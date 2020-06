Válka, chaos, emoce. Trpišovský po ztrátě v Ostravě: Bylo to nekoukatelné

Slavia po bezgólovém zápase proti druhé Plzni ztratila dva body také v Ostravě.

„Zejména první poločas byl z naší strany po koronavirové pauze stoprocentně nejhorší,“ stěžoval si Trpišovský. „Celkově bylo utkání hrozně rozkouskované, pořád se přerušovalo, polehávalo. Samé souboje. Navíc kvůli té atletické dráze tady strašně dlouho trvá, než se balon vrátí do hry. Nebylo to moc koukatelné, zápas s minimem šancí na obou stranách.“

Přesto padly čtyři branky.

Baník nám dal oba góly po rozích a jestli se nepletu, tak žádnou jinou nebezpečnou situaci neměl. Na druhou stranu ani my jsme si toho moc nevytvořili, soupeř měl vzadu pět lidí, vápno bylo přehuštěné. Ale některé šance, ze kterých jsme se měli prosadit, tam byly.

Co se stalo v nastaveném čase, že jste neudrželi vedení?

Bylo toho víc. Nejdřív v momentě, kdy už měl být konec, uděláme faul a přijdeme o hráče (Tecl dostal po dvou žlutých kartách červenou - pozn.), pak jsme pozdě zareagovali na Fleišmana, který vyvezl míč, a udělali jsme roh. Šel tam gólman, byl to velký chaos a emoce, ale my měli zachovat chladnou hlavu. Ten samotný roh už byl skvěle kopnutý, oni si i skvěle naskočili, ale měli jsme vyřešit tu situaci předtím.

Znovu to byl v Ostravě hodně vyhecovaný zápas. Čím to?

Nevím, je to tady tak vždycky, ale i s takovými zápasy se musíte vyrovnat. Opět to byla spíš válka než fotbal.

Do zápasu jste od začátku nasadil Patrika Hellebranda i Petara Musu, ale o přestávce jste je oba stáhl. Proč?

Optikou čísel a výkonu nám tenhle tah úplně nevyšel. Trochu jsme ztratili provázanost jiných hráčů, souhru a chyběl nám i lepší pohyb na ofsajd lajně. Obránci soupeře nebyli pod žádným tlakem. Ve druhém poločase jsme se potřebovali vrátit ke kombinační hře, což se po vystřídání stalo.

Měli jste velký tlak, obrovské držení míče, ale málo šancí.

Hodně jsme zlepšili pohyb, také jsme si dobře akce připravovali, ale bylo tam příliš zablokovaných střel. Baník byl v deseti lidech za míčem, pořád jsme hráli do plných a někdy jsme byli zbytečně zbrklí. Centrovali jsme, místo abychom si připravili pozici z druhé vlny, kde byla větší šance uspět.

Váš náskok před druhou Plzní se zmenšil na šest bodů, do konce ligy zbývá ještě šest zápasů. Co to pro vás znamená?

Spíš jde o to, jakým způsobem jsme ztratili čtyři body v posledních dvou zápasech. Proti Plzni jsme podali skvělý výkon a nevyhráli jsme, dneska jsme podali špatný výkon zejména v prvním poločase, i tak jsme dvakrát vedli a pak vedení ztratili po situacích, které se nám staly poprvé v sezoně. Oba zápasy se daly vyhrát, dvě remízy jsou na můj vkus málo.