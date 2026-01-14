Chance Liga 2025/2026

Plzeň stvrdila přestup Durosinmiho do Itálie. Šlo o zajímavou nabídku, řekl Šádek

Autor:
  16:31
Nastoupil do šestaosmdesáti zápasů, v nichž se podílel na pětačtyřiceti gólech. Teď fotbalová Viktoria Plzeň velkou oporu ztratila. Třiadvacetiletý útočník Rafiu Durosinmi přestoupil do FC Pisa, oba kluby obchod oficiálně oznámily. Jedná se o nejdražší přestup v historii Viktorie Plzeň, Pisa zaplatí víc než dvě stě milionů korun.
Rafiu Durosinmi (Plzeň) slaví gól ve 41. minutě utkání proti Dukle Praha.

Rafiu Durosinmi (Plzeň) slaví gól ve 41. minutě utkání proti Dukle Praha. | foto: Petr EretMAFRA

Rafiu Durosinmi se raduje po vstřeleném gólu v utkání s Duklou Praha.
Rafiu Durosinmi slaví se svými spoluhráči z Plzně gól v utkání proti Dukle...
Útočník Plzně Rafiu Durosinmi střílí přes obránce Mariose Pourzitidise ve 41....
Útočník Plzeň Rafiu Durosinmi během zápasu proti Dukle Praha.
13 fotografií

„Přestupovou částku a další náležitosti transferu se kluby rozhodly nezveřejňovat,“ oznámila Plzeň.

Podle specializovaného serveru Transfermarkt je základní suma 9 milionů eur, v přepočtu asi 220 milionů korun. Další peníze může Plzeň získat z případných bonusů.

„Rafiu byl výjimečným hráčem. Dokázali jsme společně překonat i těžké období, kdy byl zraněný. Pak se zase dokázal se vrátit na nejvyšší úroveň,“ řekl plzeňský generální ředitel Adolf Šádek.

„Měli jsme spolu dohodu, že v případě zajímavé nabídky mu bude transfer umožněn. A to se nyní naplnilo. Hráč si tím plní svůj sen o angažmá v top evropské lize a my mu za celý klub přejeme, aby se mu v další životní etapě dařilo.“

U Durosinmiho je téměř hotovo, jde z Plzně do Pisy. Je dražší než Šulc či Hranáč

Durosinmi je s novými spoluhráči už několik dnů, s Plzní minulý týden ani neodcestoval na soustředění do Španělska.

Jelikož Pisa nabídla odstupné, které se plzeňskému vedení zamlouvalo, kluby se také rychle domluvily. Oficiální stvrzení přestupy brzdily jen administrativní záležitosti na italské straně.

Nejdražší odchody z Plzně

Rafiu Durosinmi - základní suma 9-10 milionů eur + bonusy (leden 2026, Pisa)

Robin Hranáč - 8 milionů eur (léto 2024, Hoffenheim)

Pavel Šulc - 7,5 milionu eur, s bonusy 10 milionů eur (léto 2025, Lyon)

Michael Krmenčík - 6 milionů eur (leden 2020, Bruggy)

Patrik Hrošovský - 5,2 milionů eur (léto 2019, Genk)

Vladimír Darida - 4 miliony eur (léto 2013, Freiburg)

Petr Jiráček - 3,5 miliony eur (leden 2012, Wolfsburg)

Tomáš Chorý - 3 miliony eur (léto 2024, Slavia)

Přichází do předposledního týmu Série A, Pisa z dvaceti zápasů vyhrála jediný a na příčku zajišťující záchranu ztrácí čtyři body, navíc má odehráno o utkání víc.

„Viktorce jsem hodně vděčný. Prožil jsem tady krásné časy, nakoukl do velkého fotbalu, odehrál spoustu velkých zápasů včetně těch na evropské scéně, na které nikdy nezapomenu,“ podotkl.

Durosinmi přišel do Viktorie v roce 2023 z Karviné. Nejprve na hostování, následně na přestup.

Za Plzeň odehrál celkem 86 utkání, v nichž vstřelil 35 branek a zapsal i 10 asistencí.

„Děkuji všem spoluhráčům, členům realizačního týmu i vedení klubu. Nesmím samozřejmě zapomenout ani na fanoušky, kteří mě vždy podporovali. Díky.“

Durosinmi měl do zahraničí nakročeno už před dvěma lety. V lednu 2024 se Plzeň domluvila s Frankfurtem, hráč odcestoval na zdravotní prohlídku, ale testy neprošel. Údajně to nesouviselo s tehdejším zraněním kolene. Nakonec se vrátil, absolvoval operaci a celý kalendářní rok 2024 nehrál.

Za loňský rok dal ve všech soutěžích dvaadvacet branek, prosazoval se i na mezinárodní scéně, čímž v zahraničí zase skauty upoutal.

Po brankáři Martinu Jedličkovi, který v závěru podzimu ztratili pozici gólmana číslo jedna, je to druhý významný odchod v zimním přestupním termínu.

Jinak klub spíš posiluje.

Po šesti a půl letech se z Genku vrátil záložník Patrik Hrošovský, někdejší dlouholetá opora a kapitán.

Z Karviné přišel stoper Krčík, z Bohemians obránce Kadlec, z hostování v Olomouci se vrátil útočník Vašulín a z Hradce ofenzivní záložník Slončík. Z Hradce Králové klub získal ještě středopolaře Sojku, u kterého aktivoval klauzuli o zpětném odkupu.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

20. kolo

Kompletní los

19. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 19 13 6 0 41:16 45
2. AC Sparta PrahaSparta 19 11 5 3 35:23 38
3. FK JablonecJablonec 19 10 5 4 27:20 35
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 19 9 5 5 35:26 32
5. MFK KarvináKarviná 19 10 2 7 34:30 32
6. FC Slovan LiberecLiberec 19 8 7 4 33:19 31
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 19 7 6 6 30:26 27
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 19 7 6 6 18:17 27
9. FC ZlínZlín 19 7 5 7 26:24 26
10. FK TepliceTeplice 19 5 6 8 20:25 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 19 5 4 10 14:24 19
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 4 5 10 27:41 17
14. FK Dukla PrahaDukla 19 2 8 9 14:27 14
15. FC Baník OstravaOstrava 19 3 5 11 12:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 19 3 5 11 11:25 14
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Fotbalové přestupy ONLINE: Dva odchody z Plzně: Durosinmi je v Pise, Markovič míří do Bratislavy

Sledujeme online
Taty Castellanos (vlevo) z Lazia padá po souboji s plzeňským Svetozarem...

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Opil se a koupil klub, teď vyřadil obhájce. Asi vezmu celý tým na Ibizu, žertuje boss

Fanoušci a hráči Macclesfieldu slaví na hřišti historické vítězství nad Crystal...

Před šesti lety najel Robert Smethurst na poněkud zvláštní denní režim. Vydělal parádní peníze prodejem úspěšné aplikace, ale nevěděl, co se životem dál. Proto pravidelně ve dvě hodiny odpoledne...

Jurásek a Kadeřábek nejsou sami. Kteří Češi se ze zahraničí vrátili do pražských S?

Čerstvá posila David Jurásek podepsal se Slavií smlouvu do léta 2029.

V porovnání s konkurenční Spartou je na tom Slavia podobně. Dohromady se v posledních patnácti letech jen do pražských S, dvou největších tuzemských klubů, vrátilo ze zahraničí skoro padesát českých...

Real mění trenéra. Alonso skončil po prohře v Superpoháru, nahradí jej Arbeloa

Xabi Alonso diriguje hráče Realu.

Všechno nabralo rychlý spád. U fotbalistů Realu Madrid po necelých osmi měsících skončil trenér Xabi Alonso. Španělský klub den po porážce ve finále Superpoháru s Barcelonou uvedl, že se se...

Tři oříšky pro Nelinku. Kapitán Bořil dostal od Slavie unikátní narozeninové dárky

Kapitán Slavie Jan Bořil s dcerou Nelou.

Ve Slavii odehrál přes 300 zápasů a získal pět mistrovských titulů. Tu největší životní trofej má však doma – dceru Nelu. Malá slečna neměla takové štěstí jako jiné zdravé děti. Trpí autoimunitním...

Plzeň stvrdila přestup Durosinmiho do Itálie. Šlo o zajímavou nabídku, řekl Šádek

Rafiu Durosinmi (Plzeň) slaví gól ve 41. minutě utkání proti Dukle Praha.

Nastoupil do šestaosmdesáti zápasů, v nichž se podílel na pětačtyřiceti gólech. Teď fotbalová Viktoria Plzeň velkou oporu ztratila. Třiadvacetiletý útočník Rafiu Durosinmi přestoupil do FC Pisa, oba...

14. ledna 2026  16:31

Fotbalové přestupy ONLINE: Dva odchody z Plzně: Durosinmi je v Pise, Markovič míří do Bratislavy

Sledujeme online
Taty Castellanos (vlevo) z Lazia padá po souboji s plzeňským Svetozarem...

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

14. ledna 2026  10:43,  aktualizováno  15:48

Asociaci jsme otočili správným směrem. Trunda o fungování FAČR i výběru trenéra

Předseda Fotbalové asociace České republiky David Trunda po příletu na pražské...

Věří, že pro národní mužstvo s kolegy vybrali správného trenéra. „Mám radost, že s panem Koubkem tady můžeme spolupracovat každý den,“ říká David Trunda, předseda FAČR, v bilančním rozhovoru pro web...

14. ledna 2026

Jméno Ibrahimovic se vrací do Ajaxu, v klubu bude hostovat Zlatanův syn

Maximilian Ibrahimovic.

Do Ajaxu Amsterdam se po více než dvou desetiletích vrací jméno Ibrahimovic. Devatenáctiletý Maximilian, syn bývalého švédského kanonýra Zlatana Ibrahimovice, bude v nizozemském klubu do konce sezony...

14. ledna 2026  12:16

Konec Breiteho éry, Sigmě odešel kapitán. Zájem je i o Mikulenku. Na Hanou míří Sejk

Olomoucký kapitán Radim Breite vynadal Slávistovi Davidu Douděrovi.

Když v zimě roku 2020 přestoupil do fotbalové Sigmy záložník Radim Breite, ani o sám si nemohl myslet, že na Hané zanechá tak velkou stopu. V Olomouci nakonec strávil šest let, odehrál 181 ligových...

14. ledna 2026  11:44

Jsi gay, u nás si nezahraješ! Fotbalista, který inspiroval svět, obvinil bývalý klub

Josh Cavallo v akci za Adelaide United.

Následovali ho mnozí. Australský fotbalista Josh Cavallo, který jako první na světě během aktivní kariéry otevřeně promluvil o své homosexuální orientaci, před lety inspiroval k tzv. coming outu i...

14. ledna 2026  11:40

Markovič mění Česko za Slovensko. V Plzni jeho role slábla, co ve Slovanu?

Taty Castellanos (vlevo) z Lazia padá po souboji s plzeňským Svetozarem...

Srbský obránce Svetozar Markovič přestoupil z Plzně do Slovanu Bratislava, s nímž podepsal smlouvu na čtyři a půl roku. Do Viktorie přišel v létě 2024 jako náhrada za Robina Hranáče. Západočeský...

14. ledna 2026  11:03

Jak se zrodila podoba Nových Bazalů. Ostrava pořádá výstavu návrhů stadionu

Ostrava připravilo výstavu architektonických návrhů stadionu Nových Bazalů....

Jak budou vypadat Nové Bazaly a jaké být mohly, pokud by porotci vybrali jiný než vítězný návrh, mohou zájemci vidět na výstavě ve dvoraně budovy městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na náměstí...

14. ledna 2026  9:29

Xabi je fuč. Kdo teď zkrotí ega? Měl plán, hráči ale novoty nechtěli, říká insider

Premium
Trenér Realu Madrid Xabi Alonso během utkání se Celtou Vigo.

Přicházel jako pan Někdo. Kdysi mozek týmu, hráč, kterému se tleskalo. Sice pořád začínající trenér, ale už velmi úspěšný. Kdo jiný než Xabi Alonso měl v Realu Madrid uspět? A ono ne. Po sedmi...

14. ledna 2026

Carrick se vrací do Manchesteru United jako prozatímní kouč do konce sezony

Michael Carrick, provizorní trenér Manchesteru United, před premiérou v roli...

Fotbalisty Manchesteru United převzal po odvolaném Rúbenu Amorimovi jako prozatímní trenér Michael Carrick. Čtyřiačtyřicetiletý kouč a někdejší opora United povede tým do konce sezony, oznámil slavný...

13. ledna 2026  12:26,  aktualizováno  20:54

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

Zase mohou reprezentovat. Nový ministr v Gabonu zrušil odvolání hvězd i trenéra

SALTO. Tradiční oslava Pierre-Emericka Aubameyanga, fotbalisty Chelsea.

Aubameyang může opět reprezentovat Gabon. Na začátku roku vláda africké země po neúspěchu na mistrovství Afriky rozprášila fotbalovou reprezentaci. Ihned po porážce s Pobřežím slonoviny vystoupil v...

13. ledna 2026  17:43

Jurásek a Kadeřábek nejsou sami. Kteří Češi se ze zahraničí vrátili do pražských S?

Čerstvá posila David Jurásek podepsal se Slavií smlouvu do léta 2029.

V porovnání s konkurenční Spartou je na tom Slavia podobně. Dohromady se v posledních patnácti letech jen do pražských S, dvou největších tuzemských klubů, vrátilo ze zahraničí skoro padesát českých...

13. ledna 2026  17:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.