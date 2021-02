Mazáň se v karvinském týmu rychle zabydlel. Je tu obrovský potenciál, hlásí

„Zvykl jsem si rychle,“ prohlásil 27letý odchovanec Trenčína. Ostatně v týmu má hned čtyři krajany a na Slovensku mimo jiné hráli i Haša a Tavares. „Nešel jsem do něčeho nového, je tady dost kluků, které jsem znal ze slovenské ligy. Kabina mě přijala v pohodě, trenér mě znal, takže nebyl problém. Věřím, že svými výkony mužstvu pomohu.“

Dodal, že je vděčný, že mohl hned po příchodu hrát. Problém s tím neměl. „Mám už nějaké zkušenosti, něco za sebou.“

Karvinský sportovní ředitel Lubomír Vlk podotkl, že po odchodu Ndefeho do Baníku Ostrava řešili obsazení obou krajů obrany. „Snad se nám to příchodem mladého Kokovase a Mazáně povedlo,“ podotkl Vlk.

Karvinské v neděli čeká utkání v Mladé Boleslavi. Právě z ní Mazáň přišel jako nepotřebný, přestože klub ho získal v září ze španělské Celty Vigo.

„Trenér Jarolím mi na rovinu řekl, že počítá s jinými hráči,“ zmínil Mazáň podzimní výměnu trenérů v Mladé Boleslavi, kdy Jozefa Webera nahradil Karel Jarolím.

Odmítá však, že by byl na Mladoboleslavské naštvaný a o to více se na nynější duel s nimi vyhecoval. „Za ten rozhovor s trenérem jsem byl rád, protože jsem okamžitě řešil, co dál.“

V Karviné má smlouvu jen do konce sezony. „Stejné jsem to měl i v Bolce,“ připomněl. „Tak jsme se dohodli - a pak se uvidí.“

Karvinské mužstvo si pochvaluje. „Hráči, trenér, koncepce, v tom je obrovský potenciál,“ uvedl. „Tým se snaží hrát fotbal, což mě baví. Důležité však je i to, že kabina drží spolu.“

Týmu se však v této sezoně daří více venku než doma. Co s tím?

„Jsem tu krátce, takže to mohu těžko hodnotit. Ale jsou tady skvělí hráči. Bylo to vidět na Spartě, kde jsme se nebáli hrát. Minule doma s Libercem to bylo spíše o soubojích, kdo bude mít odražené balony, ale přijdou další zápasy, v nichž si to se soupeři rozdáme po zemi a budeme hrát fotbal.“

Všiml si, že karvinský tým je považován za jeden z nejvyšších v lize? „Tak to jsem si ani neuvědomil,“ usmál se.