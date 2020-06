V Plzni jsem mohl zůstat, ale v Olomouci jsem doma, říká Hubník

Ale pozor, v Olomouci, s níž podepsal dvouletou smlouvu, nejde šestatřicetiletý stoper povedenou kariéru jen zarámovat. „Cítím se dobře, věřím, že mančaftu pomůžu a třeba si tuhle štaci ještě prodloužím,“ povídal krátce po poledni na Andrově stadionu.

Plzeň vám zase nabízela kontrakt, že?

Ano, mohl jsem zůstat v Plzni, byla mi nabídnuta smlouva na další rok. Byli i další zájemci z ligy, ale v první řadě jsme s agentem Romanem Brulíkem řešili Olomouc. Jsem rád, že jsme nemuseli řešit nic jiného a domluvili jsme se.



Jak těžké bylo opustit Plzeň po sedmi krásných letech?

Já jsem v Plzni už asi tři roky říkal panu Šádkovi (generálnímu manažerovi, pozn. autora), že budu další sezonu končit. Pak jsem znovu prodloužil. Určitě to není po sedmi letech nic příjemného, zažil jsem tam spoustu krásných chvil, ale už od zimy jsem se s panem Šádkem bavil, že tento ročník to v Plzni ukončím. Nastala jednání s Olomoucí a jsem rád, že to klaplo a od nové sezony budu hráč Sigmy.



Dokážete vybrat jeden nejlepší moment v Plzni?

Zažil jsem tam první titul, Ligu mistrů, spoustu nádherných zápasů - na Realu... Těch momentů je fakt hodně. Bude na co vzpomínat.



V Plzni vás ještě čeká rozlučkový zápas?

Ještě máme zápas v Ostravě a doma s Libercem. Něco se plánuje. S Libercem bych měl na nějakou minutáž naskočit. Věřím, že se s Plzní rozloučím na hřišti a všechno to dobře dopadne.





S čím do nové štace jdete?

Vracím se tam, kde jsem začal. Určitě tady nejdu dohrávat kariéru. Věřím, že budu zdravý a pomůžu týmu na hřišti. Já se cítím pořád dobře. Věřím, že to může být delší štace než jen ty dva roky, co mám tady smlouvu. Uvidíme.



Jak dlouho byste chtěl hrát?

Bude záležet na zdravotním stavu, na chuti. Hráče to musí bavit. Já tu chuť pořád mám, zdravotně jsem na tom dobře, takže věřím, že to bude dále pokračovat.



Vždy jste měl v plánu, že kariéru ukončíte v Sigmě, kde jste ji začal?

Měl jsem to takhle v hlavě, že se jednou vrátím. Vracím se po čtrnácti letech. Mám tady rodinu, malej taky hraje v Sigmě. Cestování mezi Plzní a Olomoucí bylo hodně náročné a jsem rád, že to teďka odpadá a můžu se soustředit vyloženě jen na fotbal. O to mi teď šlo.



Do rodného Halenkova se také ještě vracíte?

Žijí tam rodiče, ale pro mě je domov Olomouc. Vždycky jsem se vracel domů sem.



Co říkáte na výkony Sigmy?

Kluci se zachránili a spadlo to z nich. Po té koroně výsledky nebyly, jak by se představovali. Věřím, že novou sezonu nastartujeme a že to pošlape.



S Plzní jste hrával o titul, kam budete chtít pozvednout Sigmu?

Každý tým si dává nějaké cíle. Nebudu srovnávat s Plzní, Spartou a Slavií, kteří bojují o titul. Sigma jeden rok hrála pohár, druhý zase ne. Mé přání je si zahrát o poháry. Uděláme všechno pro to, abychom mohli poháry přivést do Sigmy.



Ne každý návrat slavného odchovance se povede. Cítíte větší motivaci se doma zase ukázat?

Rozumím, ale já si dávám do hlavy jedno: Ovlivním to, co mohu ovlivnit. A co si budou myslet ostatní, jde absolutně mimo mě. Vracím se s tím, že chci Sigmě vrátit to, co mi dala, než jsem odešel. Ale nedávám si tam co kdyby náhodou... S tím se nevracím.



Co si myslíte o konkurentech - zkušeném Benešovi a Jemelkovi, který patří do širšího kádru reprezentace?

Konkurence musí být a jsem rád, že tady je. Kdyby nebyla, nebylo by to dobré. Nejen na stoperu. Určitě se s tím popereme. Tady byli vždycky stopeři kvalitní. Rozehnal, Ujfaluši i Kováč hrával občas na stoperu. Kvalitních stoperů tady vyrostlo hodně.



S trenérem Látalem jste se bavil o vaší roli?

S Radkem jsem mluvil, párkrát mi volal. Spíš se jen ptal, jak jsem na tom zdravotně, o roli jsme se nebavili. Přál si, aby to klaplo a setkali jsme se tady. Je vždycky lepší, když komunikace s trenérem je. O to je to pak příjemnější.



Co na váš návrat říkal bratr Michal, bývalý útočník Sigmy?

Lanařil mě k sobě do Frýdku-Místku.