistkám Glasgow Rangers

Diana Bartovičová (vlevo) ze Slavie a Melanie Brunnthalerová ze St. Pöltenu...

Fotbalistky Slavie vstoupí do kvalifikace Ligy mistryň ve druhém předkole proti Rangers. Skotského soupeře pro zápas 5. srpna jim přidělil los.

18. června 2026  17:36

Kováč končí, oficiálně. Liberec potvrdil odchod trenéra, nahradí ho Slovák Fodrek

Branislav Fodrek jako trenér DAC Dunajská Streda

Mluví se o tom od středy, teď je jeho odvolání oficiální. Radoslav Kováč po dvou letech skončil u fotbalistů Liberce. Jeho nástupcem se stal pětačtyřicetiletý slovenský kouč Branislav Fodrek, který...

18. června 2026  10:39,  aktualizováno  17:13

Fotbalové přestupy ONLINE: Kováče v Liberci nahradí Fodrek. První posila Sigmy

Sledujeme online
Liberecký trenér Radoslav Kováč

Sezony ve fotbalových ligách postupně končí a už se opět řeší, kdo změní působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online...

17. června 2026  19:31,  aktualizováno  18. 6. 16:55

Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu
Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu

V redakci eMimina si s přibývajícím věkem stále více uvědomujeme, že zdraví a dostatek energie nejsou samozřejmost. Proto jsme se rozhodly na...

Češi jako v budoucnosti: Taxíky bez řidičů i zelený Pantheon, co vznikal od střechy

Stadion v Atlantě, kde česká reprezentace vyzve jihoafrickou republiku.

Od našeho zpravodaje v USA Pokud jste v Americe poprvé, zrovna v Atlantě si musíte každou chvíli připadat jako ve filmu ze vzdálené budoucnosti. Když potřebujete v centru města svézt taxíkem, přijede pro vás bílý Jaguar bez...

18. června 2026  15:30

Těžká zkouška. Fotbalistky v baráži MS vyzvou Skotsko, po něm hrozí favorit

Barbora Polcarová odehrává míč před dotírající soupeřkou.

České fotbalistky se v semifinále baráže o postup na mistrovství světa utkají se Skotskem. V případě postupu narazí na lepšího z dvojzápasu favorizovaného Švédska s Litvou. Rozhodl o tom čtvrteční...

18. června 2026  14:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×