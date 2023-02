Hrubý se těší na návrat. Načase udělat tři body, velí zlínský dirigent

„Je nepříjemné trénovat v přípravě, když víte, že začínáte o dva týdny později. Ale bral jsem to tak, že mám o čtrnáct dnů navíc. Věřím, že jsem se nachystal dobře,“ říká Hrubý.

Jak dlouho jste si vyčítal zbytečné vyloučení ze závěru pohárového zápasu?

Hned, jak se to stalo. Když jsem šel ze hřiště, věděl jsem, že jsem udělal kravinu. Podzim pro nás byl náročný jak po fyzické, tak i po psychické stránce. Doufám, že jsme se z toho všichni poučili a že to nechceme dál zažívat. Dvě výhry za podzim jsou hodně málo. Moc se těším na další vítězství. Už je načase, abychom vyhráli.

Očima Pavla Vrby „Návrat Roberta Hrubého po trestu nám hodně pomůže. Počítáme s ním do základní sestavy. V přípravných utkáních i v tréninku vypadal velice dobře. Momentálně je to klíčový hráč mužstva, který dá hře v útočné fázi ještě větší kvalitu. Ze strany nám pomůže také vracející se Cedidla. I když bude chybět na hrotu vyloučený Kozák, nebudeme příliš zasahovat do rozestavení z úvodních dvou kol.“

Už vás to táhlo zpátky na trávník?

Jsem nervóznější, než když hraji. Zápas s Ostravou (1:1) jsem sledoval z tribuny, v Jablonci (2:2) v televizi. Když se dívám doma, přešlapuji v místnosti. Prožívám utkání více, než když jsem ve hře.

Jaký jste měl dojem ze hry svých spoluhráčů?

Odvedli dobrou práci v obou zápasech. V prvním jsme měli více štěstí, ve druhém jsme naopak ztratili dva body, které by nám hodně pomohly. Ale kdyby nám před utkáním v Jablonci řekli, že uhrajeme bod, vzali bychom to. Vzhledem k průběhu zápasu nás ovšem remíza mrzí. Ale věřím, že nám dodá sílu do domácího duelu s Teplicemi, ve kterém budeme chtít stoprocentně zvítězit. Je načase udělat tři body. Cítím z kluků, že to tak mají nastavené v hlavách.

V sobotu hostíte doma Teplice, na které ztrácíte pět bodů, pak jedete k posledním Pardubicím. Je to klíčová část sezony?

Jsou to týmy kolem nás, se kterými si nemůžeme dovolit ztrácet. Měli bychom tyhle zápasy zvládat za tři body, což by bylo úplně nejlepší. Liga je vyrovnaná. Ať budeme hrát s kýmkoliv, Pardubicemi nebo Slavií, půjdeme do utkání s tím, že chceme bodovat.

Teplice naposledy ruply doma 0:5 s Baníkem. Co vám to naznačuje před vzájemným duelem?

Může je to nakopnout, ale také srazit dolů. Na podzim ukázaly, že mají svoji kvalitu. Teď se jim dva zápasy nepovedly, ale to se může stát každému. My si nemůžeme dovolit, aby se s námi zvedli. Budeme se soustředit na sebe a svoji hru. To bychom měli dělat v každém utkání. Doufám, že předvedeme stejné nasazení jako v předešlých dvou zápasech a přidáme ještě nadstavbu za tři body. Už je načase.

Robert Hrubý ze Zlína uniká dvěma hráčům Zbrojovky Brno.

Co se změnilo pod novým trenérem Pavlem Vrbou?

Cítím z kluků, že všichni ze sebe chtějí dostat maximum, což jsem v některých fázích podzimu neviděl. Na každém tréninku je to jízda a přeneslo se to konečně i do zápasů. Věřím, že nám to vydrží co nejdéle a uděláme nějakou šňůru. Pak se nám bude hrát lépe.

Mimochodem, jak se vám hraje v současných mrazech?

Zima je nepříjemná na prsty u nohou. Když vám někdo na ně šlápne, je to dost bolestivé. Ale více mi vadí, když je kolem pěti stupňů, mlhavo. Mám astma, hůř se mi dýchá.