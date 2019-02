Hubník o posilách: Kayiho i Bogiho kabina vzala, Baky si jen odskočil

A zvlášť pro jeho tým bude vstup do jara nesmírně důležitý. V domácí soutěži budou viktoriáni nahánět vedoucí Slavii, na niž ztrácí po podzimu čtyři body, v Evropské lize je čeká dvojzápas s chorvatskými šampiony z Dinama Záhřeb.

„Hned úvod jara ukáže,“ uvědomuje si 34letý zadák.

Jste na hektický start jara vzhledem k nezvykle krátké přípravě dostatečně nachystaní? Jaká je nálada v kabině?

Každý fotbalista je rád, když je příprava kratší. Bylo tam jen jedno soustředění, takže my jsme spokojení. A teď už se hodně těšíme na jarní start sezony.

V zimě do týmu přišli většinou ofenzivní fotbalisté (Beauguel, Kayamba, Pačinda, navrátilec Bakoš). Budete silnější než na podzim?

Věřím, že to jsou posily a v jarní části to dokážou, zejména v ofenzivní fázi by měli být platní.

Všechno to jsou cizinci, s jejich začleněním do kabiny nebyl problém?

Zejména Kayi, jak mluví česky, zapadl velice dobře. Bogi se pomalu začleňuje, taky už tam proběhly nějaké vtípky v češtině. Kabina je vzala. Pačis, ten už je tady s námi delší dobu, taky není žádný problém. No a Baky? Ten si jen na čtyři měsíce odskočil do Trnavy, jinak je tady doma. (úsměv)

Už sledujete výsledky Dinama Záhřeb, prvního soupeře v Evropské lize?

Ten čas teprve přijde. My jsme se soustředili hlavně na nás, na naši hru. Teď nás čeká první ligový zápas v Mladé Boleslavi, chceme dobře vstoupit do jara. Teprve potom budeme analyzovat zápasy Dinama Záhřeb. („Ale, že dali v lize teď soupeři sedmičku, toho si nešlo nevšimnout,“ vstoupil do hovoru Adolf Šádek, generální manažer klubu.)

A co česká liga? Myslíte, že tam už se na jaře boj o mistrovský titul zúží jen na Plzeň a Slavii?

Já doufám, že to bude jenom mezi Plzní a Slavií, ale hodně bude záležet na vstupu do jarní části sezony. Ten hektický začátek ukáže, zatím je to otevřené.