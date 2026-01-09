Chance Liga 2025/2026

U Durosinmiho je téměř hotovo, jde z Plzně do Pisy. Je dražší než Šulc či Hranáč

Autor:
  11:56
Největší přestup v historii fotbalové Plzně je takřka hotov. Nigerijský útočník Rafiu Durosinmi odchází do SC Pisa, italský klub za něj zaplatí téměř čtvrt miliardy korun, dalších až padesát milionů mohou přinést domluvené bonusy. Kluby by přestup měly oficiálně oznámit v nejbližší době.
Rafiu Durosinmi se chytá za hlavu po promarněné šanci na vedení nad Fenerbahce.

Rafiu Durosinmi se chytá za hlavu po promarněné šanci na vedení nad Fenerbahce. | foto: AP

Rafiu Durosinmi střílí na bránu Fenerbahce.
Rafiu Durosinmi doráží míč do brány Malmö.
Rafiu Durosinmi skáče po míči v utkání s Malmö.
Neúspěšná střela Rafia Durosinmiho na bránu Malmö.
17 fotografií

Bez osmi centimetrů dvoumetrový forvard, čerstvě třiadvacetiletý, jde ven za víc než čeští reprezentanti Robin Hranáč s Pavlem Šulcem, i když u něj se může celková suma za Durosinmiho vyrovnat.

Ale platí, že základní cena je u rodáka z Lagosu nejvyšší. I proto Viktoria, která nutně prodávat nemusela, na nabídku italského klubu kývla.

Nejdražší odchody z Plzně

Rafiu Durosinmi - základní suma 9-10 milionů eur + bonusy (leden 2026, Pisa)

Robin Hranáč - 8 milionů eur (léto 2024, Hoffenheim)

Pavel Šulc - 7,5 milionu eur, s bonusy 10 milionů eur (léto 2025, Lyon)

Michael Krmenčík - 6 milionů eur (leden 2020, Bruggy)

Patrik Hrošovský - 5,2 milionů eur (léto 2019, Genk)

Vladimír Darida - 4 miliony eur (léto 2013, Freiburg)

Petr Jiráček - 3,5 miliony eur (leden 2012, Wolfsburg)

Tomáš Chorý - 3 miliony eur (léto 2024, Slavia)

Plzeň si pomůže, ale pomůže si i Durosinmi? Jde do týmu, který je v polovině sezony poslední v tabulce Serie A. Z devatenácti zápasů vyhrál jediný a na příčku zajišťující záchranu má čtyřbodovou ztrátu.

Durosinmi však už do zahraničí chtěl. Do Česka přišel před pěti lety jako dorostenec, vyhrál se v Karviné a v létě 2023 zamířil do Plzně. Nejdřív na hostování, poté na přestup, který vyšel přibližně na 25 milionů korun. Teď se prodává za desetinásobek.

Durosinmi měl do zahraničí nakročeno už před dvěma lety. V lednu 2024 se Plzeň domluvila s Frankfurtem, hráč odcestoval na zdravotní prohlídku, ale testy neprošel. Údajně to nesouviselo s tehdejším zraněním kolene. Nakonec se vrátil, absolvoval operaci a celý kalendářní rok 2024 nehrál.

Za loňský rok dal ve všech soutěžích dvaadvacet branek, prosazoval se i na mezinárodní scéně, což byl pro zahraniční skauty signál, že po vleklém zranění nic ze svého umu neztratil.

Podle informací iDNES.cz s Pisou podepsal smlouvu na čtyři a půl roku, oficiálnímu potvrzení transferu brání jen administrativní záležitosti na italské straně.

„S hráčem existuje dlouhodobá domluva, že v případě zajímavé nabídky ze zahraničí, která by uspokojovala jeho samotného i představy klubu, nebude mu bráněno v transferu,“ řekl před pár dny Adolf Šádek, předseda představenstva a generální ředitel Viktorie.

„A právě takovou nabídku máme nyní na stole a intenzivně jednáme o hráčově přestupu do jedné z elitních evropských soutěží.“

Durosinmi už s plzeňským týmem na začátku týdne neodcestoval na soustředění do španělského Benidormu, ale zamířil do Itálie.

V zimním přestupním termínu jde o druhý významný odchod, jinak Plzeň spíš posiluje. Naposled v pátek dopoledne dotáhla příchod záložníka Patrika Hrošovského, někdejší dlouholetá opora hrála šest a půl roku v Genku a teď se v třiatřiceti vrátila.

Plzeň přivítala Hrošovského jeho vlastním dárkem. Někdejší hvězda ligy je zpět

Z Karviné přišel stoper Krčík, z Bohemians obránce Kadlec, z hostování v Olomouci se vrátil útočník Vašulín a z Hradce ofenzivní záložník Slončík. Z Hradce Králové klub získal ještě středopolaře Sojku, u kterého aktivoval klauzuli o zpětném odkupu.

Odešel jen Martin Jedlička, který v závěru podzimu ztratili pozici gólmana číslo jedna.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

20. kolo

Kompletní los

19. kolo

Kompletní los

MFK Karviná - FC Viktoria Plzeň

1. 2. • 15:30 • Městský stadion Karviná, Karviná-Ráj

Koupit
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 19 13 6 0 41:16 45
2. AC Sparta PrahaSparta 19 11 5 3 35:23 38
3. FK JablonecJablonec 19 10 5 4 27:20 35
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 19 9 5 5 35:26 32
5. MFK KarvináKarviná 19 10 2 7 34:30 32
6. FC Slovan LiberecLiberec 19 8 7 4 33:19 31
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 19 7 6 6 30:26 27
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 19 7 6 6 18:17 27
9. FC ZlínZlín 19 7 5 7 26:24 26
10. FK TepliceTeplice 19 5 6 8 20:25 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 19 5 4 10 14:24 19
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 4 5 10 27:41 17
14. FK Dukla PrahaDukla 19 2 8 9 14:27 14
15. FC Baník OstravaOstrava 19 3 5 11 12:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 19 3 5 11 11:25 14
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Nejdražší přestupy v lize: poprvé přes sto milionů. Kdo se vyplatil nejméně?

Mladoboleslavský Matyáš Vojta oslavuje gól do branky Sparty.

Nad dvaceti miliony korun, což ještě nedávno byla pomalu nepředstavitelná hranice, se už přestupy mezi největšími kluby v české fotbalové lize pohybují běžně. Naposledy prolomil rekord příchod...

Mladý fotbalista hrdinou. Do hořícího baru ve Švýcarsku se vrátil zachránit přítelkyni

Tahirys Dos Santos v dresu FC Mety.

Francouzský fotbalista Tahirys Dos Santos, který utrpěl popáleniny při požáru v baru ve švýcarském středisku Crans Montana, nejspíš mohl vyváznout s méně závažným poraněním. Ale rozhodl se vrátit pro...

Fotbalové přestupy ONLINE: Posila pro Spartu na cestě, Preciada chtějí Brazilci

Sledujeme online
Peruánský křídelník Joao Grimaldo (vlevo) v souboji se sparťanským obráncem...

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

FIFA připravuje revoluci v ofsajdech. Infantino chce ofenzivnější fotbal

Šéf FIFA Gianni Infantino na valné hromadě v Římě.

Mezinárodní fotbalová federace (FIFA) připravuje revoluční změnu pravidel, která se týká ofsajdového postavení. Prezident federace Gianni Infantino během Světového sportovního summitu v Dubaji uvedl,...

Nejdražší přestup mezi českými kluby. Sparta získala útočníka Vojtu z Boleslavi

Matyáš Vojta, posila Sparty z Mladé Boleslavi.

Zrodil se nejdražší přestup mezi českými kluby. Fotbalová Sparta koupila z Mladé Boleslavi útočníka Matyáše Vojtu. Za jedenadvacetiletého mládežnického reprezentanta, který na podzim v lize nastřílel...

U Durosinmiho je téměř hotovo, jde z Plzně do Pisy. Je dražší než Šulc či Hranáč

Rafiu Durosinmi se chytá za hlavu po promarněné šanci na vedení nad Fenerbahce.

Největší přestup v historii fotbalové Plzně je takřka hotov. Nigerijský útočník Rafiu Durosinmi odchází do SC Pisa, italský klub za něj zaplatí téměř čtvrt miliardy korun, dalších až padesát milionů...

9. ledna 2026  11:56

Milimetry od senzace. Budějovický postup přes Piacenzu zastavil dotek sítě

Momentka ze zápasu České Budějovice - Piacenza

Volejbalisté českobudějovického Jihostroje byli ve dvojutkání Poháru CEV proti Piacenze outsidery. Ve středeční domácí odvetě přesto italský velkoklub porazili 3:1. Ale na postup do další fáze...

9. ledna 2026  11:48

Ve Spartě ho ničila zranění. Hollý si zase zvyká na sever

Dominik Hollý na jabloneckém tréninku

Když vloni v létě po veleúspěšné sezoně odcházel z Jablonce do Sparty, představoval si, jak bude bojovat o základní sestavu. Místo toho se ale slovenský fotbalový záložník Dominik Hollý pral se...

9. ledna 2026  11:22

Sesazený a znovu dosazený Skýpala: Fotbalový Most má sebedestrukční vlohy

Ústí nad Labem, 2. 11. 2024, FK Viagem Ústí nad Labem - Baník Most - Souš,...

Nejdřív revoluce, pak kontrarevoluce, po návratu sesazeného ředitele Jana Skýpaly snad uklidnění. Fotbalový Most má za sebou turbulentní podzim, vnitřní půtky zastínily výsledky týmu trenéra Pavla...

9. ledna 2026  11:06

Fotbalové přestupy ONLINE: Posila pro Spartu na cestě, Preciada chtějí Brazilci

Sledujeme online
Peruánský křídelník Joao Grimaldo (vlevo) v souboji se sparťanským obráncem...

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

9. ledna 2026  9:50,  aktualizováno  10:21

Plzeň přivítala Hrošovského jeho vlastním dárkem. Někdejší hvězda ligy je zpět

Slovenský fotbalista Patrik Hrošovský znovu pózuje v plzeňském dresu.

Do španělského Benidormu, kde plzeňští fotbalisté absolvují zimní soustředění, přijel večer bílým vozem. V hotelovém salonku ho přivítal klubový šéf Adolf Šádek a na přípitek mu nalil šampaňské z...

9. ledna 2026  10:13

Víc než sto tisíc dresů za čtyři a půl roku. Sparta hlásí rekordní prodeje

Emoce! I ty k fotbalovým dresům patří. Takhle vypadají v tom novém sparťanském.

Fotbalová Sparta dosáhla na rekordní prodeje od chvíle, kdy ji od léta 2021 začala oblékat firma Adidas. Za čtyři a půl roku šlo o více než sto tisíc dresů, nejvíc šel na odbyt klasický rudý, kterých...

9. ledna 2026  10:04

Zedník stíhá Haalanda a okouzluje Anglii. Splní si kanonýr Thiago brazilský sen?

Igor Thiago se raduje z gólu v utkání proti Evertonu.

V Bulharsku, kde pomohl vystřílet dva tituly pro zámožný Ludogorec, fotbalový klub z omšelého města nad vyprahlým korytem řeky Beli Lom, mu před třemi lety narychlo vyřídili tamní občanství. Nebyl by...

9. ledna 2026  9:30

Terry povolal do brány Čecha. Ten v zápase celebrit inkasoval exkluzivní gól

Brankář Petr Čech během rozlučky Tomáše Hübschmana a oslav 80 let založení...

Pozvání někdejšího spoluhráče Johna Terryho neodmítl a znovu navlékl rukavice. Bývalý český reprezentační brankář Petr Čech se v pondělí večer objevil v zápase Baller League, soutěže, v níž se...

9. ledna 2026  7:45

Šlágr bez vítěze. Arsenal mohl na čele ještě víc odskočit, s Liverpoolem jen remizoval

Declan Rice střílí v utkání s Liverpoolem.

V případě výhry mohli navýšit náskok na čele tabulky už na osm bodů. Fotbalisté Arsenalu ale druhému Manchesteru City a třetí Aston Ville neodskočili. Na závěr programu 21. kola doma jen remizovali s...

8. ledna 2026  22:58,  aktualizováno  23:07

Známe výsledky volby Školky roku 2025. Která mateřská škola u rodičů zabodovala nejvíce?
Známe výsledky volby Školky roku 2025. Která mateřská škola u rodičů zabodovala nejvíce?

Chystá se vaše dítko v roce 2026 do školky? Vybíráte z vícero ve vašem okolí, nebo vás jen zajímají podrobnosti, jak to ve vaší budoucí školce...

Saúdská Arábie uvidí finále favoritů. Real zvládl derby a chystá se na Barcelonu

Hráči Realu Madrid oslavují vedoucí gól v semifinále španělského superpoháru.

Real Madrid přetlačil v semifinále španělského Superpoháru městského rivala Atlético 2:1 a v rozhodujícím duelu o tuto trofej se utká v neděli s Barcelonou, která ve středu vyřadila Bilbao. Turnaj...

8. ledna 2026  22:19

První obhajoba od Hložka. Fotbalovým dorostencem roku je opět Panoš z Plzně

Plzeňský talent Jiří Maxim Panoš.

Nejlepším českým fotbalistou v kategorii staršího dorostu byl za loňský rok zvolen Jiří Maxim Panoš. Osmnáctiletý záložník Viktorie Plzeň porazil v hlasování sparťany Ondřeje Penxu s Lukášem Moudrým...

8. ledna 2026  20:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.