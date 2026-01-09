Bez osmi centimetrů dvoumetrový forvard, čerstvě třiadvacetiletý, jde ven za víc než čeští reprezentanti Robin Hranáč s Pavlem Šulcem, i když u něj se může celková suma za Durosinmiho vyrovnat.
Ale platí, že základní cena je u rodáka z Lagosu nejvyšší. I proto Viktoria, která nutně prodávat nemusela, na nabídku italského klubu kývla.
Nejdražší odchody z Plzně
Rafiu Durosinmi - základní suma 9-10 milionů eur + bonusy (leden 2026, Pisa)
Robin Hranáč - 8 milionů eur (léto 2024, Hoffenheim)
Pavel Šulc - 7,5 milionu eur, s bonusy 10 milionů eur (léto 2025, Lyon)
Michael Krmenčík - 6 milionů eur (leden 2020, Bruggy)
Patrik Hrošovský - 5,2 milionů eur (léto 2019, Genk)
Vladimír Darida - 4 miliony eur (léto 2013, Freiburg)
Petr Jiráček - 3,5 miliony eur (leden 2012, Wolfsburg)
Tomáš Chorý - 3 miliony eur (léto 2024, Slavia)
Plzeň si pomůže, ale pomůže si i Durosinmi? Jde do týmu, který je v polovině sezony poslední v tabulce Serie A. Z devatenácti zápasů vyhrál jediný a na příčku zajišťující záchranu má čtyřbodovou ztrátu.
Durosinmi však už do zahraničí chtěl. Do Česka přišel před pěti lety jako dorostenec, vyhrál se v Karviné a v létě 2023 zamířil do Plzně. Nejdřív na hostování, poté na přestup, který vyšel přibližně na 25 milionů korun. Teď se prodává za desetinásobek.
Durosinmi měl do zahraničí nakročeno už před dvěma lety. V lednu 2024 se Plzeň domluvila s Frankfurtem, hráč odcestoval na zdravotní prohlídku, ale testy neprošel. Údajně to nesouviselo s tehdejším zraněním kolene. Nakonec se vrátil, absolvoval operaci a celý kalendářní rok 2024 nehrál.
Za loňský rok dal ve všech soutěžích dvaadvacet branek, prosazoval se i na mezinárodní scéně, což byl pro zahraniční skauty signál, že po vleklém zranění nic ze svého umu neztratil.
Podle informací iDNES.cz s Pisou podepsal smlouvu na čtyři a půl roku, oficiálnímu potvrzení transferu brání jen administrativní záležitosti na italské straně.
„S hráčem existuje dlouhodobá domluva, že v případě zajímavé nabídky ze zahraničí, která by uspokojovala jeho samotného i představy klubu, nebude mu bráněno v transferu,“ řekl před pár dny Adolf Šádek, předseda představenstva a generální ředitel Viktorie.
„A právě takovou nabídku máme nyní na stole a intenzivně jednáme o hráčově přestupu do jedné z elitních evropských soutěží.“
Durosinmi už s plzeňským týmem na začátku týdne neodcestoval na soustředění do španělského Benidormu, ale zamířil do Itálie.
V zimním přestupním termínu jde o druhý významný odchod, jinak Plzeň spíš posiluje. Naposled v pátek dopoledne dotáhla příchod záložníka Patrika Hrošovského, někdejší dlouholetá opora hrála šest a půl roku v Genku a teď se v třiatřiceti vrátila.
Z Karviné přišel stoper Krčík, z Bohemians obránce Kadlec, z hostování v Olomouci se vrátil útočník Vašulín a z Hradce ofenzivní záložník Slončík. Z Hradce Králové klub získal ještě středopolaře Sojku, u kterého aktivoval klauzuli o zpětném odkupu.
Odešel jen Martin Jedlička, který v závěru podzimu ztratili pozici gólmana číslo jedna.