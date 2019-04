Hrubý o Bohemians: Čeká nás nevyzpytatelný soupeř, žádný outsider

„Měl jsem karty a kluci zahráli super zápasy, takže nebyl důvod sestavu měnit. To se stává. Jsem rád, že se Baníku zase daří,“ uvedl Hrubý, který v tomto ligovém ročníku byl třiadvacetkrát v základu.

V neděli proti Opavě nastoupil v 67. minutě a dvanáct minut nato střelou zpoza pokutového území pojistil výhru Baníku 2:0.

„To vítězství je důležité,“ řekl Hrubý, který si pochvaloval atmosféru. „Byla krásná. Měl jsem úplně husí kůži. Bylo zajímavé sledovat vše z lavičky. Fakt neuvěřitelné. Jsem rád, že jsme utkání zvládli.“

Jaké to je jít do takového vypjatého utkání ze střídačky?

Člověk se chce ukázat, ale je tam i velká zodpovědnost, protože za stavu 1:0 nesmíte nic podcenit. Těší mě, že se mi podařilo dát gól. Trošku nás uklidnil.

S čím jste do zápasu šel?

Jen tak jsme se s trenérem kolem sebe mihli, plácli si a řekl mi, ať makám. To je všechno.

Na hře Baníku je vidět vzestup. Co tým po nepřesvědčivých březnových výkonech zvedlo?

Důležitá je i konkurence. Na trénincích bylo vidět, že každý chce hrát. Je jen dobře, že tady je více hráčů, kteří mohou nastoupit.

V semifinále poháru hostíte Bohemians Praha 1905. Je to další z vrcholů sezony?

Samozřejmě. Baník je v semifinále po dlouhé době. Navíc pro fanoušky je super, že mohou přijít v týdnu na fotbal. Doufám, že jich dorazí co nejvíc a podpoří nás jako proti Opavě, abychom utkání zvládli.

Co říkáte tomu, že ze tří pražských celků vám los v semifinále přiřkl zrovna Bohemians, a ne Slavii ani Spartu?

Nechtěli jsme jet na Slavii, ale jinak nám bylo vcelku jedno, na koho narazíme. Hlavně jsme si přáli hrát doma před našimi fanoušky, což je velká síla.

Co se dá od Bohemians čekat?

Podle mého je to nevyzpytatelný soupeř. Rozhodně to není nějaký outsider. Bude to strašně těžký zápas a bude o nás, jak k němu přistoupíme, jak budeme hrát. Pokud podáme výkon jako v minulých kolech ligy, tak bych se toho nebál.

Podcenění tedy nehrozí?

Nesmí. To bychom byli sami proti sobě.