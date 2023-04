Hranáč už setřepal pech. Rád by taky skóroval, říká pardubický stoper

„Předtím jsem měl hodně smůly, a teď naopak kliku,“ přisvědčuje Hranáč, jenž na východě Čech hostuje z plzeňské Viktorie. „Bál jsem se, když už to na mě letělo, aby se náhodou zase něco nestalo... Ale dopadlo to takhle a myslím, že nám to pomohlo,“ praví skromně.

Se spoluhráči pak předvedl nečekaný obrat, kdy po katastrofálním prvním poločase jeho mužstvo ve finále Moravany přehrálo 3:1.

„Zprvu bylo vidět, že je na nás Slovácko dobře připravené, nechtěli nás nechat odzadu pořádně rozehrát a zakrývali nám hráče, jako jsou Hlavatý a Janošek. Ti se moc nedostávali do hry, přitom náš útok na nich stojí. Taky jsme propadali v soubojích na stranách,“ podotýká Hranáč. „Po pauze se to ale výrazně změnilo. Přežili jsme ještě ten jeden závar a pak jsme dali šťastné dva góly,“ srovnává.

Po Janoškovi a vlastní brance Reinberka následovala ještě trefa Pikula, která pojistila druhý tříbodový zisk Pardubic v řadě. Na něj budou chtít navázat v neděli od 15 hodin v závěrečném 30. kole základní části v Českých Budějovicích, jež jsou v tabulce 12., tedy o tři příčky výš, a ve středu remizovaly 1:1 v Brně.

„Nám v Budějovicích už začíná nadstavba, protože jsou tam namočené taky. Bude to těžký soupeř, ale cítíme, že můžeme získat další body. Když budou naši útoční hráči předvádět to, co ve druhém poločase se Slováckem, o výsledek se vůbec nebojím. Osobně si na zápas hodně věřím,“ avizuje Hranáč.

K solidnímu výsledku by vedle poctivé práce vzadu konečně rád přispěl také nějakým gólem, třeba hlavičkou při standardce — ostatně se 189 centimetry je nejvytáhlejším čahounem v týmu.

„Podobné branky nám hrozně chybějí. Ať už ode mě, nebo od jiných vyšších kluků. V Brně jsem měl dvě šance, ale bohužel. Snažím se do toho vždycky dávat sto procent, doufám, že to tam brzy spadne,“ přeje si.