Odchod do Baníku? Další šance už nemusela přijít, tvrdí Potočný

„V Liberci jsem byl moc rád, ale po téhle půlsezoně, kdy jsem dal devět gólů, jsem cítil, že se chci posunout, protože už by ta šance třeba nemusela přijít. Baník o mě projevil velký zájem a mě lákala nová výzva,“ řekl Potočný. Liberec je v tabulce devátý, Ostrava o dvě příčky výš.

Každá sezona, kterou v Liberci strávil, měla podle jeho slov něco do sebe. „Myslím, že kdyby po podzimní části ročníku 2017/18 neodešel trenér Trpišovský se sportovním ředitelem Nezmarem, tak bychom v té další podle mě určitě hráli Evropu, což byla velká škoda, protože k Liberci prostě poháry patří,“ vzpomíná na své působení pod Ještědem.

To nejlepší si však nechal na konec svého působení: dal devět gólů a navíc byl u toho, když Liberec doma zvítězil nad Spartou.

„Poprvé jsem v lize porazil Spartu a na to určitě nikdy nezapomenu, nebo když jsme Slavii ukončili šestatřicetizápasou šňůru a v Edenu jsme je porazili, to byla taky nádhera,“ říká. „Chtěl bych spoluhráčům z Liberce popřát jen to nejlepší, protože jsme toho spolu fakt moc zažili. Troufnu si říct, že to nebyli jen spoluhráči, byli jsme skvělá parta kamarádů.“

Ve středu už Roman Potočný odletěl na soustředění na Maltu za novými spoluhráči z Baníku Ostrava.