V případu rozsáhlé korupční a sázkařské kauzy bylo dosud obviněno 32 lidí, většina zadržených byla propuštěna. Obvinění jsou stíháni mimo jiné za trestné činy podvod, úplatkářství a legalizace výnosů z trestné činnosti, část viní policie z účasti na organizované zločinecké skupině.
Vedle policejního vyšetřování se případy zabývá i etická komise Fotbalové asociace ČR. Podle ní mohl Procházka udělit Prokešovi pokyny k zařízení ovlivnění utkání proti Hodonínu v roce 2024 a Rosicím o rok později. Tím by se dopustil přečinů úplatkářství, nedovoleného sázení a match fixingu. Třetím podezřelým je Adam Adámek, jenž měl podávat sázky. Policie ho vyšetřuje na svobodě.
|
„Podle policie nejsem členem organizovaně zločinecké skupiny Jakuba Prokeše. Krátce po zadržení jsem byl propuštěn na svobodu,“ uvedl Procházka. „Za dobu mého působení v TJ START Brno jsme postoupili z městského přeboru až do MSFL. Mojí životní chybou však bylo angažování Jakuba Prokeše do našeho klubu. V té době jsme bohužel neměli sportovního manažera a ve třetí lize už bylo nemyslitelné, aby veškerá práce s A-týmem mužů stála pouze na mně. Úmrtím našeho sekretáře jsme mu svěřili i sekretářskou činnost a dali mu tím další pravomoci, které, jak v těchto dnech vyplouvá na povrch, naprosto zneužíval ke svým nekalým účelům,“ přidal.
Procházka uvedl, že k rezignaci na pozici předsedy ho vedla nejen kauza, ale i reakce výkonného výboru, který mu mimo jiné odebral přístup ke klubovému účtu. „(Důvodem rezignace) je znechucení nad tím, že se na náš tým měla skrytě napojit organizovaná zločinecká skupina Jakuba Prokeše, která měla manipulovat některé hráče našeho klubu k ovlivňování zápasů v náš neprospěch,“ napsal Procházka.
|
Jedním z ovlivněných utkání podle něj byl duel z loňského května proti Karviné B. „Proběhl tak, že tři naši hráči měli být úmyslně pasivní. Navíc za tuto pasivitu měl jeden z hráčů obdržet z kasy TJ START Brno peníze od Jakuba Prokeše v souvislosti s ovlivněním zápasu,“ uvedl Procházka.
Kromě TJ START Brno figurují v kauze i další kluby. Jediným celkem z nejvyšší soutěže je MFK Karviná, dále druholigový SFC Opava a oddíly z nižších soutěží 1. SC Znojmo, FC Zlínsko a FC Vratimov.
Etická komise FAČR zahájila 49 disciplinárních řízení. Po první „vlně“ na konci března přibyly další dva případy na začátku dubna. V podezření jsou bývalí hráči Opavy Tomáš Rataj a Patrik Wehowský, jenž se měl dopustit ovlivnění zápasů i v dresu Chrudimi.