Fotbal plakal, úroveň žádná. Ale ukázali jsme odolnou tvář, těšilo kouče Slavie

Aby ne, když Slavia i kolo před koncem základní části dál o bod drží klíčovou první příčku. Ta jí zajistí komfortnější pozici pro nadstavbu, která startuje už příští sobotu.

„Věděli jsme, jak náročné utkání nás čeká,“ hodnotil slávistický kouč v Jablonci. „Zvlášť v kombinaci s tím, že nám znovu scházelo několik hráčů a měli jsme za sebou čtvrteční utkání s Feyenoordem.“

Od začátku do konce to byl na hřišti především boj.

S jednoduchým založením na obou stranách... Je pravda, že ke koukání to moc nebylo. Šli jsme do vedení po chybě soupeře, což nám pomohlo. Nechci říct, že to bylo šťastné vítězství, protože jsme pro tenhle výsledek museli opravdu hodně obětovat, ale o to důležitější bylo.

Dokazují podobné zápasy, v nichž se fotbalově tolik nedaří, psychickou sílu týmu?

Jednoznačně. Víme, že se liga krátí a spoustu věcí šlo před víkendem trochu proti: jeli jsme sem bez šesti nebo sedmi hráčů základní sestavy, dělali jsme vynucené i nevynucené změny, při kterých jsme museli zohlednit typologii utkání. Naše výhoda však tkví v tom, že tým je zvyklý, všichni hráči se cítí být součástí mužstva, jsou rozehraní. Možná jsme neukázali úplně fotbalovou tvář, ale byli jsme odolní a agresivní. Není jednoduché přepnout z velkého zápasu, jaký jsme hráli ve čtvrtek.

V sestavě zůstali jen Kačaraba, Schranz, Traoré a Bah.

Právě Alexe jsme v minulosti několikrát kritizovali kvůli jeho laxnosti, ale teď jsme z něj nadšení. V každém utkání poslední doby táhne devadesát minut, zase do toho dal sto procent. Platí to však o ostatních.

Rozveďte, prosím, zmiňované vynucené změny.

Provoda s Hovorkou jsme nenasadili z prevence. Kvůli terénu. Oba jsou po těžkých zraněních, oba jsou v zápasovém režimu teprve krátce a i po konzultaci s nimi jsme chtěli předejít problému. Chceme je mít připravené na středu a totéž platí i pro Lingra, který odešel ze sobotního tréninku kvůli přetížení v oblasti třísel. Fit ještě není ani Holeš, ale proti Zlínu by aspoň část utkání zvládnout mohl.

Do brány šel tentokrát Kolář. Proč?

Jako vždy rozhodli po konzultaci s námi trenéři gólmanů. Vycházelo to z aktuálního stavu i toho, co jsme očekávali, tedy hodně standardek a vysokých míčů, což je Ondrova doména. Je v tom silný a hodně nám pomohl.

Dva góly jste dali ze dvou střel, jindy slabá produktivita vás musela potěšit.

Nebývá to obvykle naše silná stránka. I oba čtvrtky, zápasy s Feyenoordem, nám to znovu ukázaly. Dali jsme sice čtyři góly, ale spoustu akcí jsme nedohráli, zahodili. Jsem rád, že tentokrát nám to vyšlo, i když nám k první situaci hodně dopomohl soupeř. Ve druhé půli jsme si pomohli standardkou, konkrétně dlouhým autem. Celý zápas jsme navíc v dostatečném počtu byli i v obou pokutových územích a v tom byl třeba rozdíl proti nedávnému utkání v Liberci... Zkrátka: důležité a cenné vítězství!