V zápase mi to tam ne a ne spadnout, štve ostravského Potočného

Proti Slavii se už mohl trefit i za Baník, leč po Jiráskově centru sám před Kolářem zblízka hlavičkoval jen do hostujícího brankáře.



„Byla to moje asi pátá šestá taková tutovka. Na tréninku mi to tam padá, ale přijde zápas... A ne a ne to tam spadnout. Musím se ale odpíchnout a pokračovat dále,“ uvedl Roman Potočný po porážce 1:3.

Ukázal tento duel, že Baník ještě nemá na absolutní českou špičku?

To si nemyslím, ale proti Slavii, která honí Dortmund, Barcelonu, je to těžké. My se však musíme odpíchnout od bojovností a běhavostí, a když budeme makat, tak se dá hrát s každým soupeřem, ať už se Slavií, Plzní, či Spartou.

V čem byl nynější zápas jiný než ten z před deseti dnů?

Řekl bych, že jsme podali odvážnější výkon než při té předešlé remíze dva dva. Měli jsme i šance. Minule jsme se prosadili jen ze standardek (oba góly dal Baník po rohových kopech), ale tentokrát i ze hry. Chyběla tomu jen branka. Škoda, že nám to tam spadlo až na konci, když Buchtič (útočník David Buchta) krásně utekl.

Nač si troufáte ve zbývajících čtyřech kolech nadstavby?

Furt myslíme na to, že budeme čtvrtí. Musíme se odpíchnout od každého zápasu, bodovat. Musíme něco urvat už teď se Spartou. A třeba zkusíme něco získat i doma s Plzní.

Na hřišti Sparty hrajete už v úterý. Co bude na soupeře platit?

Musíme bojovat, běhat, makat a k tomu přidat kvalitu. Když to vše budeme plnit a budeme odvážní, tak můžeme bodovat.