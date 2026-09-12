Všichni byli smutní, na klubu jim záleží. Sparťan Macek o náladě i reprezentaci

Chance Liga 2026/27Sledovat další díly na iDNES.tv
Sparta šla do utkání z desáté příčky a po dvou porážkách. Proti Jablonci, který je v tabulce před ní, však utkání celkem s přehledem vyhrála.
„Už před středečním pohárem na Žižkově jsme si řekli, že do reprezentační přestávky máme čtyři zápasy a že ve všech musíme být úspěšní. Neprožíváme jednoduché období a proti Jablonci jsme dali nejlepší možnou odpověď. Jsem rád nejen za vítězství, ale hlavně za to, jakým způsobem jsme zápas zvládli.
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Co tím způsobem myslíte?
Splnili jsme to, co jsem si řekli. Měli jsme víc náběhů za obranu, na soupeře jsme vyvářeli tlak. Snad to nikdo nebude rozporovat, ale v první půli jsme měli dát víc gólů než jen jeden. Viděl jsem dobře připravený a nastavený tým, semknutý, presující, komunikativní. Pro výhru jsme si šli.
Z prvních sedmi kol jste čtyřikrát prohráli. Byla v týmu nálada hodně špatná?
Za ta léta v zahraniční jsem poznal hodně nálad v kabinách, ale tady mě zaujalo to, jak všem na Spartě záleží. Přišlo mi až na škodu, jak z toho byli všichni nešťastní a smutní. Neodehráli jsme zápasy dobře, nezvládli je výsledkově, takže nálada nemohla být úplně nejlepší.
Jak z toho ven?
Ale zase nebyl moment, kdy bychom měli mít hlavy dole. Přišlo hodně nových hráčů včetně mě a musíme vytvářet dobrou atmosféru a nepřenášet negativní energii. Když se tvoří novým tým, nejdůležitější je, abychom drželi při sobě. To, že nám to nebylo jedno, ukázalo, že přišli dobře nastavení hráči.
Po příchodu z Mladé Boleslavi jste do všech zápasů v lize i kvalifikaci o Champions League nastoupil v základní sestavě. Nejste z toho až překvapený?
To ne. Kdybych byl překvapený, snižovalo by to moje ambice i moje fotbalové ego. Možná tam jsem i kvůli stylu, kterým hrajeme. Poprvé jsem hrál proti Lyonu a to všichni předvedli fantastický výkon. Pak je důležité být správně nastavený a plnit to, co chce trenér. Já tehdy zapadl do dobře hrajícího mužstva. K sobě jsem hodně kritický, málokdy se pochválím a nebudu se chválit ani po Jablonci. Začátek sezony se nám nepovedl, takže ani moje výkony nejsou na úrovni, na které by měly být.
Plníte pozici defenzivního záložníka, jak se vám hraje před nově složenou stoperskou dvojicí Mbe Soh - Guddal?
Správný dotaz, vyvíjí se to. Oba jsou skvělí hráči, ale je to týmový sport a všechno chce svůj čas. Snažíme se tvořit hodně zezadu. Individuální výkony se zlepšují, ale chybělo něco navíc. Proti Jablonci jsme spolu dobře komunikovali, stopeři sbírali odražené míče, podali skvělý výkon. Tobias Guddal je spíš klidnější, s Mbe Sohem jsem hodně mluvil, byl z našich výsledků hodně smutný.
Před vámi po delší době nastoupil Sochůrek, jak se hrálo s ním?
Jeho výkon mluví za všechno. Kdokoli by tam dnes pod ním hrál, musel by být spokojený. Podržel míč, přihrávky si bral nahoru, podal fantastický výkon.
V týdnu se do realizačního týmu po roce vrátil šéf fyzické přípravy Christian Clarup. Už se změny projevily?
Já jsem tady chvíli, pro mě je všechno nové. Co jsem o něm slyšel, tak je to persona. Polovina kluků ho zná, druhá ho rychle pozná. Byl to takový impulz. Cítím, že je vítězným typem. V týdnu pracuje, je jedno na jaké pozici, aby o víkendu doručil výsledky. Myslím si, že tým reagoval pozitivně. Doufám, že to nebude jen impulz, ale dlouhodobá záležitost.
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Ve středu vás v Jerevanu čeká úvodní zápas Evropské ligy. Jak to berete?
Tenkrát s Luganem jsem hrál kvalifikaci a pak Konferenční ligu. Další rok jsem byl na odchodu a nedali mě na soupisku, takže se hodně těším. Jak jsem říkal, do reprezentační pauzy jsme si řekli, že musíme všechny zápasy zvládnout. Po Arménii máme Olomouc a budeme chtít zase vyhrát.
V pátek nový reprezentační trenér Santi Denia oznámí svou první nominaci. Děláte si naději?
Vždycky jsem chtěl reprezentovat. Není to sen, ale cíl. Vím, mám už svůj věk. Možná se čekalo, že tam budu i dřív. Když nominace vyjde, budu nejšťastnější na světě.