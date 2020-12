Nový brněnský kouč Dostálek: Na fantastický fotbal musíme být sebevědomější

Jako svůj hlavní cíl si staronový kouč, který si nyní doplňuje licenční vzdělání, dal pozvednutí sebevědomí. Aby hráčům pomohl najít ztracenou sebedůvěru, nastavil nový program předzápasového tréninku.

„Pozoroval jsem na hráčích větší radost. Bylo to díky cvičením, která jsme do přípravy zakomponovali. Hráči na to reagovali pozitivně,“ odhaluje Dostálek.

Populární tréninkové bago se tak stalo pevnou součástí přípravy. „Ono se potom od toho odvíjí naladění hráčů na utkání. Nemyslím ale, že zrovna bago nám pomohlo k vítězství,“ směje se kouč. Rychlé rozhodnutí a přihrávka do odkrytého prostoru však vyústily ve vítězný gól.

„Trénink byl výborný a v zápase se to jen potvrdilo. Hrozně nás to všechno nakopne,“ přitakává záložník Ondřej Vaněk.

Brno se na domácím trávníku v první lize hledalo. Obrana, která nepřekypovala jistotou ani v druhé nejvyšší soutěži, dostávala na frak a ani mezi třemi tyčemi Brno zatím nenalezlo jedinou jistotu. Proti Slovácku dostal přednost starší z dvojice Martin Šustr a za nominaci se odvděčil několika dobrými zákroky.

„Jasno jsem neměl. Na výběr zápasových brankářů je specialista jejich trenér Martin Doležal, který po konzultaci s ostatními trenéry rozhodl, že dáme možnost Martinu Šustrovi. Byl to nějaký podnět, na který měla zareagovat celá obrana, aby se zlepšila komunikace celé obrany. To se myslím povedlo,“ vysvětluje Dostálek.

Z jednoho zápasu však jasnou jedničku neurčuje. „Jirka Floder je obrovský pracant. Myslím si, že v kabině není větší dříč než on. Jeho šance jistě znovu přijde a je potřeba, aby byl nachystaný a potom třeba zase on nenechal zachytat si Šusťu,“ avizuje kouč.

Změnu také zaznamenal Peter Štepanovský. 32letý krajní hráč se v sezoně stal tím, kdo zaplňuje díru v sestavě. Při absenci stopera Pavla Dreksy také nosil kapitánskou pásku. Proti Slovácku se však dočkal nasazení na svém oblíbeném postu ofenzivního křídla.

„Víme, že Peter je spíše útočný hráč. Tím, že mu Damián Bariš zavíral defenzívu za ním, mohl Štepanovský hrát hlavně směrem dopředu. O jeho přednostech víme a navíc má v letošní sezoně dva vstřelené góly, takže jsme chtěli mít ve hře co možná nejvíce hráčů, kteří dovedou být produktivní,“ pochvaluje si kouč volbu sestavy.

Faktor Vaněk

Nejdůležitějším faktorem, který zvrátil průběh utkání na stranu Brna, byl však střídající záložník Ondřej Vaněk. Nejdražší hráč na soupisce v sezoně dlouho pouze paběrkoval. V utkání proti Českým Budějovicím se dokonce Machálkovi nevešel do sestavy. Brzké zranění Adriána Čermáka však výbornému driblérovi dalo čas a prostor vyniknout.

„Ondra do toho zápasu nevstoupil ideálně, měl jednoduché ztráty. Postupem času ale ukázal svoji platnost a to, že se nebojí hrát s míčem i vzít zodpovědnost na sebe. Když si svůj prostor zaslouží, více příležitostí jistě dostane,“ motivuje svěřence Dostálek. „Osobně jsem strašně rád, že jsem mohl nastoupit. Je to pro mě posun nahoru,“ přiznává Vaněk.

Ondřej Vaněk

Do zimní pauzy ještě Zbrojovku čekají dvě utkání, a hned to nedělní bude dost možná extrémně důležité v boji o záchranu. Brněnští fotbalisté momentálně stále na sestupové šestnácté pozici pojedou do průběžně čtrnáctých Teplic, které podobně jako Zbrojovka nezažívají dobré období.

„Tabulka jasně ukazuje, o kolik bodů se bude hrát. Rozhodně do Teplic nepojedeme bránit remízu,“ burcuje svůj kádr Dostálek. Předpovídá však ale tuhý boj a upracovaný fotbal. „Až budeme chtít hrát pěkný fotbal, tak budeme muset být sebevědomější. Budeme hrát fantastický fotbal, až budeme mít připravené všechny hráče,“ věří trenér.