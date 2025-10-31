Chance Liga 2025/2026

Velká teplická premiéra. Rapper Katannah vystoupí o přestávce zápasu s Plzní

Petr Bílek
Ondřej Bičiště
,
  16:08
Sport a show v jednom. Teplice v neděli hostí v ligovém magnetu Viktorii Plzeň a domácí klub slibuje hudební premiéru, jakou český fotbal ještě nezažil. O přestávce totiž fanoušky pobaví rapper Katannah, teplický rodák, který si svým autentickým projevem získává stále větší respekt na české hudební scéně.

„Mým cílem bylo hlavně reprezentovat moje město. Už mám hit s naším směrovacím číslem v názvu,“ zmínil píseň 415 s 1,7 miliony zhlédnutími na YouTube, „a tohle je další velký krok k tomu, aby když se řeknou Teplice, tak si lidé vybaví i mou hudbu. Jsem vděčný za tuto příležitost a budu se těšit na nedělní zápas.“

Kratina: V Teplicích už nejsou hráči, kteří zbyli, v přestupech jsme v top 10

Rapper letos vydal album The Underdog, se kterým vyrazil na své první turné. Teď ho uvidí fotbaloví fanoušci i přímo na Stínadlech. Zápas vypukne v 18.30 hodin.

„Halftime show už jsem nosil v hlavě hodně dlouho, ale naše ozvučení nám ji bohužel dříve neumožňovalo,“ připomněl marketingový ředitel teplického klubu Martin Kovařík, že technika na Stínadlech je zastaralá.

Teď však už pomáhá externí aparatura, kterou klub úspěšně testoval při minulém domácím zápase s Libercem. Fanoušci se tak můžou těšit na špičkový zvuk i desetiminutový hudební set plný energie.

Rapper Katannah v teplickém dresu na Stínadlech.
Rapper Katannah v teplickém dresu na Stínadlech.
Teplice, 18.10. 2025, FK Teplice - Slovan Liberec, utkání 12. kola 1. fotbalové ligy. Matouš Trmal slaví se spoluhráči chycenou penaltu.
Teplický útočník Matyáš Kozák si kryje míč před Azizem Kayondem z Liberce.
Zranění tepličtí fotbalisté John Auta a Vytis Audinis
13 fotografií

„Když už je ozvučení vyřešené, začali jsme poločasovou show dávat dohromady s vycházející hvězdou českého rapu, se kterou jsme byli delší dobu v kontaktu. Jsem moc rád, že se vše podařilo domluvit. A věřím, že především mladší generaci na Stínadla přiláká nejen ligový zápas, ale také samotný Katannah,“ doufá Kovařík v dobrou návštěvu.

Hudební program bude na stadionu už před zápasem, od 17.30 do 18.00 hodin zahraje svůj set na hlavní tribuně teplický DJ Márty Čonin.

Projekt Teplic má nominaci na prestižní cenu

Uznání pro fotbalové Teplice. Jejich projekt Charitativní den na Stínadlech si vysloužil nominaci na cenu FBIN Management Excellence Awards, která každoročně vyzdvihuje aktivity s mimořádným společenským přesahem v rámci fotbalového prostředí.

„Je to pro nás obrovské ocenění. Ukazuje, že náš klub vytváří projekty, které mají smysl a přesah daleko mimo sportovní kolbiště,“ je hrdý Martin Kovařík, teplický marketingový ředitel.

Charitativní běh na teplických Stínadlech.

Do finálové trojky se s Teplicemi dostaly ještě projekty Purple Jersey tureckého Samsunsporu a Welfare Cup belgického Genku.

Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne během listopadové reprezentační přestávky v Salcburku.

Třetí ročník Charitativního dne na Stínadlech přilákal v září více než 1 300 běžců z řad sportovních klubů, školáků či dětí z Klokánku. Výtěžek z akce, který přesáhl 25 000 korun, byl věnován na charitu.

14. kolo

Kompletní los

13. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 13 9 3 1 25:12 30
2. FK JablonecJablonec 13 8 4 1 18:8 28
3. SK Slavia PrahaSlavia 13 7 6 0 22:8 27
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 13 6 4 3 23:13 22
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 13 5 5 3 10:7 20
6. FC ZlínZlín 13 5 5 3 16:14 20
7. MFK KarvináKarviná 13 6 1 6 22:19 19
8. FC Slovan LiberecLiberec 13 4 5 4 16:16 17
9. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 13 4 5 4 18:19 17
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 13 4 4 5 11:14 16
11. FK TepliceTeplice 13 2 5 6 13:19 11
12. FK Dukla PrahaDukla 13 2 5 6 9:17 11
13. FK PardubicePardubice 13 2 5 6 15:24 11
14. FC Baník OstravaOstrava 13 2 4 7 8:16 10
15. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 13 2 4 7 19:31 10
16. 1. FC SlováckoSlovácko 13 1 5 7 6:14 8
Liverpool je v krizi. Nemáme dostatečně široký kádr, hájil se po další porážce Slot

Před rokem touhle dobou měli na kontě jedinou porážku, remízu s Arsenalem a jinak samá vítězství. Nenašli byste klub s lepším formou. A nyní? Těžko budete pro změnu hledat mužstvo, které je ve větší...

30. října 2025  13:01

Lepší mač už nezažiju. Nové Sady sklidily ovace, proti Spáčilovi vyběhl jeho kantor

Pětasedmdesát minut trval další díl pohárové pohádky týmu ze čtvrté nejvyšší soutěže. Ještě minulý týden Viktoria Plzeň na stadionu pro sedmdesát tisíc lidí přemohla AS Řím, ve středu se trápila v...

30. října 2025  10:15

