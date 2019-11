Otočení před půlí bylo klíčové, ví plzeňský záložník Procházka

Výsledek mluví jasně, průběh ale úplně jednoznačný nebyl.

Jsme za vítězství i čtyři góly rádi. Zápas nebyl až tak jednoduchý, jak asi vypadá. Dělali jsme zbytečné chyby a pouštěli Liberec do šancí.

Vám pomohla teč obránce Kačaraby. Jak jste střelu zamýšlel?

Čekal jsem na postavení brankáře. Posunul se víc do středu, takže jsem se snažil mířit do jeho strany. Naštěstí tam byla lehká teč a míč zapadl do sítě.

Pomohlo vám výrazně, že jste otočili výsledek ještě před pauzou?

Měli jsme na začátku čistokrevnou gólovku, kdy šel Krmenčík sám na branku. I se Slavií jsme měli úvodní tlak. Je to o šancích. Když je neproměníte, tak obvykle vás soupeř potrestá z nějaké standardky nebo podobně. Vždy chceme na protivníka vlétnout, což se nám i celkem daří, jen nedáváme góly. Vyloučení zápas určitě ovlivnilo, ale kdyby se nám nepodařilo dát do půle branku, tak víte, jak to v podobných momentech obvykle bývá. Přišla by nervozita a dostávali bychom se k něčemu těžko, otočení bylo velmi důležité.

Je vítězství po dvou zaváháních velkou vzpruhou pro psychiku?

Z tohoto hlediska to byl po těch nepřesvědčivých výkonech důležitý zápas. Věděli jsme, že přijede těžký soupeř, ale prostě jsme si nic jiného, než tři body nepřipouštěli.

Liberec už v lize neporazil Plzeň patnáct zápasů v řadě. Čím to?

Může to být tím, že se nám hraje lépe proti týmům, které chtějí hrát fotbal a nejsou úplně zatažené před šestnáctkou. Nemusíme je tak dobývat. Liberec je pro mě atraktivní mužstvo, které má šikovné fotbalisty a snaží se být ofenzivní.