Alégué obvinil fanoušky Hradce z rasismu. Nic se nezměnilo, liga musí něco dělat, říká

Jablonecký křídelník odešel ze hřiště v 72. minutě. Během střídání prošel kolem domácího kotle a začal si s ním něco vyříkávat. Podle televizních záběrů pak vehementně protestoval u hlavního sudího Marka Radiny a rukou ukazoval k příznivcům Votroků.
Uklidňovat ho museli jeho spoluhráči i kapitán Hradce Tomáš Petrášek. Severočeši v Malšovické aréně prohráli 0:2.
Hradec - Jablonec 2:0. Oba góly dal Slončík, dvakrát potrestal chyby hostů
„Můžu přijmout prohru, je to sport. Rasismus ale nepřijímám. Jsme v roce 2025 a považuji to za absolutně nepřijatelné. Fanoušci Hradce Králové jasně vydávali opičí zvuky a rozhodčí mi řekl, že o nic nejde,“ napsal Alégué na sociální síť.
Podle něj to nebyl první případ rasismu, se kterým se v Česku potkal. „Od té doby, co tady hraji, se to stalo zhruba pětkrát. Liga s tím něco musí udělat, protože se nic nezměnilo,“ zlobil se.