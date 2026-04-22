Chance Liga 2025/2026

Berbr opět stojí před soudem: Cítím se nevinen, obžalobu považuju za bizarní

Aktualizujeme   11:41
Roman Berbr, někdejší místopředseda fotbalové asociace, po necelých dvou letech opět stojí před soudem. „Vážený pane předsedo, cítím se nevinen, obžalobu považuju za bizarní a vyjádření zástupce fotbalové asociace za naprosto skandální,“ prohlásil Berbr.

Berbr je součástí případu, který řeší Obvodní soud pro Prahu 6. Jedná se o skutky, které se měly stát v létě 2020 a šlo v nich o dezinfekce fotbalových stadionů v době covidu. Je obviněn ze zločinu podvodu.

Vlivný fotbalový funkcionář se zatím vyjádřil k přednesu obžalob, obsáhlou výpověď od něj soud uslyší ve středu odpoledne. „Mluvit budu víc než hodinu,“ prohodil Berbr.

Podle státního zástupce Jana Scholleho během července a srpna 2020 nechal Berbr do účetnictví asociace zařadit faktury od společnosti Tymich s.r.o. a nechal je proplatit. „Zatajil, že rozsah prací neproběhl podle smlouvy. Tím obohatil cizí subjekt a jinému způsobil škodu na majetku,“ poznamenal Scholle.

Roman Berbr během hlavního líčení v kauze dezinfekce fotbalových stadionů.
Majitele klubu FK Příbram Jan Starka (vlevo) a Roman Berbr přichází k hlavnímu líčení v kauze dezinfekce fotbalových stadionů.
Roman Berbr před začátkem hlavního líčení v kauze dezinfekce fotbalových stadionů.
Navrhuje podmíněný trest na dva a půl roku, peněžitý trest 3,75 milionu korun a zákaz výkonu funkce statutárního zástupce právnické osoby na čtyři roky.

„Roman Berbr svým jednáním poškodil reputaci FAČR, fotbalu i sportu celkově. Hrubě porušil předpisy. Asociaci způsobil nemajetkovou újmu, šlo o enormní zásah. Medializace kauzy fotbalem otřásla, mohla odradit děti od toho, aby se daly na fotbal, i sponzory. Z článků nevyplývalo, že FAČR je poškozená, ale naopak. Náprava reputace trvá roky,“ prohlásil u soudu Jiří Hendrich, zástupce FAČR.

„Asociace je ze zásadní části odkázána na státní prostředky a sponzory. Kauza se projevila na přístupu NSA k dotacím, a to výhradně směrem k FAČR.“

Státní zastupitelství celkem obvinilo šest fyzických osob a čtyři právnické osoby z podvodů a legalizace výnosů z trestné činnosti.

Vedle Berbra jsou mezi stíhanými i majitel příbramského klubu Jan Starka, fitness trenér a mistr Evropy a světa ve sportovním aerobiku David Huf, bývalý ligový fotbalista Jiří Tymich, zápasník MMA a fitness trenér Pavel Simandl mladší a jeho otec, Pavel Simandl starší.

Zápasník MMA a fitness trenér Pavel Simandl (v černém) a bývalý ligový fotbalista Jiří Tymich.

Všichni vinu odmítli, nesouhlasí s obžalobou, právní kvalifikací ani navrženými tresty.

Muži se u soudu zpovídají ze zakázky, kterou získala Tymichova firma. Od fotbalové asociace dostala 9,89 milionu korun na dezinfekci 90 stadionů včetně šaten a chodeb. Kontrolní komise FAČR v prosinci 2020 zjistila, že objem prací i výsledná cena byly extrémně nadsazené. Dokumenty o převodu peněz navíc naznačují, že si miliony přerozdělilo více osob.

Fotbalová asociace nakonec většinu částky získala zpátky díky dohodě o narovnání. Ze skutečně odvedené práce firmě zbylo zhruba 700 000 korun, což je jen zlomek původní vyplacené sumy.

Berbr byl před dvěma lety odsouzen plzeňským soudem k trestu odnětí svobody na tři roky s podmíněným odkladem na pět let za zpronevěru na fotbalové asociaci. Verdikt je nepravomocný. Viny v případě ovlivňování zápasů ho soud zprostil.

Berbr dostal podmínku. Odvolám se, řekl někdejší fotbalový místopředseda

Zajímavé je, že tehdy u toho byl stejný státní zástupce Jan Scholle.

„Státní zástupce byl tehdy podroben zdrcující kritice. Nevyšel mu první pokus a nyní se snaží mého klienta pana Berbra dostat všemi možnými prostředky. V postupu vidíme zaslepenost a zaťatost. Chybějí skutečné důkazy. Čelili jsme úniku ze spisu, aby to vyznívalo v neprospěch obžalovaného,“ namítl Berbrův obhájce Michal Sýkora.

„Obžalovaný nesouhlasí s právní kvalifikací ani navrženým trestem. Nemá zájem přistoupit na dohodu o vině a trestu. Všechny okolnosti v obžalobě považuje za sporné,“ řekl Sýkora.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 29 20 8 1 61:22 68
2. AC Sparta PrahaSparta 29 19 6 4 60:31 63
3. FK JablonecJablonec 29 15 6 8 40:31 51
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 29 14 8 7 49:34 50
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 29 13 7 9 42:34 46
6. FC Slovan LiberecLiberec 29 11 10 8 41:29 43
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 29 12 7 10 33:32 43
8. MFK KarvináKarviná 29 12 3 14 43:48 39
9. FK PardubicePardubice 29 10 8 11 36:45 38
10. FC ZlínZlín 29 9 7 13 36:45 34
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 29 9 6 14 24:35 33
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 29 7 11 11 41:52 32
13. FK TepliceTeplice 29 6 11 12 29:37 29
14. 1. FC SlováckoSlovácko 29 5 8 16 25:43 23
15. FC Baník OstravaOstrava 29 5 7 17 25:44 22
16. FK Dukla PrahaDukla 29 3 11 15 18:41 20
Zobrazit více
Sbalit

Hradec - Slavia 2:1, v nastavení rozhodl Darida z penalty, hosté měli dva vyloučené

Fotbalisté Hradce Králové slaví vítězný gól Vladimíra Daridy z pokutového kopu.

Slávističtí fotbalisté ztratili nervy, dva vyloučené hráče a především body. A poprvé v letošním ligovém ročníku prohráli. V třicátém kole, předposledním v základní části, v Hradci Králové absolutně...

Dynamo vám neprodám, i když přijdeme o stadion, odmítla majitelka nabídku Budějovic

Na Ede čekali před zahájením jednání zástupci okresního soudu s obsílkou. (14....

Majitelka budějovického Dynama Nneka Ede dostala dnes před polednem několik hodin na rozhodnutí, jestli bude chtít jednat o prodeji fotbalového klubu do rukou radnice. Hned odpoledne vydala...

Bayern v divoké přestřelce vyzrál na Real, semifinále Ligy mistrů si zahraje i Arsenal

Luis Díaz se raduje z trefy do sítě Realu Madrid v odvetném čtvrtfinále Ligy...

Liga mistrů zná všechny semifinalisty. Bayern Mnichov přestřílel v bláznivém odvetném čtvrtfinále Real Madrid 4:3, v dalším kole vyřazovací fáze se střetne s loňskými šampiony z PSG. Postup slaví...

Ústí půjčilo Dynamu vyjednavače. Kubáň: Město vydírá, destrukce nepomáhá nikomu

Schůzka představitelů ústeckého a českobudějovického fotbalu, majitel Viagemu...

Spojuje je nigerijská linka i druhá liga. Ústecký fotbal se postavil za svého konkurenta, tedy za českobudějovické Dynamo, v jeho sporu s městem. Viagem mu poskytl svého vyjednavače. „Ze strany města...

Nepochopitelná rozhodnutí, zlobil se kouč Trpišovský. Bořil? Nechal průchod frustraci

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský během utkání v Hradci

Nevymlouval se, nestěžoval si, ale bylo na něm poznat, že vztek v sobě dusí. „V jednom zápase uděláme věci, které jsme neudělali za celou sezonu. Všechno špatně,“ prohlásil trenér slávistických...

22. dubna 2026  11:41

Fantastický počin, krásný příběh! Jarolím přiznal, že měl z trénování Karviné respekt

Karvinský trenér Marek Jarolím se raduje z druhého gólu svého týmu v pohárovém...

Euforie u fotbalistů Karviné má historické rozměry, vůbec poprvé si totiž zahrají finále domácího poháru. „Ve fotbale jsou chvíle, a říkal jsme to i klukům v kabině, kdy byste si přáli na chvíli...

22. dubna 2026  10:54

Tohle je sen a doufám, že ho budu žít ještě dlouho. Kačor vyhlíží pohárové finále

Karvinský záložník Pavel Kačor (vpravo) se snaží zastavit ostravského Davida...

Dal první gól a po faulu na něj dostal v 74. minutě červenou kartu ostravský Matěj Chaluš. Pavel Kačor patřil k domácím hrdinům semifinále českého poháru, MOL Cupu, v němž fotbalisté MFK Karviná ve...

22. dubna 2026  8:27

30 tisíc fanoušků, chrám Dynama. Kluci z Děčína podávali míče ve 2. bundeslize

Výprava děčínských fotbalových mládežníků podávala míče na zápase druhé...

Tohle v Česku podavači míčů nezažijí. Dělat servis před víc než 30 tisíci fanoušky? Fotbaloví talenti Junioru Děčín o víkendu pomáhali při zápase druhé bundesligy Drážďany – Bochum. A obavy z možných...

22. dubna 2026  6:36

Chelsea je ve stoleté krizi. Popáté v řadě padla bez gólu. Brighton jí nadělil trojku

Hráči Chelsea koušou porážku 0:3 na hřišti Brightonu. Padli popáté v řadě, v...

Fotbalisté Chelsea v předehrávce 34. kola Premier League padli v úterý večer v souboji tabulkových soupeřů na hřišti Brightonu jednoznačně 0:3. Tým z Londýna prohrál v lize už popáté v řadě a propadl...

21. dubna 2026  20:50,  aktualizováno  23:27

Karviná - Baník 2:1, drama na závěr, oslavy domácích. Čeká je první finále v historii

Karvinský Aboubacar Traore se raduje z postupu do finále poháru.

Fotbalisté Karviné jsou druhými finalisty letošní sezony MOL Cupu. Na domácím hřišti v úterním semifinále porazili po dramatickém finiši ostravský Baník 2:1. Hosté dohrávali od 74. minuty v oslabení...

21. dubna 2026  19:45,  aktualizováno  22:39

Po roce je opět ve finále. Nechtěli jsme to doma podělat, svěřil se jablonecký Zorvan

Jablonecký záložník Zorvan během semifinále MOL Cupu. Loni v dresu olomoucké...

Před rokem oslavil triumf v MOL Cupu v dresu Olomouce, když dal ve finále Spartě dva góly. Letos může záložník Filip Zorvan zvednout nad hlavu pohárovou trofej znovu. Tentokrát s fotbalisty Jablonce,...

21. dubna 2026  22:39

Za excesy prospěšné práce. Slavia údajně potrestala Chorého s Bořilem

Rozlícený slávistický kapitán Jan Bořil inkasuje červenou kartu v závěru utkání...

Vedení fotbalistů Slavie podle médií potrestalo Tomáše Chorého s Janem Bořilem za jejich vyloučení v nedávných ligových zápasech. Server infotbal.cz jako první přišel s informací, že oba...

21. dubna 2026  21:26

Mexické fotbalisty bude po MS trénovat bývalý hvězdný obránce Márquez

Mexický fotbalista Rafael Márquez během utkání světového šampionátu proti...

Mexické fotbalisty bude po mistrovství světa, na němž se střetnou ve skupině s Českem, trénovat bývalý vynikající obránce Rafael Márquez. Jeden z nejlepších hráčů v historii země je aktuálně u...

21. dubna 2026  19:17

Jablonec - Ml. Boleslav 1:0, domácí jsou prvním finalistou MOL Cupu. Rozhodl Jawo

Lamin Jawo, jediný úspěšný střelec v semifinále, slaví postup Jablonce do...

Domácí fotbalový pohár MOL Cup už zná prvního účastníka letošního finále. Po úterní výhře si 20. května o celkový triumf zahrají hráči Jablonce, kteří na domácím hřišti svalili bezzubou Mladou...

21. dubna 2026  16:45,  aktualizováno  19:15

Hradec má své jisté, o složení elitní šestky rozhodne i Slavia. Co potřebuje k titulu?

Fotbalisté Hradce Králové se radují z gólu Micka van Burena proti Slavii.

Když ve fotbalovém Hradci Králové dozněly oslavy víkendového vítězství nad Slavií (2:1), zástupci klubu si u vedení ligy ověřili, že senzační triumf přinesl ještě jeden sladký bonus: mužstvo si s...

21. dubna 2026  16:20

Na stadionu Slavie budou nově veřejně dostupné defibrilátory

Slavia má nově na svém stadionu pro fanoušky defibrilátory.

Fotbalová Slavia se snaží o zvýšení bezpečnosti fanoušků na stadionu. Když jde o život a selže srdce, důležitá je každá vteřina. Na stadionu v pražském Edenu tak byly nově nainstalovány Automatické...

21. dubna 2026  16:02

