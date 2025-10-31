„Mým cílem bylo hlavně reprezentovat moje město. Už mám hit s naším směrovacím číslem v názvu,“ zmínil píseň 415 s 1,7 miliony zhlédnutími na YouTube, „a tohle je další velký krok k tomu, aby když se řeknou Teplice, tak si lidé vybaví i mou hudbu. Jsem vděčný za tuto příležitost a budu se těšit na nedělní zápas.“
Rapper letos vydal album The Underdog, se kterým vyrazil na své první turné. Teď ho uvidí fotbaloví fanoušci i přímo na Stínadlech. Zápas vypukne v 18.30 hodin.
„Halftime show už jsem nosil v hlavě hodně dlouho, ale naše ozvučení nám ji bohužel dříve neumožňovalo,“ připomněl marketingový ředitel teplického klubu Martin Kovařík, že technika na Stínadlech je zastaralá.
Teď však už pomáhá externí aparatura, kterou klub úspěšně testoval při minulém domácím zápase s Libercem. Fanoušci se tak můžou těšit na špičkový zvuk i desetiminutový hudební set plný energie.
„Když už je ozvučení vyřešené, začali jsme poločasovou show dávat dohromady s vycházející hvězdou českého rapu, se kterou jsme byli delší dobu v kontaktu. Jsem moc rád, že se vše podařilo domluvit. A věřím, že především mladší generaci na Stínadla přiláká nejen ligový zápas, ale také samotný Katannah,“ doufá Kovařík v dobrou návštěvu.
Hudební program bude na stadionu už před zápasem, od 17.30 do 18.00 hodin zahraje svůj set na hlavní tribuně teplický DJ Márty Čonin.
Projekt Teplic má nominaci na prestižní cenu
Uznání pro fotbalové Teplice. Jejich projekt Charitativní den na Stínadlech si vysloužil nominaci na cenu FBIN Management Excellence Awards, která každoročně vyzdvihuje aktivity s mimořádným společenským přesahem v rámci fotbalového prostředí.
„Je to pro nás obrovské ocenění. Ukazuje, že náš klub vytváří projekty, které mají smysl a přesah daleko mimo sportovní kolbiště,“ je hrdý Martin Kovařík, teplický marketingový ředitel.
Do finálové trojky se s Teplicemi dostaly ještě projekty Purple Jersey tureckého Samsunsporu a Welfare Cup belgického Genku.
Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne během listopadové reprezentační přestávky v Salcburku.
Třetí ročník Charitativního dne na Stínadlech přilákal v září více než 1 300 běžců z řad sportovních klubů, školáků či dětí z Klokánku. Výtěžek z akce, který přesáhl 25 000 korun, byl věnován na charitu.