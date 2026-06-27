Prasklá lebka ho nezastavila. S helmou by mě litovali, myslí si Horák, posila Jablonce

„Fanouškům bych se představil jako pracovitý střední záložník, který může hrát na více postech. Nejsem úplně fixovaný na jednu pozici,“ uvedl v rozhovoru pro klubový web.
„Řekl bych, že jsem bojovný a hraju rád na míči. Zároveň jsem levonohý, což by mohla na hřišti být trošku moje výhoda.“
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Jeho příchod do Jablonce proběhl naprosto hladce. „Po konci minulé sezony mě kontaktoval agent, že z Jablonce přišla nabídka na přestup. Hned jsem řekl, že bych měl zájem. Pak to šlo velmi rychle – během pár dní jsem mluvil s trenérem, vedením a vše se zařídilo,“ popsal talentovaný fotbalista.
Horák je odchovancem Sparty, v jejímž dresu také na podzim 2024 naskočil do nejvyšší soutěže. Letošní jaro strávil na hostování na Slovácku, kde dostal větší prostor. Za celek z Uherského Hradiště zasáhl do 12 zápasů, v nichž vstřelil i jednu branku.
„Ve Spartě bylo hodně těžké se prosadit, střídala se tam lepší období s horšími. Když jsem byl zdravý, nastupoval jsem za béčko, nicméně dostával jsem se i do tréninku s hlavním týmem. Ale těch prvoligových minut bylo velmi málo,“ ohlédl se za působením ve Spartě.
Roman Horák ještě v dresu Sparty a Slovácka (uprostřed)
Hostování na Slovácku pro něj bylo zlomové. Osamostatnil se a poznal i to, jaké je to hrát pod tlakem, protože Slovácko zachraňovalo ligu v baráži.
V kariéře už se musel vypořádat i s velice nepříjemným zraněním, má za sebou dvě operace zlomené lebeční kosti. „Stalo se to v květnu 2024, když jsme s béčkem Sparty hráli proti Kroměříži. Šel jsem do souboje o dlouhý balon a protihráč mě trefil loktem,“ vrátil se Horák k nepříjemným chvilkám.
„Dlouho jsem se tím trápil a dělalo mi problém přijmout, že se to stalo zrovna mně. Bylo to zranění, jakým si ve fotbale prošlo velmi málo hráčů, a já jsem moc nevěděl, kde hledat inspiraci, jak po takovém zranění vlastně fungovat. Sparta mi dala maximální servis a hodně mi pomohla.“
Když se však po první operaci vrátil na hřiště, při jednom ze zápasů ho přepadly silné bolesti hlavy. Další lékařská kontrola odhalila, že se lebeční kost nevyléčila dobře.
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Mladý záložník měl dvě možnosti: buď hrát do konce kariéry s ochrannou helmou, nebo podstoupit druhou operaci. „Já jsem byl rozhodnutý, že s helmou hrát nechci. Každý vidí, že se vám něco stalo, nechtěl jsem být litovaný. Vrátit se znovu na operační sál pro mě ale také bylo těžké, z toho místa mám snad nejhorší životní vzpomínky. Ale rozhodl jsem se to podstoupit znovu,“ řekl.
Dnes může hrát bez jakýchkoli omezení a další kapitolu fotbalového života napíše v Jablonci. „Teď můžu děkovat bohu, že vše proběhlo, jak má, a nemám s tím další problémy. Mohl jsem se vrátit do nějakých starých kolejí, i když samozřejmě s novými zkušenostmi. Chtěl bych ale říct, že nikomu nic nevyčítám, nejsem na nikoho naštvaný. Co se má stát, to se stane.“
V Jablonci má za sebou úvod letní přípravy. „Hned první den v klubu jsem absolvoval fyzické testy, což pro mě nebyl úplně lehký začátek. Ale musím říct, že se tu cítím fakt dobře. Kluci jsou příjemní a všichni v klubu působí přátelsky,“ sdělil.
Jablonecký trenér Luboš Kozel by rád do týmu zabudoval mladé hráče. To by Horákovi mohlo hrát do karet. „Bylo mi řečeno i od pana Kozla, že to bude hlavně o mně. Musím ukázat, že na to mám, abych ten prostor na hřišti dostal. To je můj cíl. Chci ukázat, že v Jablonci můžu být.“
V pátek už jako střídající hráč zasáhl do prvního přípravného utkání letní přípravy, v němž Jablonec na turnaji v Benátkách nad Jizerou porazil druholigovou Vlašim 2:1.