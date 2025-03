Situace dále nejasná. Hlavní líčení v kauze „dezinfekce“ i s Berbrem opět nezačalo

Komplikace v případu vznikly kvůli novele zákona, která zrušila od ledna tohoto roku přísedící u okresních soudů. Soudkyně, která Berbrovu kauzu měla původně soudit, odešla k jinému soudu. Případ připadl soudkyni, která už kvůli novele nebyla jmenována předsedkyní senátu. Protože je ale případ z loňského roku, musí ho projednat trestní senát. Předseda soudu proto přidělil věc soudci Kryštofu Novému.

Podle státního zástupce Jana Scholleho není změna soudce transparentní a předvídatelná. V pondělí proto navrhnul, aby věc posoudil Ústavní soud. Nový dal obhájcům čas do dneška, aby se k návrhu vyjádřili. Mezitím se ale rozhodl, že senát v neveřejném zasedání nejprve rozhodne, zda může věc projednat. Proti rozhodnutí by mohly strany podat stížnost, kterou by posoudil Městský soud v Praze. Pokud by konstatoval, že může senát Nového věc projednat, hlavní líčení by mohlo začít.

Podle svých slov chce Nový předejít situaci, kdy by vyšší instance později rozhodla, že se na začátku řízení před soudem stala chyba. Věc by se pak podle něj musela projednávat znovu od začátku. Nechtěl předjímat, zda věc předloží i Ústavnímu soudu. Obhájci obžalovaných dnes vesměs uvedli, že návrh státního zastupitelství je opodstatněný a je podle nich třeba věc nejdříve vyjasnit.

Policie v případu obvinila šest lidí a čtyři firmy. Kromě Berbra jsou mezi stíhanými majitel klubu FK Příbram Jan Starka, fitness trenér a mistr Evropy a světa ve sportovním aerobiku David Huf, bývalý ligový fotbalista Jiří Tymich, zápasník MMA a fitness trenér Pavel Simandl mladší a jeho otec, Pavel Simandl starší.

Muži se mají u soudu zpovídat ze zakázky, kterou získala Tymichova firma. Od FAČR dostala 9,89 milionu korun na dezinfekci 90 stadionů včetně šaten a chodeb. Podle dřívějšího zjištění Radiožurnálu ale z dokumentů o převodu peněz vyplývá, že si je přerozdělilo více osob. Podle kontrolní komise byly objem prací, a tudíž i cena, extrémně nadsazené. Většinu částky asociace dostala zpět, protože s dodavatelem uzavřela dohodu o narovnání. Za odvedené práce firmě zbylo zhruba 700 000 korun.

Kauza začala ještě za bývalého vedení FAČR. Na nesrovnalosti kolem zakázky na dezinfekci upozornila v prosinci 2020 kontrolní a revizní komise fotbalové asociace. Berbr byl už nepravomocně odsouzen k podmíněnému trestu v jiném případu, který se týká korupce a ovlivňování výsledků zápasů.