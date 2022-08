Dostálkův vzkaz Brňanům: Pokud nevyprodáme se Slavií stadion, budeme zklamaní

Zdivočelý zápas dvou odlišných poločasů. Jak jste duel s Boleslaví viděl vy?

Zvládli jsme vstoupit do zápasu slušně, byli jsme dobře poskládaní v ofenzivě i defenzivě, jen nám značně nevyhovovalo tempo zápasu. Potřebovali jsme hurá fotbal nahoru a dolů a do toho jsme zápas nedostali. Hodně nás zasáhla branka po rohu, která nás srazila a po zbytek poločasu už jsme se nedostali k plnění našeho plánu.

Po půli jste ale nastoupili jako jiný tým, co se změnilo?

Udělali jsme dvě střídání, změnili taktiku. Dostávali jsme se tak do zajímavějšího prostoru před šestnáctkou soupeře. Z toho jsme těžili a dostávali jsme se do více střel na branku, ze kterých ústily i góly.

Bylo klíčem dvojstřídání Jana Hladíka s Adamem Fouskem?

Jedno bylo vynucené. Wale Musa Alli odcestoval do nemocnice s otřesem mozku. Udělali jsme tak dvojstřídání, abychom oživili naše kraje. Odnesl to Kuba Přichystal, ne kvůli výkonu, potřebovali jsme tam dostat ale celou dvojici. A z ní ústilo i posunutí Ševčíka do kraje, kde měl více prostoru na svoji kreativní hru. Takže Adam dobře, Hláďa dobře, Michalovi to pomohlo a tak jsme rádi, jak se to střídání podařilo.

Záložník Brna Wale Alli v souboji s Markem Suchým z Mladé Boleslavi.

Co se dělo v poločase v kabině, že se Zbrojovka rázem proměnila?

Potřebovali jsme hráče zklidnit. Už jsme prohrávali zápasy o gól i o dva a přesto jsme zvítězili. Zvládli jsme zápasy také ztratit z vedení, takže jsme si připomněli těžké chvíle. Řekli si, že se dá vyhrát z každé situaci. Hlavně to ale bylo o personální změně.

Dvojice Jakub Řezníček a Michal Ševčík nedává spát trenérům soupeřů. Po Václavu Jílkovi v Olomouci oceňoval vaše útočné duo i Pavel Hoftych. Připravujete je speciálně na osobní obranu?

Dvojice funguje společně výborně, ale potřeba je, aby kolem nich fungoval i tým. To se dnes podařilo, výbornou práci odvedli Jirka Texl s Filipem Součkem, kteří sebrali spoustu odražených balonů a nebáli se hrát. Tím pádem vznikal prostor pro kreativní hráče, čehož Michal Ševčík dokázal parádně využívat. Za výsledek je ale zodpovědné celé mužstvo, do posledního hráče, který se ani nedostal na soupisku.

Řezníček odmakal celý zápas, i když většinou střídá. Proč tomu tak nebylo tentokrát?

Chodil do kontaktu s dvěma stopery a míče dokázal uhrát. Byla jen škoda, že naši hráči už neměli síly jej doplňovat a vytěžit víc v náš prospěch. Řezňa ale má trénink na devadesát minut i v tempu a soubojích.

Odvedl černou lídrovskou práci?

Je to jednoznačně jeho doména, on je opravdový lídr. Bere na sebe zodpovědnost, stahuje na sebe dva tři protihráče a tvoří prostor. A to on dělá.

Michal Ševčík v sobotu slavil narozeniny a předvedl další parádní výkon. Užíváte si, že máte takového hráče, nebo se spíš bojíte, že vám jej někdo vyfoukne ještě letos, protože zájem vzbuzuje už nějakou chvíli?

To je dobře, že vzbuzuje zájem. Jsme rádi, že se mu daří, snažíme se ho podporovat. Dnes mu přejeme štěstí a zdraví, je ve skvělém věku. Tři branky po třech kolech jsou úžasné, zájem o něj je super… ale v úterý dostane za uši a bude se muset chystat čtrnáct dní na další zápas.

Čeká vás ligová pauza, oceňujete prostor na trénink?

Příliš ji nevítám, chtěli bychom spíš udržet rytmus, který nám takto vypadne. Musíme najít model, který bude funkční. Jenže jestli bude funkční, poznáme až po utkání se Slavií.

Fanoušci Brna se radují z vítězství proti Mladé Boleslavi.

Jste na čele tabulky. Je to postupová euforie, nebo to připisujete něčemu jinému?

Mužstvo navazuje na úspěšnou druholigovou sezonu. Jé to o udržení mužstva pohromadě a vhodném doplnění. A já bych ještě vypíchl týdenní proces. I kluci, co se dnes nedostali třeba ani na lavičku, tak vytváří konkurenci, ze které vychází posun pro všechny. Pochvala tak patří všem, nejen těm na hřišti při závěrečném hvizdu.

S těmito výkony nevyprodat proti Slavii stadion na Srbské by byla škoda, ne?

Teď už za tím jistě míříme a budeme zklamaní, když to tak nebude.