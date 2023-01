Plzeňská posila Květ: Tolik běhání jsem v přípravě ještě nezažil

„Tam se cítím nejlépe. S trenéry jsme se ale bavili, že je výhoda, když mohu nastoupit na více pozicích. Já jsem ochotný zkusit jakýkoliv post, hlavně když budu hrát,“ svěřil se 25letý Květ.

Jaký byl první start za Viktorii?

V přípravě máme až nečekaně moc běhání, nohy jsou tužší. Samozřejmě tam byly nedostatky technické i taktické, hráli jsme zápas po dlouhé době. Ale cítil jsem se dobře.

Takže zimní příprava je náročnější, než jste čekal?

Je hodně náročná, v životě jsem asi takovou nezažil. Ale peru se s tím snad dobře, i když je to něco nového. Sice přijdu domů a spím, ale jsem v Plzni moc spokojený.

Zapadl jste do týmu rychle?

Mám z toho zatím jen dobré pocity. Samozřejmě vidím, že je tady veliká kvalita a konkurence. Ale s klukama jsme si sedli na hřišti i v kabině, v tom nebyl žádný problém.

Jak těžké bude prosadit se v nabitém kádru do základní sestavy?

Těžko říci, nevidím trenérům do hlavy. Udělám určitě maximum pro to, abych se do ní dostal, ale je na nich, jak se rozhodnou.

Když se Plzeň ozvala, měl jste hned jasno?

Pro mě to bylo jednoznačné. Tady se bojuje poslední roky o titul, o evropské poháry. Moc jsem nepřemýšlel a šel po té šanci.

Berete to i jako odměnu za povedený podzim v Ďolíčku?

Určitě. A beru to i jako motivaci do příštích let. Uvidíme, co přinese budoucnost.

V čem je příprava náročnější než ve vašich předchozích klubech?

Samozřejmě se běhalo i v klubech, co jsem byl předtím. Ale oproti Viktorce to bylo skoro decentní. (úsměv) Tady je to velká dřina každé odpoledne, je to hodně náročné. Přiznávám, že jsem to nečekal. Ale v pohodě, nestěžuji si.

Motivací je právě i ta velká konkurence, kterou vidíte okolo sebe?

Určitě. Když přijdete na trénink, každý maká na sto procent, aby se dostal do základní jedenáctky. Já zkusím makat na sto deset procent a uvidíme.