Příbram je poslední, ale trenér Nádvorník má stále důvěru

Trenér Roman Nádvorník podle toho také po utkání vypadal. Zápas hodnotil se svěšenou hlavou, často dlouho přemýšlel, hovořil potichu a se smutkem v hlase.

„Velice špatně jsme vstoupili do zápasu, nedohráli jsme situace a nechali jsme Slovácko vstřelit dva laciné góly,“ hledal Nádvorník příčiny rychlého inkasování. „Hráči, kteří u těch situací byli, nechali své soupeře odskočit, což se na téhle úrovni nemůže stát.“

No a následně přišla penalta...

Ta zápas zlomila. Ale myslím si, že pokud byla fouknutá tahle proti nám, tak měla být posouzena i ta o pět minut dříve na druhé půlce, po zákroku na Nového, který už byl před obráncem. Kdyby rozhodčí měl ten metr na obě strany, tak bych tomu rozuměl. Slovácko se dostalo do náskoku 3:0 a tím pádem byl zápas po dvaceti minutách rozhodnutý.

Rozhodnutý? Na rezignaci by po čtvrtině zápasu bylo ještě brzy, ne?

Udělali jsme dvě změny, snažili jsme se do toho vstoupit, nějak to okysličit. Ve druhé půli jsme tam měli takovou nadějnou desetiminutovku, jenže jsme si nepohlídali ofsajdové postavení. Slovácko samozřejmě vyhrálo zaslouženě. My musíme jen poděkovat divákům, že dorazili i v zimním počasí a zároveň se jim musíme omluvit za hru, která byla v úvodu z naší strany strašidelná.

Po podzimu zůstanete poslední v tabulce. Pojmenujete zásadní příčiny?

Chyběla nám kvalita. Snažili jsme se pracovat na defenzivní fázi, ale neposunuli jsme se natolik, jak bychom potřebovali. Vepředu jsme přestali dávat góly, neproměňovali jsme šance. Znovu se můžeme bavit o větší kvalitě, hladovosti, klidu na balonu, nezkušenosti. Protočili jsme všechny ofenzivní hráče, které jsme měli k dispozici. Bojovali jsme, makali, to nám nemůže nikdo vyčítat.

Šéf příbramského klubu Jaroslav Starka většinou nemá s trenéry velkou trpělivost. Vy i přes neúspěšný podzim ohrožení necítíte?

Po rozhovorech s majitelem důvěru mám. Musíme si sednout a vše pořádně vyhodnotit. Je potřeba probrat doplnění kádru, protože se chceme zachránit a musíme pro to udělat maximum.

Máte nápad, jak ze současného průšvihu ven?

Potvrdilo se, co se říkalo už před soutěží. Že týmy Příbrami, Karviné a Opavy mají horší kvalitu než zbytek ligy. S některými hráči se určitě budeme muset rozloučit, protože jejich možnosti nedosahují úrovně první ligy. Uděláme všechno pro to, abychom neskončili na posledním místě a pokud spadneme do baráže, tak jí musíme zvládnout stejně jako loni.

Na jaké posty se při hledání posil zaměříte?

Potřebujeme kvalitního zkušeného stopera, aby řídil mužstvo. Sáhneme do zálohy i do útočné řady, chceme někoho, kdo by dával góly, ale to potřebuje každé mužstvo. Je těžké někoho najít, i když máme zmapovanou druhou i třetí ligu, moc tam nevidím nikoho, kdo by nám mohl ihned pomoci.