Zasloužený titul, blahopřál Slavii odchovanec Hrubý. Doufá v zisk poháru

Získali slávisté titul zaslouženě?

Ano. Už jen kvůli tomu, jak mají kvalitní a široký kádr. Že se dokázali poprat s náročným programem, který měli. Klobouk dolů před nimi. Musím jim jen poblahopřát.

Doma jste s nimi neprohráli, když jste je na podzim porazili 2:1 i v deseti a nyní jste s nimi remizovali. Jsou to cenné výsledky?

To jo. Zápasy s nimi jsou strašně těžké. Jsme rádi, že jsme to zvládli a doufám, že nám ten bodík pomůže.

I vzhledem k finále poháru, které vás a Slavii čeká už ve středu v Olomouci?

Bude to úplně jiná soutěž. Zase to půjde na nože. My se musíme připravit hlavně psychicky. Doufám, že to zvládneme.

Čekáte jiný zápas?

Ani ne. Budeme hrát hodně zezadu, nikdo nebude chtít udělat chybu. Počkáme, s čím přijde Slavia. Mají strašnou sílu dopředu, dá se očekávat, že budou držet balon.

Proti Slavii jste teď hráli se třemi stopery. Je to varianta jak zhustit obranu i v poháru?

Samozřejmě. Oni vpředu strašně rotují, mají tam velkou variabilitu, přebíhají ze strany na stranu, takže nám hodně pomohlo, že se tam stahovali halfbeci. Uvidíme, co vymyslí trenér na středu.

Hlavně ale musíte dát gól, že? Čekáte na něj už 461 minut.

Je pravda, že ty góly… Vůbec nám to tam teď nepadá, i když šance nějaké máme. Věřím, že to jedním gólem zlomíme.

Nyní jste však proti Slavii vystřelili jen jednou.

Na začátku jsme tam měli dva závary. Kdybychom je lépe vyřešili, do šance bychom se se dostali. Ale Slávka také neměla o mnoho více šancí.

Hlídali si remízu, která jim k titulu stačila?

Je to možné. Určitě nechtěli udělat nějakou zbytečnou chybu, poslat nás do brejku, takže asi se to dá on nich pochopit.