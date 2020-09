Určitě neskončíme dole. Budeme kousat každého soupeře, slibuje karvinský Mikuš

Karvinští získali Rajmunda Mikuše z druholigové Jihlavy, kde v minulé sezoně ve 24 utkáních dal šest branek, jen tři dny před startem sezony.

„Znám se s trenérem Jarábkem, který mě chtěl do týmu. To mě nakonec přesvědčilo,“ uvedl čtyřiadvacetiletý slovenský záložník, který začínal v Šamoríně, ale prošel Slovanem Bratislava, Šalou, Novým Městem nad Váhom a Dubnicí.

V sobotu v Opavě vstřelil vítězný gól, díky němuž Karvinští vyhráli 2:1 a v lize na hřišti soupeře zvítězili poprvé od loňského září, po jedenácti utkáních.

„Slyšel jsem, že Karviná nemá venku moc dobrou bilanci, takže bylo načase ji napravit,“ usmál se Mikuš.

Přišel přestupem do Karviné váš čas vyzkoušet si nejvyšší soutěž?

Mohlo by to tak být, i když... Už třikrát jsem do ní měl našlápnuto. Když jsem působil v Dubnici nad Váhom, několikrát jsem byl na testech v prvoligových klubech - v Maďarsku, v Brně. Nejblíže lize jsem byl ve Zlatých Moravcích, kdy tam byl právě trenér Jarábek. Absolvoval jsem téměř celou letní přípravu, ale nikdy to nedopadlo. Většinou za mě Dubnica chtěla moc peněz.

Je velký skok přijít z druhé ligy do první?

Před prvním zápasem s ostravským Baníkem (0:0) jsem z toho jisté obavy měl. Také proto, že hodně záleží na prvním dojmu, jak se ukážete, ale na hřišti jsem se cítil dobře a celkem mi to i šlo. Trenér i lidé z vedení mi říkali, abych nebyl nervózní, ať hodím vše za hlavu. První liga by mi mohla vyhovovat více, protože ve druhé to bylo hodně o soubojích.

To znamená, že jste spíše technický hráč?

Ano. Mou předností je rychlost.

Můžete hrát v útoku i záloze. Kde se cítíte lépe?

V záloze, protože vždy jsem byl ofenzivní typ na kraj hřiště. Post klasického útočníka také zvládnu, ale tam mi to moc nevyhovuje. Lépe mi je na kraji sestavy.

Jak na vás karvinský tým působí?

Mám z něj zatím velmi dobrý pocit. Parta je skvělá, na každém postu konkurence. Jsem přesvědčený, že po delší době by Karviná neměla hrát jenom o záchranu.

Nač si tedy v této sezoně troufnete?

Nejméně na střed tabulky, možná i výše. Je tady výborný tým, výborní kluci. Určitě nebudeme dole, jak tomu bylo zvykem. Uděláme vše pro to, abychom skončili co nejvýše. Budeme kousat každého soupeře.

Nejen vy, ale i někteří další hráči přišli do Karviné na poslední chvíli. Je složité se rychle sehrát?

Nejsme na sebe zvyklí, ale není to těžké. Všichni hlavně musíme pomáhat mužstvu, což zatím vychází. Každým tréninkem se to lepší. Nyní máme reprezentační přestávku, takže zase máme dva týdny na trénink, což by nám mohlo pomoct. Věřím, že to nebude trvat dlouho, abychom se sehráli.