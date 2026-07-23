Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Chance Liga 2026/2027

Jelito, kopyto, platí to! Ředitel Teplic prohrál sázku a fanouškovi naštípal dříví

Petr Bílek
  17:17
Sekyrou se rozmáchl s jistotou zkušeného dřevorubce, polínko rozpáral přesně uprostřed a ze špalku odletěly už dva kusy připravené do krbu. „Cítím se jak Sylvester Stallone, jak Rocky!“ smál se Rudolf Řepka, fotbalový funkcionář v netradiční roli. Ředitelské sako ve čtvrtek vyměnil za kutilské montérky, aby splnil prohranou sázku o Zlatana s teplickým fanouškem Davidem Scholzem. Na jeho chalupě pomáhal s úklidem i dřívím.

„Já věděl, že Ruda sázku splní, on je poctivý chlap a skvělý ředitel klubu,“ nepochyboval Scholz, jinak ovšem kritik současných fotbalových sklářů.

A taky hecíř. Při zimním příchodu útočníka Tomáše Zlatohlávka z Ostravy se přes síť X vsadil s teplickým vedením, že když „tenhle frajer“ dá na jaře aspoň dva góly, uklidí Stínadla. Řepka kontroval, že když je posila naopak nedá, fanouškovi uklidí byt.

Jelito, kopyto, platí to!

Zlatan zůstal na nule a pomyslně vrazil Řepkovi koště do ruky. A ředitel žluto-modrých ukázal, že není suchar ani tlučhuba – do malebných Kytlic vyrazil i v nehostinném počasí. Později, než plánoval, neboť si léčil zlomené žebro po fotbálku se zaměstnanci klubu.

Kratina o korupční kauze: Musí zmizet zápasy, kde vás zaříznou. Liga je čistější

„Vzal jsem si i vysavač, tím asi začneme,“ otevřel funkcionář kufr svého volva. „Brát jste ho nemusel, lux tady mám,“ mrkl muž s vytetovaným klubovým znakem na lýtku.

Než se Řepka pustil do práce, Scholzovi věnoval symbolicky dres se jmenovkou Zlatohlávek. Koupil ho z vlastní kapsy v aukci, jejíž výtěžek šel paradoxně na fanoušky. „Říkal jsem si, že budete mít radost, až náš Zlaťák bude na podzim střílet góly.“

Pětatřicetiletý pravověrný fanoušek reagoval: „Já mu věřím! Věřím, že jaro byl omyl, letos to tam nasype.“

Řepka se nejprve chopil vysavače a pán domu mu rozverně nadrobil sušenku na koberec. Marně brzdil ředitele se slovy, že to už stačí. „Když už, tak pořádně,“ pokračoval bývalý generální sekretář Fotbalové asociace ČR v luxování, dokonce si dal na stranu i křeslo, aby vysál pod ním.

Další zastávka – kůlna!

Fanoušek David Scholz (vlevo) dostal od Rudolfa Řepky dres Tomáše Zlatohlávka.
Šéf Teplic Rudolf Řepka štípe dřevo na chalupě fanouška Davida Scholze.
Chalupa fanouška Teplic Davida Scholze.
Šéf Teplic Rudolf Řepka myje nádobí na chalupě fanouška Davida Scholze.
Ředitel teplického fotbalu Rudolf Řepka uklízel po prohrané sázce u fanouška Davida Scholze.
21 fotografií

Scholz, který vlastně ani nežádal splnění sázky a navíc pozornost nevyhledává, nadiktoval sekání dříví. A mezitím vyprávěl, že kolem něj v kytlické místní části Falknov mají chalupy další Tepličané včetně Marka Maříka, šéfa fanklubu. Byť tedy Scholz je už Pražan kvůli práci.

Řepka si se sekyrou rozuměl. Polínko položil na špalek, rozkročil se, švih a chirurgický úder. Ačkoli ho bičovaly provazy deště, svlékl se do trička a nakonec lítaly i třísky. Naštípané dřevo naskládal do bedýnky a donesl jej do altánku ke krbu. Našla se chvilka i na povídání.

„Sázkou jsem chtěl poukázat na přestupovou politiku Teplic, která se mi dlouhodobě nelíbí. Nechtěl jsem říct, že Zlatohlávek je špatný. Jen, že se třeba nehodí do našeho systému,“ vysvětloval Scholz bez příkras Řepkovi.

První výkonný muž klubu zase tvrdil: „Když to na sítě napsal, nazlobilo mě to. Měl jsem radost, že Zlatohlávek přijal naši nabídku – a my novým hráčům nevěříme? Myslím si pořád, že přínosem pro tým je a že se mu bude dařit i střelecky.“

Konec klábosení, koště do ruky a zametat schody! U dveří, na kterých je pověšená cedulka s nápisem: Tady bydlí fanda FK Teplice. „Ještě umýt skleničky,“ úkoluje Scholz a Řepka u dřezu poslušně vykoná poslední zadanou pracovní úlohu.

Stínadla 2.0, projekt hotový. Ale povolení tu trvá jako v Kongu, děsí majitele

„Možná jsem doufal, že mě David bude šetřit, ale nešetřil. Aktivit jsme dělali poměrně dost. Ale setkání bylo příjemné, jsem rád, že jsem ho mohl jako velkého fanouška teplické kopané poznat.“

Potěšení bylo i na Scholzově straně. „Ruda toho uklidil a nasekal tolik, že můžu týden lelkovat!“

Zástupci médií odjeli, Řepka ještě zůstal. Padne další sázka?

„Už ne!“ dušoval se Scholz. „Pan majitel Kratina mě na síti X sleduje a prý 97 procent mých příspěvků je negativních. Ale letos jsem si předsevzal, že budu víc pozitivní.“

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga startuje 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu

1. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Mužstvo Z V R P S B
1. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 0 0 0 0 0:0 0
2. SK Sigma OlomoucOlomouc 0 0 0 0 0:0 0
3. SK Artis BrnoArtis Brno 0 0 0 0 0:0 0
4. 1. FC SlováckoSlovácko 0 0 0 0 0:0 0
5. FK PardubicePardubice 0 0 0 0 0:0 0
6. FC Baník OstravaOstrava 0 0 0 0 0:0 0
7. Bohemians Praha 1905Bohemians 0 0 0 0 0:0 0
8. AC Sparta PrahaSparta 0 0 0 0 0:0 0
9. FC Slovan LiberecLiberec 0 0 0 0 0:0 0
10. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 0 0 0 0 0:0 0
11. FK TepliceTeplice 0 0 0 0 0:0 0
12. FC ZlínZlín 0 0 0 0 0:0 0
13. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 0 0 0 0 0:0 0
14. SK Slavia PrahaSlavia 0 0 0 0 0:0 0
15. FK JablonecJablonec 0 0 0 0 0:0 0
16. FC Viktoria PlzeňPlzeň 0 0 0 0 0:0 0
Zobrazit více
Sbalit

1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

Nejčtenější

Trump se na MS opět vetřel na foto s trofejí. Hráči ho míjeli rukou i pohledem

Donald Trump a Gianni Infantino společně na pódiu se slavícími španělskými...

Už by bylo hloupé se ptát, jestli to Donald Trump, prezident Spojených států amerických, dělá schválně. Když předával trofej mistrů světa španělským fotbalistům, opět zůstal na pódiu pro vítěze,...

OBRAZEM: Shakira, Bieber nebo Mupeti. Jak vypadala show během finále MS?

Shakira vystupuje během poločasové show ve finále MS.

Nejen fotbalisté, ale také zpěváci a další umělci dostali prostor během finále mistrovství světa, které nabídlo velkolepou show před zápasem i o poločasové přestávce. Jak vypadaly? Na to se podívejte...

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, play off, skupiny, Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hrálo za účasti 48 týmů a hostily jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Titul slavili Španělé. Český národní tým se na světovém šampionátu...

Španělsko - Argentina 1:0 po prodl., druhý titul vystřelil Torres, obhájci byli bezradní

Španělští fotbalisté slaví s trofejí pro mistry světa.

Španělští fotbalisté jsou podruhé v historii mistry světa. Ve finále na MetLife Stadium v New Jersey porazili obhájce z Argentiny 1:0 po prodloužení, v němž rozhodl střídající útočník Torres....

Francie - Anglie 4:6, Saka má hattrick, Mbappé rekord a vítězové světový bronz

Angličtí hráči pózují s bronzovými medailemi po výhře 6:4 nad Francií.

Deset branek, hattrick anglického útočníka Saky, rekordní gól francouzského kapitána Mbappého. Souboj o třetí místo na fotbalovém mistrovství světa se nesl v exhibičním duchu, Anglie v něm porazila...

Jelito, kopyto, platí to! Ředitel Teplic prohrál sázku a fanouškovi naštípal dříví

Šéf teplických fotbalistů Rudolf Řepka štípá dříví u fanouška, s nímž prohrál...

Sekyrou se rozmáchl s jistotou zkušeného dřevorubce, polínko rozpáral přesně uprostřed a ze špalku odletěly už dva kusy připravené do krbu. „Cítím se jak Sylvester Stallone, jak Rocky!“ smál se...

23. července 2026  17:17

Cílem je titulový hattrick, přáním líbivější fotbal. Nová Slavia, nejmladší tým ligy

Trenér Jindřich Trpišovský na předsezonní tiskové konferenci Slavie.

Brány na obou stranách hřiště jsou ještě opřeny o nízkou betonovou bariéru, která na stadionu v Edenu odděluje tribuny od hřiště. Není pochyb, že za tři dny budou bílé tyče ukotveny na svých místech....

23. července 2026  16:27

Kauzu nekomentujeme, řešíme sport. Opavští fotbalisté chtějí být v horní půlce

Na tiskové konferenci fotbalistů Slezského FC Opava před národní ligou sedí...

Než minulou sezonu na jaře prohráli posledních osm zápasů, fotbalisté Slezského FC Opava v národní lize bojovali o účast v baráži o první ligu. Na tak vysoké umístění v nadcházejícím ročníku soutěže...

23. července 2026  16:19

Sparta může přijít o Sörensena. Kodaň mu přeju, ale chci, aby zůstal, řekl Haraslín

Asger Sörensen slaví třetí gól Sparty proti Shamrock Rovers.

Ve fotbalové Spartě už spolu strávili čtyři sezony. Když před rokem dostal slovenský reprezentant Lukáš Haraslín kapitánskou pásku, učinil z dánského obránce Asgera Sörensena svou pravou ruku směrem...

23. července 2026  15:21

Mám nový životní zápas, jásá kouč Horejš. Tyká mu někdo v kabině Hradce?

Premium
Královéhradecký trenér David Horejš udílí pokyny.

Od přípravek v Českých Budějovicích až do Evropy s Hradcem Králové. Trenér David Horejš popisuje, jak si kariéru vyšlapal krok za krokem, proč ho formovaly těžké chvíle v Jablonci a jak se chytl na...

23. července 2026

Chorý zůstává ve Slavii. Tvrdík potvrdil: Rozhodl majitel Tykač. Douděra odchází

Slávistické šéf Jaroslav Tvrdík na předsezonní tiskové konferenci.

Příští tři zápasy ještě vynechá, jelikož mu dobíhá trest za červenou kartu. Pak se však Tomáš Chorý znovu objeví v sestavě fotbalové Slavie. Navzdory původním slovům šéfa Jaroslava Tvrdíka, že za ni...

23. července 2026  11:44,  aktualizováno  14:57

Už nechtějí být otloukánky. Prostějov vsází na větší realizák, chce nahoru. Co posily?

Ústí nad Labem, 19. 9. 2025, FK Viagem Ústí nad Labem - 1. SK Prostějov, druhá...

Poslední čtyři sezony? Obavy až do závěrečného kola. Od sezony 2022/23 měli fotbalisté Prostějova po posledním kole druhé ligy na sestupové příčky nejvýše náskok pěti bodů. V uplynulém ročníku se...

23. července 2026  14:46

Sparta prý dotahuje posilu do útoku. Chce Haalandova bratrance Brunese

Jonatan Braut Brunesv dresu Rakówa Čenstochová.

Před rokem se o něj neúspěšně snažila Slavia, teď možná norský útočník Jonatan Braut Brunes, bratranec slavného Erlinga Haalanda, zamíří do fotbalové Sparty. Za Raków Čenstochová už podle informací z...

23. července 2026  13:15,  aktualizováno  14:39

Odmítli ligu, město procitlo. Táborsko čeká přestavba: Ale nesmíme ztratit ambice

Blšany, 8. 7. 2026, fotbalová příprava FK Teplice - FC Táborsko. Teplický Petr...

Po vyloučení Karviné dostalo 72 hodin na rozhodnutí, jestli přijmout možnost postupu do nejvyšší fotbalové soutěže. Táborsko ji muselo odmítnout. Jeho vlastní stadion ještě neodpovídá prvoligovým...

23. července 2026  14:11

Měsíční distanc, pokuta, hodiny prospěšné činnosti. Štěpánek pyká za korupční kauzu

Roman Potočný ze Zbrojovky Brno (vlevo) bojuje o míč s kapitánem Vyškova...

Obránce druholigové Opavy Filip Štěpánek dostal za účast v korupční kauze měsíční zákaz soutěžní činnosti, pokutu 50 000 korun a 70 hodin fotbalově prospěšné činnosti. Rozhodla o tom odvolací komise...

23. července 2026  11:01,  aktualizováno  13:51

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Fotbalové přestupy ONLINE: Trenér Majer prodloužil s Boleslaví, Sparta loví v Polsku

Sledujeme online
Trenér Aleš Majer z Mladé Boleslavi

Už se opět řeší, kdo všechno ve fotbalovém světě mění působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online shrnutí.

23. července 2026  13:33

Slavia zvítězila v anketě Responsiball. Ta oceňuje zodpovědnost klubů

ilustrační snímek

Pražská Slavia získala po oceněních pro nejlepšího hráče a trenéra sezony také cenu pro společensky nejzodpovědnější klub světa. V anketě asociace Responsiball 2025, která prostřednictvím nezávislých...

23. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.