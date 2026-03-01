Že by se nám po dvou výhrách dýchalo lépe? To vůbec, odmítl trenér Skuhravý

„Že by se nám dýchalo lépe? To vůbec,“ upozornil Skuhravý. „Víme, jací soupeři nás čekají – Mladá Boleslav, pak jedeme na Spartu a do Liberce. Výhru v Karviné bereme s pokorou. Pochválil jsem chlapce, ale teď sednu do autobusu a budu přemýšlet nad Mladou Boleslaví. Vím, proč jsem do Slovácka šel a musíme to zvládnout i kdyby čert na koze jezdil.“
Bylo těžké připravit mužstvo na duel v Karviné?
Říkal jsem hráčům, že pokud chtějí udělat další krok dopředu, musejí být nastavení tak, že do Karviné jedou vyhrát. A to se vší pokorou a respektem k soupeři, protože Markovu (karvinský trenér Jarolím) práci uznávám.
Karviná - Slovácko 0:2, hosté udrželi vedení i v deseti, v nastavení ještě zvýšili
Od 60. minuty jste hráli bez vyloučeného záložníka Tihomira Kostadinova. Ovlivnilo to hodně vaši hru?
Ta červená karta ji trochu změnila, ale naše mužstvo je odhodlané a vyjma toho břevna, kdy jsme po dlouhém autu nechali balon propadnout, jsme domácí nepustili do žádné nebezpečné střely. Toho, že jsme půlhodinové oslabení zvládli, si vážím nejvíc, je to další motor v té naši misi, která zdaleka není u konce.
Vážíte si výhry o to více?
Dlouho se nestalo, abych měl po zápase takové vnitřní emoce, až mě to trochu nutilo do pláče, protože jsem životní romantik. Ta výhra je pro mě důležitá, neboť vím, jak cenná je pro klub, pro lidi, s nimiž se denně bavím. Koukají na mě jako na spasitele, ale tak se necítím. Vím, že pokud se chceme zachránit, potřebujeme vítěznou šňůru, bez ní to nejde, protože český fotbal je náročný a vyrovnaný.
Vítězný gól dal opět Jan Suchan, o něhož jste v zimě hodně stál. Ukazuje se, že právem...
Jsem hlavně rád za něj. Honza je stejně starý jako můj syn, takže ty hráče a jejich kariéry jsem sledoval. Na české poměry je trochu jiný fotbalista, věřím, že po reprezentační pauze, až si zvykne na zápasové zatížení, bude ještě lepší. O tom, že umí dát gól, jsem nepochyboval ani vteřinu. Hodně mu pomohl trenér Martin Hyský, když spolu byli ve Vlašimi.