Durosinmi je nejspíš na odchodu z Plzně. Z Itálie za něj nabízí devět milionů eur

Fotbalisty Plzně nejspíš opustí nigerijský útočník Rafiu Durosinmi. Nejlepší střelec mužstva v ligové sezoně jedná o přestupu do zahraničí a s týmem už v pondělí neodletí na soustředění do Španělska. Podle italského serveru football-italia.net o Durosinmiho usiluje klub z Pisy, poslední celek Serie A za třiadvacetiletého kanonýra nabízí Viktorii devět milionů eur (218 milionů korun) a další dva miliony eur (48 milionů korun) na bonusech.
Západočeši o Durosinmiho možném odchodu informovali na svém webu, konkrétního zájemce nicméně neuvedli. „S hráčem existuje dlouhodobá domluva, že v případě zajímavé nabídky ze zahraničí, která by uspokojovala jeho samotného i představy klubu, nebude mu bráněno v transferu,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel Viktorie Adolf Šádek.

Fotbalové přestupy ONLINE: Durosinmi má nabídku z Itálie, Sparta pouští dva hráče

„Právě takovou nabídku máme nyní na stole a intenzivně jednáme o hráčově přestupu do jedné z elitních evropských soutěží. Z tohoto důvodu neodcestuje zítra Rafiu Durosinmi s týmem na herní kemp do španělského Benidormu,“ doplnil Šádek.

O Durosinmiho odchodu z Plzně se spekulovalo už nějakou dobu, hovořilo se o mimo jiné o zájmu z Anglie. Nigerijský útočník mohl Viktorii opustit už před dvěma lety, jeho přestup do Frankfurtu ale tehdy zhatilo to, že neprošel zdravotní prohlídkou.

Durosinmi působí v Plzni tři roky. Nejprve přišel z Karviné na hostování a o půl sezony později přestoupil. Od října 2023 do loňského února nehrál kvůli vážnému zranění kolena. V tomto ligovém ročníku má na kontě sedm branek a již po podzimu překonal své sezonní maximum v české lize. Celkem si v české nejvyšší soutěži připsal 26 gólů v 79 zápasech.

20. kolo

Kompletní los

19. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 19 13 6 0 41:16 45
2. AC Sparta PrahaSparta 19 11 5 3 35:23 38
3. FK JablonecJablonec 19 10 5 4 27:20 35
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 19 9 5 5 35:26 32
5. MFK KarvináKarviná 19 10 2 7 34:30 32
6. FC Slovan LiberecLiberec 19 8 7 4 33:19 31
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 19 7 6 6 30:26 27
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 19 7 6 6 18:17 27
9. FC ZlínZlín 19 7 5 7 26:24 26
10. FK TepliceTeplice 19 5 6 8 20:25 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 19 5 4 10 14:24 19
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 4 5 10 27:41 17
14. FK Dukla PrahaDukla 19 2 8 9 14:27 14
15. FC Baník OstravaOstrava 19 3 5 11 12:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 19 3 5 11 11:25 14
4. ledna 2026  13:22,  aktualizováno  21:04

4. ledna 2026  20:40

