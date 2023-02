Nita zklidnil celou obranu, chválil brankáře pardubický kouč Kováč

Záhy je však více než pravděpodobné, že angažování Nity se může pro Východočechy jevit jako klíčové na cestě za záchranou. Pětatřicetiletý rodák z rumunské Bukurešti to ukázal nejen v neděli v Mladé Boleslavi, kde pochytal celou řadu velkých šancí soupeře a čistým štítem pomohl svému novému týmu k důležité tříbodové výhře 1:0. První od října 2022.

„Florin nám každý zápas dává šanci bodovat především díky svému klidu. Je velmi zkušený a zklidnil celou obranu. Právě tu bych spolu s Nitou vyzdvihl především. Boleslav hrála všechno za beky, kde má silné hráče, ale dobře jsme to uskákali,“ říkal po utkání kouč Pardubic Radoslav Kováč.

Boleslav měla celkem 11 střel na branku, dalších 12 mimo, Nita tak byl v permanenci hned od začátku zápasu. V šesté minutě měl štěstí, když zakončení Milana Škody do břevna tečoval pardubický stoper Robin Hranáč a hned za dalších sto dvacet vteřin už skvěle skákal pro zakončení Tomáše Ladry na vzdálenější tyč.

„V úvodu jsme měli trochu problémy, ale nakonec jsme se do toho dokázali dostat. Měli jsme pak nějaké střely a dali jsme i důležitý gól,“ popisoval Kováč.

Pokus Michala Hlavatého z otočky na malém vápně ještě v síti neskončil, ale tečovaná střela Dominika Janoška z 23. minuty už ano.

„Dominik trochu změnil svoji hru. Má skvělou střelu a začal se pohybovat v těch správných prostorech. Doteď se motal kolem lajn a u hlavičkových soubojů, kde vůbec nebyl efektivní, takže jsem rád, že to pochopil. Zpětnou vazbou jsou pro něj právě góly,“ chválil Kováč.

Když pak Pardubice přestály další nápor Boleslavi a její velké šance v úvodu druhé půle a Nita deset minut před koncem zastavil hlavičku Lamina Jawa, která na první pohled směřovala do branky, mohli Východočeši po dlouhé době slavit.

„Chtěl bych celý tým pochválit. Vidíme tabulku a je jasné, že vždycky potřebujete, aby vám byly trochu nakloněné i ostatní výsledky. Vyhrál Zlín i Jablonec, což je pro náš mladý tým neskutečně náročné. Ale zvládl to fantasticky,“ byl rád Kováč.

Zlín je aktuálně o tři body předposlední právě před Pardubicemi, se kterými se střetne už tuto neděli v 15 hodin v CFIG Areně.

„Bude to další náš zápas o všechno,“ uvědomoval si Kováč. „Ale my už to takhle budeme asi mít až do konce sezony,“ dodal.