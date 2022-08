Mišković přišel z Chorvatska posílit ofenzivu Baníku

Někdejší reprezentant do 20 let podepsal s Baníkem dvouletou smlouvu. V úterý se poprvé zapojí do tréninku.

„O české lize jsem – až do zájmu Baníku – moc nevěděl, ale když jsem se s klubem seznámil a poznal jeho velkou historií a viděl atmosféru na jeho zápasech, úžasnou podporu fanoušků, nebylo těžké se rozhodnout,“ řekl Robert Mišković na klubovém webu.

Rodák z Německa, který do 16 let vyrůstal a hrál v Ingolstadtu, měl i jiné nabídky. „Právě kvůli zájmu jiných klubů se jednání protahovalo,“ uvedl sportovní ředitel Baníku Alois Grussmann. „Sledovali jsme ho několik měsíců, byli jsme se na něj podívat i přímo v Chorvatsku.“

Dodal, že Mišković nejčastěji nastupuje uprostřed zálohy, ale nemá problém hrát i na křídle, kde rovněž hrával.