Hrubý se vrací po zranění: Slavia nás popichovala, Cedidla není zákeřný

Jak jste zvládl návrat?

Nebylo to tolik o balonu, i když prvních dvacet minut jsme se zvedli. Ale od vyloučení jsme ustoupili od aktivní hry. Slávisti to udělali chytře, také nás trošku popichovali. Jsou zkušení a pohlídali si to.

Po pauze to byla divočina, vyloučení Procházky, emoce po drsném faulu Cedidly na Ewertona...

Byla, ale zase bych to nezveličoval. Druhý den jsem slyšel, že jen my jsme byli agresivní. Přitom oni hrají stejně, když někde prohrávají. Nemůžete jet na Slavii s tím: Fajn, dejte nám trojku a my odjedeme a budeme zase kamarádi. Tak to nefunguje. Když prohráváte, máte v sobě emoce. Když nepočítám zákrok Cedi, tak ostatní nebyly přehnané.

O něm se ale mluvilo nejvíce.

Ceďa není zákeřný hráč. Hned po zápase se omluvil. Nešel do skluzu s úmyslem hrát hráče, ale po balonu. Ewerton to udělal chytře, dal si tam nohu. Když ho Ceďa trefil, vypadalo to ošklivě. Ale je to fotbal, to se stává.

Po dvou kolech máte jen bod. Cítíte už tlak?

Chtěli bychom více, ještě když jsme hráli doma. Ale loni jsme touto dobou neměli ani jeden bod. To jsme začínali na Slavii a pak jeli jako teď do Ostravy.

Tam jste vybouchli 1:5, předtím Zlín v Ostravě prohrál 2:4 a 1:4. Čím to, že se mu na hřišti Baníku tak nedaří?

Třeba je to v hlavách hráčů. Ale nemůžeme tam jet se strachem o výsledek. Musíme se soustředit na věci, které umíme. Pak můžeme být úspěšní.

Ostravu převzal vysněný trenér Pavel Vrba. Jaká pod ním je?

Mají silné mužstvo. Ale s ambicemi, které mají, je jeden bod z prvních dvou kol málo. Chtěli určitě všech šest. Budou doma před svými fanoušky pod extrémním tlakem. Sám jsem to zažil. Pokud bychom drželi delší čas nerozhodný stav, nebo dali gól, tak budou nervóznější a nervóznější.

Je tlak v Baníku srovnatelný se Slavií?

Pro lidi v Ostravě je fotbal svátek, mají práci a pak Baník. Atmosféra je vždycky skvělá. I když jsme hráli dole, chodilo hodně lidí. Ale pro některé hráče, kteří tam nejsou dlouho nebo jsou noví, může být tlak nepříjemný.

Ještě ke Zlínu. Ve středu zálohy vám chybí zraněný Tkáč, pryč je Conde. Jak se s tím srovnáváte?

Ve fotbale to tak chodí. Tkáče mi je hodně líto. Zranění se mu táhne delší dobu. Je to šikovný kluk. Hraje se mi s ním dobře. U Condeho jsme věděli, že umí odebírat míče. Teď mají šanci další kluci.