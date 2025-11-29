Chance Liga 2025/2026

Alégué obvinil fanoušky Hradce z rasismu. Nic se nezměnilo, liga musí něco dělat, říká

  21:01
Jablonecký fotbalista Alexis Alégué po sobotním utkání 17. kola první ligy v Hradci Králové obvinil domácí fanoušky z rasismu. Podle něj vydávali opičí zvuky. Osmadvacetiletý kamerunský křídelník to uvedl na instagramu. Fanoušci domácího Hradce se rasistických urážek měli dopustit po Aléguého vystřídání.
Královéhradecký Elbel (vpravo) se snaží zastavit jabloneckého Alegueho.

foto: ČTK

Kapitán Hradce Králové Tomáš Petráček v souboji o míč s Laminem Jawem z...
Lamin Jawo (Jablonec) hlavičkuje, zatímco František Čech z Hradce Králové se ho...
Tom Slončík (vpravo) se raduje po vstřeleném gólu v 84. minutě spolu s...
Tom Slončík z Hradce Králové slaví svůj druhý gól v zápase s Jabloncem.
Jablonecký křídelník odešel ze hřiště v 72. minutě. Během střídání prošel kolem domácího kotle a začal si s ním něco vyříkávat. Podle televizních záběrů pak vehementně protestoval u hlavního sudího Marka Radiny a rukou ukazoval k příznivcům Votroků.

Uklidňovat ho museli jeho spoluhráči i kapitán Hradce Tomáš Petrášek. Severočeši v Malšovické aréně prohráli 0:2.

Hradec - Jablonec 2:0. Oba góly dal Slončík, dvakrát potrestal chyby hostů

„Můžu přijmout prohru, je to sport. Rasismus ale nepřijímám. Jsme v roce 2025 a považuji to za absolutně nepřijatelné. Fanoušci Hradce Králové jasně vydávali opičí zvuky a rozhodčí mi řekl, že o nic nejde,“ napsal Alégué na sociální síť.

Podle něj to nebyl první případ rasismu, se kterým se v Česku potkal. „Od té doby, co tady hraji, se to stalo zhruba pětkrát. Liga s tím něco musí udělat, protože se nic nezměnilo,“ zlobil se.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 17 11 6 0 35:12 39
2. AC Sparta PrahaSparta 16 10 4 2 30:17 34
3. FK JablonecJablonec 17 9 5 3 23:16 32
4. MFK KarvináKarviná 17 9 1 7 31:30 28
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 16 7 6 3 18:10 27
6. FC Slovan LiberecLiberec 16 7 5 4 29:16 26
7. FC Viktoria PlzeňPlzeň 16 7 5 4 31:22 26
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 17 7 5 5 29:24 26
9. FC ZlínZlín 17 6 5 6 20:21 23
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 16 5 4 7 14:19 19
11. FK TepliceTeplice 16 3 6 7 17:23 15
12. FC Baník OstravaOstrava 17 3 4 10 11:21 13
13. FK Dukla PrahaDukla 17 2 7 8 13:24 13
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 16 3 4 9 22:37 13
15. FK PardubicePardubice 16 2 6 8 16:31 12
16. 1. FC SlováckoSlovácko 17 2 5 10 8:24 11
