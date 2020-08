Pivarník varuje Brno: Nemůže se stát, že tým postoupí a nemá nachystané posily

Premiéru už mají fotbalisté Brna za sebou, v neděli je čeká utkání proti Bohemians, které jste také v minulosti trénoval. Co říkáte na vstup Zbrojovky do nejvyšší soutěže?

V minulosti nebyl u nováčků velký rozdíl. Mužstva po postupu šla do zápasu dobře a trápila favority. Bohužel v prvním utkání to Zbrojovka Spartě hodně ulehčila. Ta sice dala hned v úvodu góly po pěkných akcích, těm se ale dalo zabránit. Pražané se pak dostali do pohody a už těžko šlo se zápasem něco dělat.

Byla to nováčkovská daň, nebo jste viděl i koncepční chyby?

Z jednoduchých situací, které by si měli hráči pohlídat, padaly zbytečné branky. Od stopera balon za obranu, kde je nehlídaný hráč, jenž vstřelí branku. Těžko se to hodnotí, Sparta se dostala do prvních šancí a každou z nich využila. S takovým zápasem se pak stěží dá něco dělat. Je to škoda pro Zbrojovku, protože to bylo velmi laciné.

Nebude ale tak efektivní nejméně polovina týmů první ligy?

Uvidíme. Každopádně chci zdůraznit, že rozdíly mezi třetí a druhou ligou téměř nejsou, zatímco mezi druhou a první je skok obrovský. Hráči musí pochopit, že pokud někomu nabídnou šanci, tak ji soupeř dovede okamžitě využít, a otáčet potom utkání je velmi těžké. Týmy musí mít vyrovnanou defenzivu s ofenzivou a obranná fáze se týká celého mužstva. V konečném důsledku brání nejvíc samozřejmě kluci v obraně – a ti musí být důslední jako celek i jako jednotlivci.

Říkáte, že kvalitativní rozdíl mezi první a druhou ligou je obrovský. Posil ale Zbrojovce mnoho nepřišlo a do ligy nastoupila v téměř totožném složení, v jakém válela ve druhé lize. Čekáte ještě změny?

Když chcete postoupit, tak musíte mít jasnou strategii. Jedna věc je postup a druhá je mužstvo pro ligu. Kdo se ve fotbale pohybuje, nemůže dopustit, že mužstvo postoupí a nemá nachystané posily.

Těmi však Zbrojovka zatím neoplývá...

Jsem popravdě překvapený, že chtějí hrát s týmem, s nímž postoupili, to bude velmi problematické. Je to samozřejmě o kvalitě hráčů. Ve druhé lize dominujete, a obrana tak může hrát výše. Najednou ale přijdete do první ligy a musíte si poradit s fackami. V méně pozitivní atmosféře proher se tým musí naučit přepnout hlavy a další zápas zvládnout.

Brněnští fanoušci během utkání proti Spartě.

Není to podobné situaci, kterou jste zažil na vlastní kůži? V sezoně 2017/2018 jste trpěli naopak v útočné fázi, žádal jste posily, a klub také nikoho nepřivedl, za což zaplatil sestupem...

Doufám, že se z toho Zbrojovka poučí. Každé mužstvo se musí posílit. Tehdy jsme věděli, že potřebujeme útočníka, a nesehnali jsme ho. Zaplatili jsme pak sestupem. Selhávali jsme v koncovce, Růsek byl ještě dorostenec, křídelní záložníci jako Milan Lutonský nebyli góloví. To teď Zbrojovce nechybí a má více fotbalistů, kteří umí dávat branky. Zatím se ale prosadili „jen“ ve druhé lize.

Brno však trpí hlavně v obraně, navíc stále tají výsledek vyšetření lídra obrany Pavla Dreksy.

Já měl Dreksu pod sebou v Olomouci, pro mě to byl také klíčový hráč. Znám ho velmi dobře. Stejně tak jsem trénoval Petera Štepanovského a Ondřeje Moravce. Ten hrál útočníka a ofenzivní křídlo a má problémy se souboji jeden na jednoho, i když je velmi rychlý.

Štepanovský je stejný?

Je to střeďák, který má už v záloze problémy s obrannou fází. Tím, že Brno loni nastupovalo ve druhé lize a mohlo hrát i v obraně vysoko, mohli být hráči jako Peter dominantní. Požadovala se od nich tedy hlavně ofenzivní hra a dozadu neměli tolik práce. V lize budou mít tito hráči problémy taktického rázu v soubojích jeden na jednoho. Toto pro mě nejsou obránci, jsou to ofenzivní hráči, kteří jsou po třicítce předělaní na obránce.

Nezapadá to ale do konceptu trenéra Miloslava Machálka, který miluje ofenzivní fotbal?

Do konceptu mi to zapadá, ale musíme vycházet z reality, která v té soutěži je. Brno se musí velmi rychle přizpůsobit, protože pokud bude do zápasů nastupovat s tím, že přestřílí soupeře, dá pět gólů a dostane čtyři, tak to tak nebude a ani nemůže fungovat. Pokud hrajete aktivně nahoře a tlačíte, je to v pohodě, jenže obrana se vám vysune dopředu na půlku a obránci pak mají problémy s nabíráním soupeře, protože na to nejsou zvyklí, a prvoligoví oponenti mají kvalitu na to, aby toho dokázali využít. Za obranou je padesát metrů, a pokud vám soupeř zadní řadu trhá a startuje do prostoru za vás, máte s tím obrovské problémy. Musí se tedy přizpůsobit tomu, na co vaši hráči mají.

Máte pro neaktivitu Zbrojovky na trhu nějaké vysvětlení?

Důležitá věc je rozpočet. Asi to teď majitel Václav Bartoněk nemá jednoduché, protože se museli vzdát snad osmi milionů za televizní práva, nemůžete počítat s plným vstupným kvůli koronaviru, teď ještě musíte platit opakované testy. Začínáte tak ligu s minus deseti až čtrnácti miliony a toto hledisko se rozhodně musí brát v potaz.

Dělají vám radost alespoň mladíci, kteří za vás okusili hru za A tým, že na nich nyní stojí hra Zbrojovky?

Samozřejmě jsem za ně velmi rád. Důležité je, že se posouvají, protože nejhorší je pro hráče stagnovat. Tonda Růsek se hodně zlepšil a je důležité, aby to teď ukázal i v lize. Ondřej Pachlopník a další mají také předpoklady k růstu a zlepšení. Snad to zvládnou a ještě jim nějaké posily přibudou, protože si to Brno a jeho fanoušci zaslouží. Doufám, že se Zbrojovka dokáže stabilizovat v lize na delší období.

Jak naopak hodnotíte nejbližšího soupeře Brňanů? Co se stalo pod trenérem Luďkem Klusáčkem, že jsou klokani po koronavirové pauze v takovém laufu?

Je to až extrém, jak se podařilo tým nastartovat, protože těch vítězství po pauze je opravdu hodně.(Bohemians ve 24 utkáních prohráli jen dvakrát a šestkrát remizovali, pozn. red.) Mužstvu se začalo dařit, věří si, a když se podívám na soupisku, tak její půlku velmi dobře znám a mohu říct, že tým je výborně poskládaný. Zvládají dobře bránit i hrát velmi aktivně a podpora fanoušků je cítit, i když nemůžou naplnit stadion. To všechno dokáže tým přetavit ve výsledky a vypadá to, že by to mohlo dál fungovat.

Pro Brno by ale bylo nepříjemné mít v tabulce pořád nulu.

Zápas je to pro Zbrojovku velmi důležitý. Dostat se do ztráty šesti bodů je na startu hrůzostrašné.

Co děláte nyní vy?

Teď nikde nepůsobím. S koronavirem se vše tak nějak zastavilo a nějaké nabídky jsem nepřijal. Věnuji se hodně sledování zápasů, ze začátku na Slovensku a teď hlavně tady v Česku. Chodím na Olomouc, abych viděl hráče naživo.

Spolupracujete nějak se Sigmou, nebo chodíte právě tam prostě z důvodu, že žijete v Olomouci?

Je to proto, že tu bydlím. Stále jsou omezené návštěvy stadionů. Využívám tedy nejbližší možnost.