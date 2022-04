Dostálek po postupu Zbrojovky: Spousta lidí nevěřila, že to se mnou vyjde

Jako první odcházel Richard Dostálek ve středu večer z chumlu hráčů, slavících pod kotlem brněnských fanoušků, do útrob stadionu. Vyprovodil ho tam uznalý potlesk fanoušků na hlavní tribuně. Dostálek, pracant s věčně ustaraným výrazem ve tváři, před nimi smekl červenou kšiltovku a pokynul jim.

Kotrmelce od Dostálka nečekejte, na to on není. Přesto se krátce po zápase vyznal: „Na mně to vypadá, že si to neužívám, ale já jen nejsem takový typ, abych emoce dával najevo. Strašně mě to těší uvnitř.“

Cítíte osobní satisfakci za loňský sestup?

Takhle věci neberu. Pod sestupem jsem byl podepsaný, seriózně jsem to řekl. Dostal jsem však důvěru majitele klubu (Václava Bartoňka), abych mužstvo připravil k postupu, a to se povedlo. Vím, že byla spousta lidí, kteří tomu nevěřili, kteří mně to nepřáli... to někdy k fotbalu patří.

Teď máte svoje zadostiučinění.

Vůči komu?

Třeba vůči těm, o nichž si myslíte, že vám nepřáli.

Právě jsem měl krátký hovor s majitelem, něco málo jsme si řekli. Spousta lidí nevěřila jemu, že když dá důvěru mně, že se postoupí. On z toho má taky velkou radost. A já taky. (úsměv) Neberu to tak, že bych měl někomu něco dokazovat.

Věřil jste současnému kádru Zbrojovky, že druhou ligu takhle převálcuje?

Už podzim ukázal, že tohle mužstvo umí hrát fotbal. Během podzimu jsme nahráli dostatečný počet bodů, v zimě pak nedošlo k oslabení. To byl jeden z důležitých faktorů postupu. I když na některé hráče přišly nabídky, tak my jsme s nimi chtěli pracovat, vysvětlili jsme jim situaci, doplnili jsme kádr na třech postech a hlavně jsme měli dostatek času na trénink. Vytvořil se kolektiv, který si teď užívá úspěch.

I vy ho oslavíte?

Na slavení mám asistenta (Jozefa Dojčana), proto jsem si ho přivedl. Při zápasech vystupuje emotivněji než já. Dělal pro mě skvělou práci v kabině. Přál jsem si ho mít v realizačním týmu, a jsem strašně rád, že ho mám po boku. Bez něho bych určitě nedokázal mužstvo dotlačit do takové pozice, v jaké jsme. Cíl, který jsme dostali, jsme splnili čtyři kola před koncem. Nikdo nám neřekl, jakým způsobem máme postoupit. Postoupili jsme, tečka.

Často ale zaznívalo, že herně to mohlo od Zbrojovky být lepší.

Cítím to stejně, v tom se shodneme všichni, kdo na stadion chodí. Jsou pasáže hry, kdy je dvacet minut radost se na nás dívat a soupeři skoro nepůjčíme balon, a z toho děláme chyby, propadneme a jsme trestaní. A to se bavíme o druhé lize.

Musíte na první ligu hodně posílit?

Máme nějaké tři týdny na to, abychom vyvolali schůzku s majitelem klubu a sedli si k tomu. My už nějakou dobu pracujeme na kádru, který by tady mohl být do příští sezony, máme na seznamu jména, která bychom rádi přivítali, nenecháváme to na poslední chvíli. Díky tomu, že se postup podařilo uhrát už teď, je dost času. Máme hráče pod smlouvami i s končícími kontrakty; napřed je potřeba vyřešit stav, který tady je teď, a pak se můžeme dívat na to, co bude.

Co je hlavní předností vaší Zbrojovky?

Je to ten tým. Každý z hráčů, který byl jeho součástí, tak hlavně v tréninkovém procesu a pak i v zápasech ukázal, proč tady je. Každý měl svoji roli, což jsme nastavili před sezonou, a až na pár výjimek, které se nepovedly, se kluci s naší vizí ztotožnili. Z toho pak vyčnívaly nadstandardní výkony brankáře Berkovce a útočníka Řezníčka.

Přitom když se ohlédneme zpět, tak před rokem bylo ve hře, že kdyby Zbrojovku koupil nový majitel, přivedl by si svého kouče.

(pousměje se) No a pak by tady s vámi teď seděl někdo jiný. Tak to ve fotbalové profesi je. Já tady taky příští měsíc nemusím být.

Smlouvu na příští sezonu máte?

Mám, ale jestli tady budu, to se uvidí. My teď potřebujeme ještě zvládnout čtyři zápasy, hraje se ještě o hodně. Máme soupeře, bojující o záchranu, nechceme nic vypustit. A v nejbližším kole jedeme do Vlašimi, ta zase hraje o baráž.

Do kdy vaše smlouva platí?

Nemám žádný termín.

Věříte, že Brno bude znovu pro hráče zajímavým působištěm?

Jednoznačně! Rozdíl mezi první a druhou ligou je obrovský. Doteď všichni čekali, každý kalkuluje, spekuluje. Teď už bude mít Zbrojovka štempl na první ligu a vyjednávací pozice bude lepší. Když hráči uvidí, že je Brno zase v lize, může to i jim usnadnit rozhodování, zda si ho vybrat.