Bývalý reprezentační obránce Hubník bude hrát za Olomouc. Už potřetí

Olomouc v pondělí potvrdila zprávu, kterou MF DNES přinesla už minulý týden.

„V zimě jsem se rozhodl, že se vrátím domů, do Sigmy. Rodinu mám na Moravě, takže i to hrálo roli. Jsem rád, že všechno vyšlo a od nové sezony budu znovu hráčem Olomouce,“ citovaly klubové stránky novou posilu.

Hubníkovi v Plzni, kde byl kapitánem, končí smlouva. Ve Viktorii strávil posledních sedm sezon s výjimkou krátkého půlročního hostování právě v Olomouci.

„Ve Viktorce jsem prožil nezapomenutelné roky. Vždy jsem hrdě nosil dres i kapitánskou pásku a klukům budu i nadále držet palce, budu se sem rád vracet,“ řekl Hubník pro plzeňský web.



Na západě Čech slavil tři tituly a zahrál si Champions League. Podílel se také na titulu Sparty v roce 2010, byť po vydařeném podzimu zamířil do Herthy Berlín. V bundeslize vydržel přes tři roky. V zahraničí nastupoval také v ruském FK Moskva, s čím se nyní vrací domů?

„Olomouc byla vždy rodištěm talentovaných hráčů. Věřím, že i já můžu pomoct mladým klukům fotbalově růst, a také věřím, že se v příští sezoně usadíme v klidném středu tabulky a třeba se zkusíme poprat o evropské poháry,“ řekl účastník evropských šampionátů 2012 i 2016.

V Plzni byl během posledních let dlouho lídrem, nepostradatelným mužem obrany. V aktuálním ročníku však i vinou zdravotních problémů ze sestavy vicemistra vypadl. Celé utkání odehrál naposledy v listopadu proti Liberci a nový trenér Adrian Guľa mu dal na jaře čuchnout jen na 22 minut.

„Roman je bezesporu jedna z ústředních a nejvýraznějších postav našeho klubu posledních let. S kapitánskou páskou šéfoval dění na hřišti i v kabině. Máme spolu nadstandardní a férový vztah. Chtěl bych mu poděkovat za to, co pro náš klub odvedl. Právem zde bude mít navždy dveře otevřené,“ doplnil Adolf Šádek, generální manažer Plzně.