Česká liga slaví třicetiny s Evropou. Hodnotu nelze vyčíslit, říká ředitel Bárta

Šéf českého fotbalu Petr Fousek se dostal do vedení UEFA, v Edenu se odehraje finále Konferenční ligy. Jak velký úspěch je hostit evropský summit?

Nepochybně jde o diplomatický úspěch Ligové fotbalové asociace. Vedení organizace jen zřídka volí pro místa setkání neosvědčené lokality. Těší nás už jen fakt, že jsme po Polsku první ligou mimo západní Evropu, které se podařilo uspět s kandidaturou na pořádání kongresu Evropských lig.

Nejde to ruku v ruce s ostatními českými plusy?

Na přidělení pořadatelství kongresu Evropských lig do Prahy nemělo působení předsedy FAČR směrem k UEFA rozhodně žádný vliv. Současně ovšem nelze opomenout jeho úspěšné kroky na diplomatickém poli. Jsme rádi, že to celé zapadá do série posledních událostí a že i díky LFA se českému fotbalu dostává významné pozornosti za hranicemi Česka.

Tak jinak: jsou Češi šikovní fotbaloví diplomati?

V tomto ohledu má český fotbal na co navazovat. Já mohu hodnotit pouze naše členství v organizaci European Leagues, kde patříme mezi plnohodnotné a respektované členy.

Co předcházelo tomu, než se fotbalová honorace sejde v pražských Vysočanech?

V první řadě jsme museli uspět s žádostí o pořadatelství. Kongres se koná pravidelně dvakrát za rok a záměrně jsme usilovali o termín v jarní části naší jubilejní třicáté sezony samostatné české ligy. Kongres mimo jiné vnímáme i jako součást těchto oslav.

A dál?

Organizační příprava několikadenního setkání špičkových funkcionářů všech čtyřiceti členských lig započala hned po přidělení pořadatelství loni v listopadu. Intenzivně se tomu věnuje několik osob z našeho aparátu a věřím, že nachystáme důstojné prostředí pro celý kongres.

Proč vlastně? Co byl ten zásadní impuls?

Jak už jsem zmínil, jedním z impulsů byly oslavy třiceti let samostatné ligy. Současně cítíme, že nám podobné akce mohou pomoci otevřít český fotbal a celé jeho prostředí světu. Zcela jistě takové akce povedou ke zvýšení renomé naší ligy, LFA jako takové a nakonec i celého českého fotbalu.

Jak přesně?

Už dnes vidíme, že kongres do Prahy přilákal i důležité osoby z řad partnerů, agentur a dalších subjektů, které se podílejí na různých projektech European Leagues. Tím se nám otevírají různé možnosti. Hodnotu přínosu nelze úplně vyčíslit penězi, ale všichni v LFA věříme, že nám přinese benefity v budoucnu.

Tak ještě jinak: je lákadlem Praha, nebo český fotbal?

To je spíše otázka na vedení European Leagues. Nebudeme zastírat, že Praha jako město jistě láká a nabízí možnosti pro podobné akce v jakémkoliv odvětví. Z tohoto pohledu jsme zcela jistě měli jistou výhodu.

Sám jste to naznačil: jaký může být hospodářský přínos European Leagues pro LFA a český fotbal celkově?

Dlouhodobě se nám členství v European Leagues vyplácí díky společným byznysovým projektům, do kterých se pod hlavičkou nadnárodní organizace zapojuje kolektivně více ligových soutěží a čerpají tím výhody. Naposledy se podařilo uzavřít třeba lukrativní spolupráci se společností IMG Arena za účelem sběru takzvaných rychlých dat z ligových utkání. Členství v European Leagues má pro nás nevyčíslitelnou hodnotu i z pohledu vzájemné výměny znalostí a zkušeností napříč evropskými soutěžemi včetně těch nejvýznamnějších jako Premier League, La Ligy, Bundesligy nebo Serie A.

Hraje v tom roli taky lobbing za vyšší příjem od UEFA? Alias podíl LFA na společných projektech s European Leagues?

Ano. Naše členství dává jistý mandát a sílu samotné organizaci European Leagues v jednání na vrcholné úrovni směrem k UEFA, FIFPro a dalším organizacím, kde uplatňuje naše společné cíle. Jako příklad mohu uvést, když se nedávno povedlo zajistit poměrně výrazné zvýšení finančních příjmů z takzvané Solidarity plateb od UEFA pro kluby, které nestartovaly v evropských pohárech. Zvýšení příjmů pocítily české ligové kluby už letos a mnohem více ho pocítí v příštím roce, kdy získají výrazně vyšší částku díky účasti Plzně v základní skupině Ligy mistrů.