Teď coby šéfové laviček svých aktuálních klubů zápas pořádně prožívali. A s ligovou remízou 1:1 nakonec nebyl úplně spokojený ani jeden z nich.
„Obrovská nespokojenost s tím, co jsme předvedli v prvním poločase. Bylo to hanebné. Druhý poločas už snesl měřítko, herně byl slušný, ale za to, co jsme předvedli v první půli, jsme si nezasloužili vyhrát,“ zlobil se po utkání pardubický trenér Jan Trousil.
Jeho svěřencům se start do zápasu vůbec nevyvedl. Zbrojovka se díky Čavošovi dostala do vedení, a nebýt šťastné penalty za ruku v závěru první půle, kterou s jistotou proměnil Mahuta, jen horko těžko by mohla pomýšlet na bodový zisk.
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„Obrovsky mě to štve, jak byli někteří hráči bohorovní a mysleli si, že se nám nemůže nic stát. Že když ztratím balon, nemusím sprintovat. To byl velký omyl. Ve druhé půli jsme udělali změny, chtěli jsme tým nastartovat. Měli jsme i nějaké šance, ale vychytal nás skvělý Hrdina. Z tohoto pohledu remíza asi zasloužená,“ dodal Trousil.
Zbrojovka bodovala po dvou nezdarech, v minulých kolech prohrála s Baníkem i v Olomouci. Proto by se bod ze hřiště soupeře mohl zdát jako úspěch. Tým kouče Martina Svědíka měl ale vyšší ambice.
„V poslední době jsme neodehráli moc dobré zápasy. Chtěli jsme reprezentační přestávku využít k tomu, abychom se vrátili zpátky k týmovým výkonům. Dostávali jsme laciné branky, ztráceli jsme herní disciplínu. Měli jsme pohovory s hráči, analýzy, vyhodnocovali jsme si, kde problém vězí. Takže nás jako realizační tým zajímalo, jak to mužstvo pojme,“ řekl Svědík. „Pracovali jsme na tom, aby mužstvo bylo týmově naladěné, hrálo bojovně, aby mělo emoce. A to si myslím, že jsme v začátku utkání splňovali. Ať už výkonem, nebo emocemi. Přístup mužstva se mi líbil,“ dodal.
Brno bylo jasně lepší, dostalo se do vedení. Ale penalta, která v závěru poločasu pomohla domácím, ho v rozletu zastavila. „Nechci se k tomu moc vyjadřovat, když se míc odrazí od země do ruky, která je u těla... Co k tomu říct. Vždycky taková situace někomu pomůže a někomu ne, ale já to beru z pohledu svého a z pohledu Zbrojovky. Bylo to pro nás zklamání,“ uzavřel Svědík.