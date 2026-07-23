Jelito, kopyto, platí to! Ředitel Teplic prohrál sázku a fanouškovi naštípal dříví

„Já věděl, že Ruda sázku splní, on je poctivý chlap a skvělý ředitel klubu,“ nepochyboval Scholz, jinak ovšem kritik současných fotbalových sklářů.
A taky hecíř. Při zimním příchodu útočníka Tomáše Zlatohlávka z Ostravy se přes síť X vsadil s teplickým vedením, že když „tenhle frajer“ dá na jaře aspoň dva góly, uklidí Stínadla. Řepka kontroval, že když je posila naopak nedá, fanouškovi uklidí byt.
Jelito, kopyto, platí to!
Zlatan zůstal na nule a pomyslně vrazil Řepkovi koště do ruky. A ředitel žluto-modrých ukázal, že není suchar ani tlučhuba – do malebných Kytlic vyrazil i v nehostinném počasí. Později, než plánoval, neboť si léčil zlomené žebro po fotbálku se zaměstnanci klubu.
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„Vzal jsem si i vysavač, tím asi začneme,“ otevřel funkcionář kufr svého volva. „Brát jste ho nemusel, lux tady mám,“ mrkl muž s vytetovaným klubovým znakem na lýtku.
Než se Řepka pustil do práce, Scholzovi věnoval symbolicky dres se jmenovkou Zlatohlávek. Koupil ho z vlastní kapsy v aukci, jejíž výtěžek šel paradoxně na fanoušky. „Říkal jsem si, že budete mít radost, až náš Zlaťák bude na podzim střílet góly.“
Pětatřicetiletý pravověrný fanoušek reagoval: „Já mu věřím! Věřím, že jaro byl omyl, letos to tam nasype.“
Řepka se nejprve chopil vysavače a pán domu mu rozverně nadrobil sušenku na koberec. Marně brzdil ředitele se slovy, že to už stačí. „Když už, tak pořádně,“ pokračoval bývalý generální sekretář Fotbalové asociace ČR v luxování, dokonce si dal na stranu i křeslo, aby vysál pod ním.
Další zastávka – kůlna!
Scholz, který vlastně ani nežádal splnění sázky a navíc pozornost nevyhledává, nadiktoval sekání dříví. A mezitím vyprávěl, že kolem něj v kytlické místní části Falknov mají chalupy další Tepličané včetně Marka Maříka, šéfa fanklubu. Byť tedy Scholz je už Pražan kvůli práci.
Řepka si se sekyrou rozuměl. Polínko položil na špalek, rozkročil se, švih a chirurgický úder. Ačkoli ho bičovaly provazy deště, svlékl se do trička a nakonec lítaly i třísky. Naštípané dřevo naskládal do bedýnky a donesl jej do altánku ke krbu. Našla se chvilka i na povídání.
„Sázkou jsem chtěl poukázat na přestupovou politiku Teplic, která se mi dlouhodobě nelíbí. Nechtěl jsem říct, že Zlatohlávek je špatný. Jen, že se třeba nehodí do našeho systému,“ vysvětloval Scholz bez příkras Řepkovi.
První výkonný muž klubu zase tvrdil: „Když to na sítě napsal, nazlobilo mě to. Měl jsem radost, že Zlatohlávek přijal naši nabídku – a my novým hráčům nevěříme? Myslím si pořád, že přínosem pro tým je a že se mu bude dařit i střelecky.“
Konec klábosení, koště do ruky a zametat schody! U dveří, na kterých je pověšená cedulka s nápisem: Tady bydlí fanda FK Teplice. „Ještě umýt skleničky,“ úkoluje Scholz a Řepka u dřezu poslušně vykoná poslední zadanou pracovní úlohu.
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Stínadla 2.0, projekt hotový. Ale povolení tu trvá jako v Kongu, děsí majitele
„Možná jsem doufal, že mě David bude šetřit, ale nešetřil. Aktivit jsme dělali poměrně dost. Ale setkání bylo příjemné, jsem rád, že jsem ho mohl jako velkého fanouška teplické kopané poznat.“
Potěšení bylo i na Scholzově straně. „Ruda toho uklidil a nasekal tolik, že můžu týden lelkovat!“
Zástupci médií odjeli, Řepka ještě zůstal. Padne další sázka?
„Už ne!“ dušoval se Scholz. „Pan majitel Kratina mě na síti X sleduje a prý 97 procent mých příspěvků je negativních. Ale letos jsem si předsevzal, že budu víc pozitivní.“