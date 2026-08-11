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Chance Liga 2026/2027

Řízek: Teplicím přeju poháry, Spartu nechápu. Hráči nevydrží tři zápasy týdně?

Ondřej Bičiště
  14:26
Marián Řízek

Marián Řízek | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Marián Řízek slaví v teplickém dresu památný gól Slavii.
Marián Řízek
Marián Řízek
Marián Řízek
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Když sledoval úžasnou ofenzivní podívanou v ligovém zápase Teplice - Plzeň (5:5), vzpomněl si bývalý stoper fotbalových sklářů Marián Řízek na slavné bitvy, které na Stínadlech zažil jako hráč. „Stoprocentně se to dá srovnat s našimi památnými výhrami 3:1 nad Slavií a 4:2 nad Spartou z roku 1999. Tohle byl zápas s vyvrcholením do úplného bláznovství, nikdo nevěděl, na jakou stranu se to přelije. Lidem to zůstane v paměti dlouho,“ říká čerstvý šedesátník, člen teplické síně slávy.

Už žádná šeď a hlavně defenziva, v nové sezoně Teplice razí odvážný a útočný styl fotbalu. A Řízek je z přerodu nadšený. „Já byl vždy názoru, že raději vyhraju 5:4, než se tam někde mlátit. Hráči mají lepší náladu a diváci za vámi stojí, i když se to někdy zvrtne,“ je přesvědčený ligový vicemistr z přelomu tisíciletí.

Věří, že žlutomodří po letech mohou letos útočit na evropské poháry, jak si přejí fanoušci. A úspěch jim věští i v sobotní bitvě na půdě vrávorající Sparty. „Těch sedm změn v sestavě v Boleslavi se Spartě pořádně vymstilo. Nechápu to, hráči berou miliony a nevydrží tři zápasy v týdnu? Teplice tam určitě něco uhrají,“ věští Řízek.

Co je za tou velkou proměnou Teplic z urputně bránícího týmu na kreativní a ofenzivní?
Hodně k tomu pomohlo první utkání s Bohemkou, výhra 3:1 mančaft nakopla. A myslím, že mají dobrý tým, běhavý, góly dávají hezké, jsou tam i vypracované akce. Zvedl to příchod kreativního záložníka Marcela Čermáka, který tomu dává myšlenku, ale není to jen o jednom hráči. Frťo (trenér Zdenko Frťala) to dal dobře dohromady, poskládal to odzadu dopředu, začali dávat góly. A teď hráčům určitě budou cpát do hlav - kluci, takhle musíme hrát pořád. Dobře, můžeme dostat dva góly, ale musíme dát čtyři. Samozřejmě každý řekne: Když nedostaneš gól, tak neprohraješ. Ale co ti diváci tam? Na co by se chodili dívat? Zaplatí tři stovky za vstup, dají si pivo a klobásu, a jsou naštvaní, že je to nuda.

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Vydrží Teplice u odvážného stylu, i když se jim dařit nebude?
Je složité hrát pořád takhle. Přijde útlum, blbáci zápasy, to je jasné. Ale věřím, že trenéři budou do hráčů hustit pořád to samé: Snažte se hrát nahoru, nebuďte podělaní, nikam to nenakopávejte. A hlavně tam musí být pohyb bez míče. Prohrávali jste 0:3 s Plzní, ale dokázali jste to zvrátit! To je psychologie. To musí každého hráče nastartovat.

Co vy jste říkal na bláznivou přestřelku Teplic s Plzní?
Zápas to byl úžasný, za stavu 0:3 asi nikdo nevěřil, že by Teplice mohly vyrovnat. Ale daly kontaktní gól rychle, pak se ta euforie v hráčích zvedla. Všichni vidí, že Plzeň dostává poslední dobou laciné góly. A ono se to potvrdilo. Bylo to úžasné, diváci bláznili, realizační týmy taky. Jen škoda, že Plzeň vyrovnala, jinak by se o tom psalo ještě víc. Z 0:3 na 5:4 to otočit, to je nádhera. Kámoši z mojí éry mi psali a volali: To byl zápas jako za starých časů!

Dá se to srovnat s vašimi památnými bitvami z roku 1999, kdy jste porazili Slavii 3:1 a Spartu 4:2?
Stoprocentně dá! Škoda, že to Teplice nedotáhly do konce a Plzeň nezmydlily, ale i tak je to zápas, na který se bude dlouho vzpomínat.

Marián Řízek slaví v teplickém dresu památný gól Slavii.

Zažil jste někdy, že byste prohrával za deset minut 0:3?
Mám pocit, že ne. Jednou jsem pohrál se Štětím 0:7, samozřejmě se to mohlo zvrtnout i tímto směrem. Ale já měl takový tušák, že ne. Už s Bohemkou jsem trefil výsledek, teď jsem tipoval, že Teplice porazí Plzeň 3:1. Když to bylo v 10. minutě 0:3, tak jsem si říkal, že jsem se asi sekl, ale pořád mi to vrtalo hlavou. Najednou to bylo 1:3, 2:3, to už bylo jasné, že to bude ještě mela. Vsadil jsem si pak tři stovky, že padne šest gólů, a ono to vyšlo. Nějaké drobáčky jsem díky tomu ještě vydělal.

Byla to reklama na fotbal, nebo selhání defenzivy?
Asi něco mezi. Ofenzivní fotbal je pro lidi, něco nadstandardního, obzvlášť u nás v Česku. Co se týká obrany, nebyly to nějaké náhoďáky, byly to propracované akce, standardky. Je vidět, že Plzni to vzadu neklape, bohužel v tomto zápase ani Teplicím. Tohle bylo nahoru dolů, úplné bláznovství, to už se i těžko kočíruje. Když se to tak utrhne, není sranda to zklidnit. Ale podle mě je super pro náš fotbal, že to tak dopadlo.

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Zvednou se po takových zápasech i návštěvy na Stínadlech?
Věřím, že příště přijde zase třeba o 1 500 lidí víc. Já jsem z té herní změny nadšený, ale víme, jak to je. Když hrajete dobře, diváci fandí, a když špatně, tak nadávají. To bude pořád stejné. Nejsme v Anglii, kde vám tleskají za všechno, pokud se na to nevykašlete, nevypustíte to. Což si tam nikdo nedovolí. Tam se chodí fandit, a když se nedaří, tak diváci trochu zabublají, ale skousnou to tam. Tady nadávají.

Bude divokých zápasů přibývat a ubývat těch, co končí 0:0?
Věřím v to. K čemu je hrát na 0:0, věřit na nějaký náhoďák. Pak dostanete blbáka v závěru a jedete spráskaní z Ostravy nebo odněkud. Vždyť se podívejte, jak to bylo s naší reprezentací na mistrovství světa, žádná odvaha. Je to samozřejmě i o trenérech. Když teď nároďák převzal Španěl Denia, všichni se ozývají, že i my máme kvalitní kouče. Ale proč tedy někdo netrénuje v zahraničí, když jsou tak dobří? Neříkám, že jsou špatní, je to taky dost o hráčském materiálu. Kde jsou čeští hráči, když za Artis hraje v základní sestavě šest kluků z Afriky? Před tím tady taky všichni zavírají oči.

Marián Řízek

Fanoušci Teplic před prvním ligovým zápasem sezony žádali postup do evropských pohárů. Může se jejich přání splnit?
Stát se to může, pokud budou Teplice dál předvádět takový fotbal. Přál bych jim to po těch letech, ale je před námi ještě dlouhá doba. Ale myslím, že Teplice budou v pohodě, pokud někde nezazmatkují a nedostanou nářez. Teď jedou na Spartu, podle mě i tam budou hrát otevřeně. Nebudou jen bránit, budou chtít i hrát. Řeknou si, že když jsme mohli skoro porazit Plzeň, můžeme uspět i na Spartě. Už se to párkrát povedlo.

A Sparta navíc v lize vrávorá, prohrála v Brně i v Mladé Boleslavi.
Nepochopil jsem těch sedm změn v základní sestavě v Boleslavi. Koho kouč Priske šetří? Na co? Kvůli kvalifikaci o Ligu mistrů? Vždyť mají za sebou teprve čtyři zápasy. Nechápu tyhle rošády. Kdyby byl někdo trošku nakopnutý, dobře, ale za co jsou ti hráči placení? Berou miliony a oni nevydrží tři zápasy za týden?

Když jste měl tušení, že Teplice zvrátí bitvu s Plzní, jaké tušení máte před Spartou?
Věřím, že tam Teplice něco uhrají, skončí to 2:2. Nevím, jestli si na to vsadím, ale myslím, že zase budou padat góly.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 3 3 0 0 11:2 9
2. FK JablonecJablonec 3 3 0 0 5:1 9
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 3 2 1 0 8:4 7
4. FK TepliceTeplice 3 2 1 0 9:6 7
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 3 2 1 0 4:2 7
6. FC Slovan LiberecLiberec 3 2 0 1 4:2 6
7. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 3 1 1 1 4:3 4
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 3 1 1 1 5:5 4
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 3 1 1 1 3:3 4
10. AC Sparta PrahaSparta 3 1 0 2 4:6 3
11. FC Baník OstravaOstrava 3 1 0 2 2:6 3
12. FC Viktoria PlzeňPlzeň 3 0 2 1 7:9 2
13. SK Artis BrnoArtis Brno 3 0 1 2 4:7 1
14. 1. FC SlováckoSlovácko 3 0 1 2 2:7 1
15. FK PardubicePardubice 3 0 0 3 2:6 0
16. FC ZlínZlín 3 0 0 3 1:6 0
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