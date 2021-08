Zlínský záložník Hrubý: Hodně se toho dá zlepšit, ale jdeme správným směrem

„Pro mě je to zpestření začátku sezony. Na Baník se hodně těším, protože v loňské sezoně jsem proti němu nemohl hrát,“ připomíná letní posila Fastavu hostování v Jablonci, kde strádal. „Zlín je pro mě příjemná změna. Kvůli většímu hernímu vytížení jsem sem také šel.“

Už jste se s novými spoluhráči sehrál?

Hodně se toho dá zlepšit, ale jdeme dobrým směrem. Hlavní věci plníme. Bylo to vidět i v zápase proti Slavii, i když ve druhé půlce více kontrolovala hru. I my jsme měli dobré pasáže. Když je přeneseme do dalších zápasů a přidáme něco navíc, tak to bude příště s body.

Proti Slavii jste měl gólovou šanci. Hodně mrzí, že jste ji proti bývalému klubu neproměnil?

Mrzí mě to hlavně proto, že jsem mohl pomoct k bodům. Koncovku musíme zlepšit. Moc branek jsme nedali ani v přípravě. Zkusíme to zlomit hned proti Baníku. Když se to otevře, tak to začne padat. Za gólem ale musíme jít hladověji.

ONLINE: Ostrava vs. Zlín podrobná reportáž v neděli od 16:00

Zlín natáhl sérii bez ligového vítězství na dvanáct utkání. Co to dělá s týmem?

Nejde to poznat. Nemáme to v hlavách, já určitě ne. Máme dobrý tým, je v něm dobrá atmosféra. Víme, co máme dělat na hřišti, půjdeme si za tím tvrdě a brzy se to zlomí.

Jak se změnil Baník rok od vašeho odchodu?

Hodně hráčů se protočilo, mají tam šikovné kluky. Konečně jim vylezl někdo z jejich akademie. Buchta, Kaloč hrají hodně dobře a zaslouženě jsou v základní sestavě. Loňská sezoně byla pro ně zklamání, takže to budou chtít napravit. Jejich zápas v Jablonci jsem viděl. Začali slušně, měli šance, pak Jablonec převzal otěže. Druhý poločas byl hodně vyrovnaný, neuznali jim gól. Jablonec je zkušený mančaft a pohlídal si to stejně jako Slavie u nás. To je rozdíl mezi top kluby a těmi, které se na ně dotahují.

Bude největší hrozbou vysoký útočník Almasi?

Dostával se do šancí, dal gól, který jim neuznali. Musíme ho eliminovat lépe než Kuchtu, kterého jsme až na jeden okamžik k ničemu nepustili a on z něho dal stejně gól. Věřím, že ho ubráníme, vzadu to bude s nulou a odvezeme si do Zlína body.