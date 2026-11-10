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Chance Liga 2026/2027

V Praze zasedá delegace z Premier League i z Kambodži. Šéf ligy: Prestižní záležitost

Miloslav Novák
David Čermák
,
  15:59
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Tomáš Bárta, výkonný ředitel fotbalové ligy | foto: LFA

Když se před necelým rokem ta informace dostala ven, výkonnému řediteli fotbalové ligy Tomáši Bártovi mobil zaplavily potěšující zprávy od kolegů z celého světa. „Všichni byli nadšení. Aby ne, Praha se líbí každému, každý se sem těší,“ usměje se. Právě české hlavní město od středy hostí výroční zasedání World Leagues Association.

Na jednání dorazí víc než sto lidí: šéfové Premier League, bundesligy, španělské La Ligy či italské Serie A, ale také představitelé soutěží třeba ze Zimbabwe, Uzbekistánu nebo Kambodži.

„Je to mimořádná příležitost k výměně zkušeností a poznatků se zástupci lig z celého světa. Můžeme se inspirovat tím, jak fungují soutěže v jiných zemích, ale zároveň vidíme, že i český ligový fotbal má ostatním co nabídnout. Není to tak dávno, co se na zasedání v Ekvádoru všichni zajímali, co stojí za našim rychlým růstem,“ přiblížil Bárta s tím, že podobná setkání pomáhají také budovat cenné osobní vztahy.

Nyní budou mít všichni další možnost se potkat a probrat, kam světový fotbal směřuje: organizace světových fotbalových lig sdružuje přibližně padesát nejvýznamnějších soutěží, ta česká je členem od roku 2024.

Jak jste za tak krátkou dobu dosáhli toho, že jste pořadatelem jednání, které se koná jednou za rok?
Roli sehrálo hned několik faktorů. Od rostoucího postavení a renomé českého ligového fotbalu přes naši aktivitu na mezinárodní scéně až po ochotu takto významnou akci uspořádat. Zástupci World Leagues Association nás nejprve oslovili s dotazem, zda bychom o pořadatelství měli zájem, a my jsme se rozhodli této příležitosti využít. V závěru se rozhodovalo mezi Českem a Itálií. Nakonec jsme se s prezidentem World Leagues Association Richardem Mastersem, který zároveň stojí v čele Premier League, a Luigim di Siervem ze Serie A dohodli, že letošní zasedání uspořádáme v Praze a Itálie bude hostitelem v příštím roce.

Co pořadatelství pro Česko znamená?
Je to v první řadě obrovsky prestižní záležitost, díky níž můžeme zviditelnit a posílit renomé celého českého ligového fotbalu ve světovém měřítku. Praha se na několik dní stane skutečně centrem světového ligového fotbalu, kde se budou řešit důležité otázky ohledně budoucího směřování. Proto také na zasedání nechybí zástupci FIFA, UEFA, FIFPRO či IFAB.

Dorazí Rusové? Ta otázka se nabízí kvůli posledním událostem v hokeji.
Nedorazí. Jednak nejsou členy světových lig a také jim v souvislosti s válkou na Ukrajině bylo pozastaveno členství ve sdružení evropských lig, kterého jsme také členy a jejichž zasedání jsme hostili před třemi lety.

Jak takové setkání vlastně vypadá? Co se děje, když si padesát lidí sedne ke stolu?
Ono jich dorazí mnohem víc. Padesát je členských zemí, ale bude tady více než stovka zástupců lig i fotbalových organizací. Třeba z Premier League jich přijede rovnou pět. S většinou z nich se známe, jelikož řešíme různé otázky po celý rok. Jsme v pravidelném kontaktu po telefonu a máme i whatsappové skupiny. Když má někdo problém, tak se zeptá: Jak to funguje u vás? Dostane třeba pětatřicet odpovědí. Naposledy se takhle řešily třeba restrikce na reklamy na dresech.

A na kongresu?
Je tam skutečně bohatý program, který obsahuje workshopy, prezentace a i debaty nad různými náměty. Tím, že tady budou mít zástupce FIFA, UEFA i pravidlová komise IFAB, probírají se skutečně otázky a témata, které ovlivňují celý světový fotbal. To vše z pohledu lig jako celku. Například od minulé sezony se na základě těchto jednání měnil princip solidarity pro kluby, které nehrají poháry a získaly více peněz.

Jaké to je, když šéf české ligy řeší provozní záležitosti se svým protějškem z Premier League, z bundesligy?
Jednat na přímo s takto významnými lidmi je samozřejmě cenná zkušenost. Neřeknu asi nic nečekaného, že jsme to my, kdo se od těchto soutěží inspiruje a získává informace. Na druhou stranu ač jde o osoby, které mají skutečně klíčový hlas ve směřování světového fotbalu, pořád jsou to normální lidi, se kterými se můžete bavit o všem. Vstřícní, ochotní a nebál bych se říct, že víc než kolegové jsme často již i kamarádi.

V čem jste se naposled inspirovali od Premier League?
Napadá mě třeba fanouškovská fantasy liga, která je celosvětovým fenoménem. Zjišťovali jsme si jak u nich některé věci fungují.

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Je cítit i konkurenční prostředí? Chrání si někdo své know how?
Mezi velkými ligami asi nějaká řevnivost může občas být, ale směrem k nám jsem nic takového nezaznamenal. Všichni jsou otevření, můžeme se zeptat na cokoli.

Neplatí to hlavně pro zástupce fotbalově rozvojových zemí?
Fotbal se hraje všude na světe a já bych jejich soutěže nepodceňoval.

To nikdo nedělá, vždyť třeba Jihoafričané na mistrovství světa byli kousek od vítězství nad Českem a tým měli složený především z hráčů domácí soutěže.
Učíme se všichni navzájem. Jsou samozřejmě záležitosti jako různá pravidla FIFA, která mají přesah mimo Evropu. Uvolňování hráčů pro reprezentaci, za jakých okolností se ukončují smlouvy, jaké jsou sankce, když se smlouva vypoví neoprávněně. To se týká celého světa. Některé věci jsou společné, jiné zase specifické pro konkrétní kontinent.

Výkonný ředitel LFA Tomáš Bárta (druhý zleva), šéf ugandské ligy Bernard Bainamani Bampaire, markentingový ředitel LFA Daniel Hajný (vpravo) a Khaled Refaat, šéf egyptské ligy (vlevo).

Inspiroval se českou ligou někdo a konkrétně čím?
Zástupci zahraničních soutěží, včetně těch největších, samozřejmě vnímají, jakým způsobem český ligový fotbal v posledních letech roste. Ať už jde o zvyšující se investice do hráčů, ekonomickou sílu klubů nebo výsledky, kterých dosahujeme v evropských pohárech. Často se proto zajímají o to, co se u nás změnilo a co děláme jinak. Konkrétním příkladem inspirace je pak náš herní model. Třeba zástupci velšské ligy přijeli přímo do Prahy, aby se detailně seznámili s jeho fungováním, a následně zavedli nadstavbu podle našeho vzoru. Podobně tomu bylo i v Bulharsku, kde ovšem nyní kvůli snížení počtu účastníků soutěžní model upravili.

Vy jste o změně formátu neuvažovali? Třeba, že by vítěz prostřední skupiny hrál o účast v pohárech?
Takový model jsme v minulosti měli, následně ale došlo mezi kluby ke shodě na změně do současné podoby. Důvodů bylo několik. Tím hlavním byla snaha o co nejspravedlivější nastavení soutěže, aby o konečném pořadí a především účasti v evropských pohárech v maximální možné míře rozhodovaly výkony a výsledky týmů v průběhu celé sezony. Právě z tohoto pohledu považujeme současný formát za nejférovější řešení. Zároveň je naším cílem, aby do evropských pohárů postupovaly týmy s co nejlepšími předpoklady uspět.

Jenže prostřední skupina postrádá napětí.
Podoba prostřední skupiny byla jedním z velkých témat už před osmi lety, kdy se o zavedení nadstavby poprvé diskutovalo. Tehdy jsme zvažovali celou řadu variant a stejně důkladně jsme se k této otázce vrátili i při poslední úpravě formátu. Uvědomujeme si, že nemá stejný náboj jako souboje o titul, evropské poháry nebo záchranu. Zároveň ale musíme hodnotit nadstavbu jako celek a hledat řešení, které je co nejspravedlivější pro všechny. A právě z tohoto pohledu nám současný model vychází nejlépe. Přestože odměna za vítězství v prostřední skupině není závratná, stále je o co hrát. Ostatně i předchozí sezony ukázaly, že tato část nadstavby dokáže nabídnout atraktivní utkání, zajímavé příběhy a sportovní motivaci.

Možnost, že by se v blízké době něco změnilo, tedy není?
V březnu došlo na LFA ke shodě, že minimálně do léta 2029, tedy do doby platnosti současných smluv s generálním partnerem a i vysílatelem, se nic měnit nebude. Následně uvidíme, zda budeme pokračovat v současném nastavení, nebo přistoupíme k nějaké úpravě. Vše si ale průběžně vyhodnocujeme. Ať už jde o návštěvnost, televizní sledovanost, příjmy od partnerů. Chápeme různé pohledy, někomu se nadstavba líbí, někomu ne, ale my se snažíme řídit fakty a analyzovat, co by pro český ligový fotbal mělo být to nejlepší.

Kdyby se zrušila, byl to krok zpátky?
Kdyby se kluby k tomu kroku přiklonily, tak musí počítat se změnou plnění od partnerů. Odhadem by mohly přijít na příjmech o vysoké desítky milionů korun.

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Je možnost, že byste rozšířili počet účastníků v lize na osmnáct a nadstavba by se nehrála?
Jak už jsem zmínil, podobu soutěže průběžně vyhodnocujeme, nicméně minimálně do léta 2029 se na současném formátu nic měnit nebude. S blížícím se tendrem na další období se ale přirozeně otevře prostor pro diskusi o všech možných variantách dalšího směřování soutěže, včetně případné změny počtu účastníků. Každou z nich budeme muset důkladně posoudit nejen ze sportovního, ale také z ekonomického a obchodního hlediska. Důležitou roli v těchto úvahách nepochybně sehraje i pohled potenciálních partnerů a zájemců o televizní práva.

Příští sezonu ještě půjde český šampion přímo do Ligy mistrů. Ale je možná, že kvůli poklesu v pořadí národních koeficientů bude muset od roku 2028 zase do kvalifikace. Je to problém?
Zatím bych nepředbíhal, sezona je ještě dlouhá a pořadí koeficientů se může změnit. Pokud by k tomu ale skutečně došlo, samozřejmě by nás to mrzelo. Na druhou stranu je systém evropských pohárů nastavený tak, že k podobným změnám přirozeně dochází. Myslím si, že vzhledem k velikosti naší země a ekonomickým možnostem českého fotbalu je mimořádným úspěchem už samotný fakt, že máme tři roky po sobě zajištěnou přímou účast mistra v Lize mistrů. To rozhodně není samozřejmost.

Ale možnosti se zvětšují, ekonomická síla klubů roste.
To je pravda a je to velmi pozitivní trend. Jenže rostoucí ekonomická síla našich klubů ještě automaticky neznamená, že jsme najednou finančně výrazně silnější než evropská konkurence. Momentálně se daří Řecku, které nás v pořadí přeskočilo, ale stále jsme jedenáctí. A zatímco dvanácté Polsko má v pohárech už jen dva zástupce, my stále čtyři. To je podle mě skvělá vizitka českého fotbalu, přestože se nám výsledkově letos nedaří tolik jako v předchozích sezonách. Roli samozřejmě hraje i kvalita soupeřů nebo aktuální sportovní forma.

V Premier League i v dalších elitních soutěžích se neodkládají zápasy kvůli onemocnění, v Česku často. Není to špatně?
Je to především otázka nastavení pravidel, na kterých se kluby v jednotlivých soutěžích dohodly. U nás možnost odložení utkání z důvodu rozsáhlého onemocnění hráčů zůstala v řádech ještě z období covidu, kdy hygienické stanice přestaly vydávat příslušná rozhodnutí. Smyslem je zabránit situacím, kdy by klub kvůli rozsáhlé marodce musel nastoupit například s hráči mladšího dorostu. To by podle nás soutěži příliš neprospělo

Prověřujete sdělení klubů, když vám mu pošlou neschopenku?
Samozřejmě, a velmi důkladně. Každou žádost pečlivě posuzujeme a kluby mají povinnost doložit jmenný seznam hráčů i členů realizačního týmu, kteří vykazují příznaky onemocnění. Veškeré tyto informace musí být navíc potvrzeny klubovým lékařem.

Lze to i zneužívat. Chybí tři klíčoví hráči, tak rýmu a kašel dostane dalších deset.
Nemohu a ani nechci bezdůvodně zpochybňovat odborné stanovisko klubového lékaře. Navíc si nemyslím, že by se podobné jednání klubům vyplatilo. Odkladem utkání si totiž pouze komplikují program a přidávají další zápas do už tak nabitého kalendáře.

Bohemians musí znovu čekat na soupeře. Artis kvůli nemoci odložil sobotní duel

Kvůli tomu se nedávno ozvali Bohemians. Jejich zápas s Jabloncem jste odložil kvůli kvalifikaci o postup do evropských pohárů, duely proti Mladé Boleslavi a Artisu kvůli nemoci. A klubu se nelíbil direktivně nařízený náhradní termín s Artisem, protože během pětadvaceti dnů odehrál šesté utkání.
Když v loňské sezoně potřebovali odložit utkání Bohemians, také jsme jim vyhověli. Mojí povinností je ale vždy postupovat podle pravidel soutěže, které platí pro všechny stejně. Pokud se kluby na náhradním termínu nedohodnou, hraje se utkání v termínu stanoveném pravidly soutěže. Například Slovan s Baníkem se na náhradním termínu domluvit dokázaly. V případě Bohemians a Artisu jsme o možných termínech společně komunikovali telefonicky a prostřednictvím e-mailu tři dny, shodu se ale najít nepodařilo. V takové situaci mi nezbylo nic jiného, než postupovat podle pravidel soutěže. Jiná možnost zde nebyla.

Pardubicím se zase nelíbilo, že je v srpnovém utkání v Olomouci o dva góly připravil těsný ofsajd. Podle kalibrované čáry hrály roli centimetry. Může být technika nepřesná?
Pardubice se na nás obrátily dopisem s žádostí o vysvětlení celé situace. Jsem členem komise rozhodčích a u projektu VAR působím od jeho samotných začátků, takže jsem jim podrobně popsal, jak se v podobných případech postupuje. Klub naše vysvětlení vzal na vědomí a dál už na něj nereagoval. Rozumím tomu, že pokud o ofsajdu rozhodují centimetry, může to vyvolávat emoce. Na druhou stranu pracujeme s technologií za desítky milionů korun a postupujeme podle jasně stanovených mezinárodních standardů. I výběr rozhodujícího snímku má přesná pravidla. Do jedné sekundy se vejdou tři obrázky a používá se prostřední z nich. Tento postup je jednotný po celém světě.

Není ale na čase se posunout dál? V Anglii a v Lize mistrů mají poloautomatický systém.
Ani my rozhodně nechceme stát na místě a tvrdit, že současný systém už není možné vylepšit. Naopak průběžně vyhodnocujeme další možnosti jeho rozvoje a jedním z důležitých milníků může být právě tendr v roce 2029. Musíme ale zároveň vnímat ekonomickou realitu. Finanční možnosti Premier League a české ligy jsou pochopitelně někde jinde a už současné technologie představují investice v řádu desítek milionů korun. To ovšem neznamená, že se nechceme posouvat dál. Naopak hledáme cesty, jak systém postupně zdokonalovat, ať už jde o větší počet kamer, nebo další technologická vylepšení.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 14 10 4 0 36:8 34
2. FC Slovan LiberecLiberec 13 8 2 3 16:8 26
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 14 7 4 3 22:15 25
4. AC Sparta PrahaSparta 14 7 3 4 26:14 24
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 14 7 3 4 22:20 24
6. FK TepliceTeplice 14 6 3 5 22:22 21
7. FK JablonecJablonec 14 6 3 5 16:18 21
8. FC Viktoria PlzeňPlzeň 14 5 5 4 29:22 20
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 14 5 5 4 15:15 20
10. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 14 6 2 6 17:22 20
11. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 14 5 3 6 17:18 18
12. FK PardubicePardubice 14 5 2 7 19:20 17
13. FC Baník OstravaOstrava 13 4 2 7 10:23 14
14. SK Artis BrnoArtis Brno 14 2 4 8 15:28 10
15. 1. FC SlováckoSlovácko 14 2 4 8 13:26 10
16. FC ZlínZlín 14 0 3 11 11:27 3
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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