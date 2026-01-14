Plzeň stvrdila přestup Durosinmiho do Itálie. Šlo o zajímavou nabídku, řekl Šádek

„Přestupovou částku a další náležitosti transferu se kluby rozhodly nezveřejňovat,“ oznámila Plzeň.
Podle specializovaného serveru Transfermarkt je základní suma 9 milionů eur, v přepočtu asi 220 milionů korun. Další peníze může Plzeň získat z případných bonusů.
„Rafiu byl výjimečným hráčem. Dokázali jsme společně překonat i těžké období, kdy byl zraněný. Pak se zase dokázal se vrátit na nejvyšší úroveň,“ řekl plzeňský generální ředitel Adolf Šádek.
„Měli jsme spolu dohodu, že v případě zajímavé nabídky mu bude transfer umožněn. A to se nyní naplnilo. Hráč si tím plní svůj sen o angažmá v top evropské lize a my mu za celý klub přejeme, aby se mu v další životní etapě dařilo.“
Durosinmi je s novými spoluhráči už několik dnů, s Plzní minulý týden ani neodcestoval na soustředění do Španělska.
Jelikož Pisa nabídla odstupné, které se plzeňskému vedení zamlouvalo, kluby se také rychle domluvily. Oficiální stvrzení přestupy brzdily jen administrativní záležitosti na italské straně.
Nejdražší odchody z Plzně
Rafiu Durosinmi - základní suma 9-10 milionů eur + bonusy (leden 2026, Pisa)
Robin Hranáč - 8 milionů eur (léto 2024, Hoffenheim)
Pavel Šulc - 7,5 milionu eur, s bonusy 10 milionů eur (léto 2025, Lyon)
Michael Krmenčík - 6 milionů eur (leden 2020, Bruggy)
Patrik Hrošovský - 5,2 milionů eur (léto 2019, Genk)
Vladimír Darida - 4 miliony eur (léto 2013, Freiburg)
Petr Jiráček - 3,5 miliony eur (leden 2012, Wolfsburg)
Tomáš Chorý - 3 miliony eur (léto 2024, Slavia)
Přichází do předposledního týmu Série A, Pisa z dvaceti zápasů vyhrála jediný a na příčku zajišťující záchranu ztrácí čtyři body, navíc má odehráno o utkání víc.
„Viktorce jsem hodně vděčný. Prožil jsem tady krásné časy, nakoukl do velkého fotbalu, odehrál spoustu velkých zápasů včetně těch na evropské scéně, na které nikdy nezapomenu,“ podotkl.
Durosinmi přišel do Viktorie v roce 2023 z Karviné. Nejprve na hostování, následně na přestup.
Za Plzeň odehrál celkem 86 utkání, v nichž vstřelil 35 branek a zapsal i 10 asistencí.
„Děkuji všem spoluhráčům, členům realizačního týmu i vedení klubu. Nesmím samozřejmě zapomenout ani na fanoušky, kteří mě vždy podporovali. Díky.“
Durosinmi měl do zahraničí nakročeno už před dvěma lety. V lednu 2024 se Plzeň domluvila s Frankfurtem, hráč odcestoval na zdravotní prohlídku, ale testy neprošel. Údajně to nesouviselo s tehdejším zraněním kolene. Nakonec se vrátil, absolvoval operaci a celý kalendářní rok 2024 nehrál.
Za loňský rok dal ve všech soutěžích dvaadvacet branek, prosazoval se i na mezinárodní scéně, čímž v zahraničí zase skauty upoutal.
Po brankáři Martinu Jedličkovi, který v závěru podzimu ztratili pozici gólmana číslo jedna, je to druhý významný odchod v zimním přestupním termínu.
Jinak klub spíš posiluje.
Po šesti a půl letech se z Genku vrátil záložník Patrik Hrošovský, někdejší dlouholetá opora a kapitán.
Z Karviné přišel stoper Krčík, z Bohemians obránce Kadlec, z hostování v Olomouci se vrátil útočník Vašulín a z Hradce ofenzivní záložník Slončík. Z Hradce Králové klub získal ještě středopolaře Sojku, u kterého aktivoval klauzuli o zpětném odkupu.