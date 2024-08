Plzeň řeší nabídky na Hranáče. Objev sezony má blízko do Hoffenheimu

Ve čtvrtek večer odehrál za Viktorii úvodní duel play off Evropské ligy proti Heart of Midlothian (1:0). Je možné, že v západočeském klubu byl jeho poslední.

„Po zápase s Hearts, v němž Robin opět předvedl výborný výkon, registrujeme nabídky. Ale v tuto chvíli je nelze více komentovat a specifikovat,“ řekl pro iDNES.cz plzeňský mluvčí Václav Hanzlík.

O blížícím se přestupu čtyřiadvacetiletého stopera jako první informoval server Livesport.cz s tím, že Hranáč se chystá na zdravotní prohlídku. Hoffenheim by měl zaplatit deset až jedenáct milionů eur, v přepočtu asi čtvrt miliardy korun.

„Je to suma, která vedení Viktorie uspokojí a pravděpodobně ji neodmítne, takže by nemělo nic bránit, aby se přestup zrealizoval,“ cituje Livesport svůj zdroj blízký klubu.

Hoffenheim se v poslední době zaměřil právě na české fotbalisty.

Už desátou sezonu tam začal někdejší sparťan Pavel Kadeřábek. Na jaře klub angažoval bývalého slávistu Davida Juráska na hostování z Benfiky. A naposledy tam minulý týden přestoupil další bývalý sparťan Adam Hložek z Leverkusenu.

Hranáč by tak byl čtvrtým Čechem v bundesligovém klubu, což nemá obdoby.

Objev minulé sezony je plzeňským odchovancem, v jedenadvaceti zamířil na hostování do Liptovského Mikuláše, kde absolvoval podzim 2021 a poté šel do Pardubic. Tam za rok a půl odehrál devětatřicet ligových zápasů.

Loni v létě se vrátil do Plzně a stal se oporou. Byl vidět v evropských pohárech, Plzeň to v Konferenční lize dotáhla až do čtvrtfinále.

Letos na jaře debutoval v národním mužstvu, dostal se i na mistrovství Evropy, kde odehrál všechna tři utkání a jako jeden z mála reprezentantů nezklamal. Nabídka z bundesligy je proto i logická.

Klub, který hraje svá domácí utkání v Sinsheimu, asi devadesát kilometrů severně od Stuttgartu, se při shánění stopera nejdřív upnul na Martina Vitíka. Ale Sparta do konce kvalifikace o Ligu mistrů transfery směrem ven realizovat nehodlá. Navíc by byl výrazně dražší než Hranáč.

Hoffenheim nechtěl čekat a smlouvat, tak se obrátil na Plzeň.

S cenou 250 milionů korun by Hranáč patřil k nejdražším obráncům, který kdy z české ligy přestoupili. V létě odešel Ladislav Krejčí ze Sparty do Girony podle dostupných informací za 200 milionů korun.

V létě 2022 šli za podobnou sumu Dávid Hancko ze Sparty do Feyenoordu a Alexander Bah ze Slavie do Benfiky Lisabon.

Do portugalského velkoklubu loni Slavia prodala zmíněného Davida Juráska, podle specializovaného serveru transfermarkt.de stál 350 milionů korun.